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低消55元不限時！士林絕美「三層樓咖啡廳」超佛心 仿佛置身潮牌專賣店超好拍
集結唸書、聚會聊天、拍美照功能的天堂就在這！捷運士林站附近有家絕美咖啡廳「藍香蕉咖啡Banana Blue Coffee」，三層樓的清水模建築，搭配工業風設計質感滿分，近看則像極了潮牌專賣店。時尚好拍之餘，餐點平價、插座多又不限時更是最大亮點，非士林人都值得衝一波！
「Banana Blue Coffee」空間寬敞，每層樓各有特色，且座位區幾乎都附設插座。一樓墻面設有許多值得一拍的語錄，二樓環境相對靜謐適合唸書，三樓窗邊座位多、採光好但空氣偏悶。除了主打的咖啡，店內也販售輕食、甜點類，點杯咖啡加上蛋糕，讓大家能悠閒度過下午茶時光。
「Banana Blue Coffee」為連鎖咖啡品牌，在內湖、中山、桃園等地都有分店，低消為一份餐點或飲料，但55元就喝得到招牌咖啡，相當於用超佛心的價位，就可以在這裡放空一下午，超適合到訪，現在就列入咖啡廳收藏清單吧！
Banana Blue Coffee 005
地址：台北市士林區中正路182號（士林站1號出口步行五分鐘）
營業時間：07:00-22:00
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．台北全新咖啡廳一秒到日本喝下午茶 隱身信義的小白屋、連藝人都愛
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