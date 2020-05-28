士林銅板美食！「意麵王」飄香八十年的古早味意麵+黑白切，夏季限定冰品也好吃

捷運士林站小吃推薦！

意麵王位於美食多多的中正路上，離兒童新樂園、科教館都不遠，是一間小菲從小吃到大的古早味美食。開業超過八十年的本店位於迪化商圈，之前曾和好友去吃過一次，不過我還是喜歡士林店明亮乾淨的用餐環境。

每次來這裡用餐標準配套就是一碗乾麵配上餛飩湯，記得二十多年前，這樣一套是NT50，多年後，不過就各漲個五塊，我覺得很佛心啊！！

說到這間意麵王，真的是有小菲滿滿的回憶，從以前唸國中開始就會來吃，那時候晚自習開始之前很愛揪好友來吃。那時候還不知道怎麼點黑白切，加上食量很大(笑)，基本上都一定要一碗乾麵+一碗餛飩意麵才會飽。

然後二十幾年前的裝潢就是這樣，現在還是這樣，保持的有夠乾淨，覺得很厲害啊！！！我也從少女吃到現在已經變成阿桑了～哭跑。

這裡的餐點其實很簡單～就是意麵加上各種黑白切。

切料都會放在保持的很乾淨的冷藏櫃裡，基本上我全部都吃過~~~很推他們家的豬肝，超嫩的啊！！

以前夏天來吃麵時最期待就是飯後來碗ㄔㄨㄚˋ冰，店內還可以看到這種很古老的ㄔㄨㄚˋ冰機，小菲最愛的就是牛奶冰，因為阿姨都會加好多好多煉乳～吃了覺得滿足。

完全開放式的廚房也是很乾淨，可以看到工作人員煮麵的俐落身手。

小菲必須承認他就是我從少女時期就認識的大哥(裡面還有一個大姐也是我從小看到大)，其實至今我也不知道他叫什麼名字，但他可是從我第一任男友到現任老公，小孩全部都看過的，哈哈哈哈哈哈！是一種鄰家大哥哥的概念～多年後每次來這裡吃飯都會和大哥閒聊幾句覺得很有趣！這次看到我拿著相機拍照，還問我：「你最近在學攝影嗎？」

很喜歡這裡的意麵，都是用漂亮的日式風瓷碗裝盛，很有質感哩！

拍了MENU給你們看，工作人員會桌邊幫你點餐，所以坐定之後，就在位置上等著點餐吃麵就好。

長大之後 (誤) 每次來用餐就會點滿滿一桌，看了就覺得過癮啊，哈哈！

肝連 NT60

肝連肉是豬的橫隔膜跟橫隔肌，因為會帶筋，所以很有咬勁，小菲其實沒有特別愛，但是如果店家沒有嘴邊肉，我就會點這個，哈哈哈哈！

三層肉 NT50

切料這樣都是一人份，有些人可能會覺得有些少，不過吃黑白切能在這樣乾淨又有冷氣吹的環境，我是覺得還OK啦～

滷蛋 NT10

不知道從何時開始，每次來吃麵都會默默點一顆滷蛋來配，切半之後淋上醬油膏，鹹香好吃。

魷魚 NT60

小菲個人很愛他們的黑白切都會放上大量嫩薑絲，搭配著一起吃，很開胃又去腥。

燙青菜 NT35

通常都會有兩種青菜可選擇，在點餐的時候阿姨會問要吃哪種，簡單輕燙之後一樣也是會淋上香甜醬油膏，簡單也美味。

乾意麵 NT30

意麵本身很彈牙帶嚼勁，上桌前會淋上特製甜辣醬。

拌勻之後，吃起來甜甜辣辣的，超涮嘴，小菲通常還會淋上一點醬油，吃起來會更香。不過這樣小小一碗吃起來，食量大的人肯定不夠，建議直上大碗才夠吃，哈哈哈！

餛飩湯 NT30

雖然吃過很多間的餛飩，小菲私心最愛的就是他們家的餛飩，不單單是因為這是我從小吃到大的美味，更是因為這餛飩真的是皮薄餡多，而且肉餡味道很足還帶點胡椒香，好好吃啊！！

因為意麵的醬有點辣，所以若是要點給小朋友吃的話，就記得特別告知不要加，不過咱家球哥現在吃的時候都會加一點，因為某小孩這是他可以接受的辣度，哈哈哈哈哈！

意麵王

地址：111台北市士林區中正路360號

電話：(02)2837-7667

營業時間：11:00~21:00(週三公休)

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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