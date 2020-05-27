蔬食也能吃到漢堡排奇妙口感！源自「植日生」料理魔法
【圖／文：行遍天下】
「植日生」其實是植物、日常、生活的縮寫。老闆徐偉庭以前超愛吃肉，蔬菜只敢吃高麗菜和空心菜，因為喜歡玩水，幾年前曾到蘭嶼、綠島打工換宿，在享受大海美麗的同時，也看到環境的哀愁，發現海邊有許多垃圾、海洋廢棄物，環境破壞問題很嚴重，因而促使他決定開始環保生活，例如不使用吸管，進而也透過改變自己的飲食習慣愛護地球。
這份愛地球的心也開啟偉庭的夢想，2018年開始擺攤賣蔬食漢堡，「希望人們重視吃素對地球的影響，包括剩食、環保、動物權等議題，全都融入在我的餐點裡。」2019年6月和太太曾郁晴一起創業開店，全店餐點無肉、無五辛、無蛋奶、無蜂蜜、無加工素料，用心製作每一份料理，也可以客製調整口味和份量，希望客人珍惜食材，朝向零廚餘目標，若是看到餐點剩太多，他們會很心疼。
景點介紹植日生手作蔬食
地址：台北市松山區南京東路五段250巷11-6號
電話：02-2748-4533
營業：11:00∼20:00(週一休)
價位：每人低消100元
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