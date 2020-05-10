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北市最大森林公園秘境！「紫色花海」絕美盛放中，愛情花+薰衣草花田免費賞
夏季來襲，各地掀起新一波花海潮，紫色系列除了有雲林布袋蓮打造的「紫色夢幻湖」，台北市其實也有怒放中的「紫色花海」。即日起至5/31皆可參觀，開放期間無須預約申請，可自由入園盡情沐浴在靜謐環境中。
這處隱身在喧囂城市的大自然秘境，就是位於士林區的「內雙溪自然中心」，面積廣達100公頃，為台北市最大的森林型態自然公園。日前因應花季，期間限定全面開放一般民眾自由入園，讓大家免費欣賞園內主打的「愛情花」，還可到藥用植物園內，美拍散發淡淡花香的西班牙薰衣草。
此外，園區內各個角落均可賞見不同生態景觀，周邊還設有步道，讓喜歡健行的人賞花之餘，得以漫步在大自然運動，沿途還有怡人景色映入眼簾。5月結束前安排個時間，看看浪漫花海、呼吸新鮮空氣吧！
內雙溪自然中心
地址：台北市士林區至善路三段150巷27號
開放時間：09:00-16:00（每週三休園）
大眾交通：劍潭捷運站轉搭公車「市民小巴1」直達「內雙溪自然中心站」；轉搭「小18」至「碧溪橋站」，過橋後步行約20分鐘
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