銅板美食平價又好吃！ 台北士東市場美食推薦「方媽媽小吃店」 黑白切也厲害

台北士林區士東市場小吃推薦！

方媽媽小吃店位於士東市場二樓，從早上七點四時就開始營業一直到下午三點，是士林天母地區的傳統早午餐(笑)，上一次和菲爸來這裡逛市場的時候就很想吃這間，可惜就差那麼一點點人家就打烊了。

這次趁著帶球哥到附近上圍棋課之前又再來這裡吃午餐，用餐時段這間可是人潮滿滿，銅板價格有著樸實美味，無論麵類或小菜都很好吃，重點是環境很整潔還有冷氣可以吹～相當推薦喔！

現在台北有不少傳統市場都是好逛好買又好吃，士東市場就是其中一間，二樓的美食街有不少熱門小吃，中式韓式泰式甜點全都有，不過大部分都是只有營業到下午，所以想吃記得早點來。

這次會選擇這間方媽媽小吃店，純粹是因為小菲很愛吃這種古早味的麵攤+黑白切，看到這些滿滿的切料口水都流滿地啦！！！

開放式的攤位整潔度頗高，雖然很愛吃小吃，但是有時候看起來很油膩髒亂的，我還是無法。

拍了MENU給你們看，古早味米粉湯，麵類米粉類通通都是一碗NT45，聽說招牌是麻醬麵，但我個人還是偏愛陽春麵，哈哈哈！

小菜切料的部分選擇也很多，雖然部分價格稍微偏高，但是份量也還蠻足的。

雖然只有兩大一小，但還是默默地就點了一桌，到底有沒有這麼會吃。

乾餛飩 NT55

皮薄餡多的餛飩，簡單淋上香甜的醬油膏之後，撒上香菜還贈送兩根小白菜，單吃口味比較沒那麼重～有醬油膏很加分。

豬皮 NT40

我覺得要看一家黑白切厲不厲害～豬皮很重要！！！他們家的豬皮處理得很乾淨，找不到一根毛。切到厚薄適中入口滿滿膠質～還可以搭配著薑絲一起吃去味，我很喜歡！

燙青菜 NT40

今天選的是菠菜，除了醬油膏、蒜末之外，還淋上了自家肉燥，香氣十足且脆嫩無老葉。

乾麵 NT45

幫球哥點的乾麵簡簡單單，就是油麵加入了豆芽菜、韭菜、淋上肉燥，讓人讚賞的是裡面的湯汁，還蠻多的～所以吃起來不會太乾。

麵條的部分也煮得剛剛好，不會太軟爛，讓人一口接一口，很涮嘴。

滷大腸頭 NT70

其實原本點的是一般大腸～但因為賣完了，所以只剩下大腸頭的部分。大腸頭吃起來雖然會比較有嚼勁～但還是已經滷到相當入味嫩口，重點是處理得很乾淨不會有怪味，推薦！

嘴邊肉 NT70

吃黑白切我最愛的就是嘴邊肉啦！每次有看到都一定會點來吃，不過嘴邊肉有些店家不太會處理就會很硬。方媽媽小吃店的嘴邊肉熬煮的夠久，肉質很軟嫩甜香。

沾著鹹甜油潤的蒜頭醬油膏和香菜一起入口真的超好吃！！！！！一份NT70，我覺得很可以。

陽春麵 NT45

麵條的部分可選擇粗麵和細麵，小菲個人比較偏愛細麵，一大碗的陽春麵裡其實不算太陽春，不僅湯頭鮮甜不油膩，裡面還有小白菜、油蔥、芹菜末、青蔥等配料 (麵全部上了之後，覺得我幹嘛點燙青菜)

用大骨熬煮的湯頭香醇甜鮮，順口滑溜的陽春麵彈牙且麵香十足。現在小資美食當道，簡單的一碗陽春麵只要一個銅板就能獲得大大的滿足。喜歡這種樸實的市場古早味，推薦給你們囉！

方媽媽小吃店

地址：台北市士林區士東路100號2樓 (士東市場二樓 士東市場第246攤位)

營業時間：07:40–15:00（週一公休）

電話：02-2834-5308

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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