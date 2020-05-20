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澎湖療癒美景新北就有！北海岸「九孔池」賞清澈海景，還有駱駝峰一起入鏡

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@bella_yayayaya授權、IG@eu_0420授權、IG@gominkin授權
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澎湖熱門景點「池西岩瀑（九孔瀑布）」因絕美透徹的海景，近年成為網美聖地。如今想看打卡美景免飛澎湖，在新北就能拍個過癮囉！

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圖／IG@eu_0420授權
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這處濱海秘境位於野柳駱駝峰旁，現場有座已廢棄的「九孔養殖場」，退潮時的方格路，意外將海景劃分成方形的美景，也讓它在網上曝光後，瞬間躍升為朝聖新去處。天氣晴朗時，站在坡道上俯視清澈海水，可以更近距離欣賞這片藍綠色系的夢幻景色，搭配海風絕對是一大療癒享受！不僅如此，若將身後駱駝峰一併入鏡，整體畫面更顯壯觀吸睛。

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若時間充裕，推薦大家可實際前往駱駝峰，從頂端處往下俯瞰，海岸線山海全景盡收眼簾。有趣的是，九孔池就像在地人的大型游泳池，偶爾會有人自備泳圈，到此愜意玩水，度過悠閒的一天。不過顧著拍美照的同時，千萬別忘了注意安全，才能製造更開心的回憶喔！

圖／IG@ruo_yu_0719授權
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野柳九孔池

地址：新北市萬里區漁澳路（野柳駱駝峰旁）

座標：25.202903,121.694537

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