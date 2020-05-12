小資族鍋控必衝！錢都「攪攪風味小火鍋」進駐新北 135元附餐雞油拌飯+冰淇淋吃到飽

小資族鍋控快跟上！錢都涮涮鍋近期推出全新品牌「攪攪風味小火鍋」，4月首度插旗新北土城，最低價只要135元，就能一次吃到基本鍋物和附餐吃到飽，無限供應雞油拌飯、冰淇淋、飲料，讓大家吃好喝滿。

最高價「海軍陸戰鍋」售價350元，除了有基本肉類，還吃得到鮑魚、干貝、蛤蜊、鮮蝦和鯛魚；而一般鍋物最低價135元就能附餐吃到飽。圖／攪攪風味小火鍋提供

「攪攪風味小火鍋」提供近30款火鍋類型，重口味的鍋控可以選擇麻辣、部隊鍋、娘惹叻沙鍋、酸辣鍋等，清淡派也有原味、牛奶、藥膳口味。若想同時嘗試不同口味，店內也提供麻辣鴛鴦鍋，從原味、酸菜、龍骨、藥膳、咖哩、番茄六種特色風味中，擇一搭配即可。

店內提供香雞油拌飯，飲料吧檯則放有各種風味的飲品。圖／攪攪風味小火鍋提供

除此，高CP值的附餐也是亮點之一。比起一般白飯，「香雞油拌飯」絕對是開胃必吃，而豪華的飲料吧也有多種冰沙、飲品可喝，甜點還可爽吃自助現擠的霜淇淋或杜老爺冰淇淋。只要點購價值135元的基本款，就能一併享有附餐無限量吃到飽，超值享受千萬別錯過啦！

店面裝潢明亮簡約。圖／攪攪風味小火鍋提供

攪攪風味小火鍋

地址：新北市土城區立德路101號

延伸閱讀：

．1元吃韓式蒸蛋！魷魚大叔5月推「雙人用餐抽1元加購」 限定優惠天天有

．繼續吃爆「幾歲就送幾隻蝦」！鼎盛十里最強優惠延長 跟阿嬤阿祖出發吃蝦去