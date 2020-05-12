小資族鍋控必衝！錢都「攪攪風味小火鍋」進駐新北 135元附餐雞油拌飯+冰淇淋吃到飽
小資族鍋控快跟上！錢都涮涮鍋近期推出全新品牌「攪攪風味小火鍋」，4月首度插旗新北土城，最低價只要135元，就能一次吃到基本鍋物和附餐吃到飽，無限供應雞油拌飯、冰淇淋、飲料，讓大家吃好喝滿。
「攪攪風味小火鍋」提供近30款火鍋類型，重口味的鍋控可以選擇麻辣、部隊鍋、娘惹叻沙鍋、酸辣鍋等，清淡派也有原味、牛奶、藥膳口味。若想同時嘗試不同口味，店內也提供麻辣鴛鴦鍋，從原味、酸菜、龍骨、藥膳、咖哩、番茄六種特色風味中，擇一搭配即可。
除此，高CP值的附餐也是亮點之一。比起一般白飯，「香雞油拌飯」絕對是開胃必吃，而豪華的飲料吧也有多種冰沙、飲品可喝，甜點還可爽吃自助現擠的霜淇淋或杜老爺冰淇淋。只要點購價值135元的基本款，就能一併享有附餐無限量吃到飽，超值享受千萬別錯過啦！
攪攪風味小火鍋
地址：新北市土城區立德路101號
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