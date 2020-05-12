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台北推行「大縱走健康計畫」！網推「圓覺寺步道」，溪谷花卉森林一次滿足
台北市雖貴為首都，滿滿高聳的科技與建築大樓，總是有著「科技冷都」的形象。不過其實台北市四面環山，親近大自然的登山步道高達135條，台北市政府日前也推動「台北大縱走」健康漫步計畫，希望市民們，在追求無論事業或是夢想而忙碌之餘，能利用休閒空檔，透過健走與大自然來場美麗的邂逅。其中，位於內湖「圓覺寺步道」廣為網友好評，全長不到一公里即有好山好水的瀑布與多元自然景緻，非常愜意！
圓覺寺步道其實位於內湖的大溝溪上，從捷運大湖公園站步行約20分鐘即可抵達登山口，途中還會經過市府精心規劃的大溝溪溪畔生態治水園區，有滿滿五彩花海與綠地步道，有超過5萬盆的花卉植物，像是秋海棠、金魚草、一串紅等，佔地4.6公頃，很適合親子健走、野餐與踏青。
而圓覺寺步道，有著高大茂密的肯氏南洋杉與各式林木形成的遮蔭步道，佈滿綠意的步道平緩且好走，再順著沿路漫步，會走到河川生態解說平台，有粉紅多彩的杜虹花，非常美麗。而步道旁也有巨石與瀑布交會著，閉上眼睛仔細傾聽，可以感受潺流的河水聲與蟲鳥的聲鳴，令人放鬆與陶醉。若想體驗身心靈的聽覺與視覺等多重感受，歡迎親臨圓覺寺步道，享受大自然生機盎然的氛圍！
圓覺寺步道
交通：捷運文湖線「大湖公園站」步行約20分鐘，即可抵達圓覺寺登山入口。
地址：台北市內湖區大湖街131巷59號
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