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顛覆想像！台北市內賞螢好去處「豹山溪步道」 黑暗樹林閃爍著熱鬧綠光

健行筆記 / 健行筆記順路

自從新型冠狀病毒病的疫情開始後，影響了很多人的生活。不知是不是錯覺？總覺得戶外爬山的人也變多了？幾週前由陽明山苗圃線上七星山，苗圃線相較小油坑、冷水坑這兩條路線本來就比較冷清，遇到的山友人數和以往走這條路線時差異不大。但到七星山頂時，和『台北市第一高峰』合影的排隊人潮，應該是我看過最長的一次了。和朋友形容當時狀況時，還有人笑稱難道山頂也有藥局了嗎？排隊的長度和各家藥局差不多了…

今天再度去象山，選擇由靈雲宮登山口出發，當時天空雲層蠻厚的，上山的人潮仍可用絡繹不絕來形容。到了第一個岔路，我們就走一般遊客比較少走的一線天路線免得人擠人。選這條路線的另一個理由，是覺得和主線相比沒那麼陡、稍微緩一些～

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▲象山環狀線▲

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▲象山環狀線-途中羽球場旁的土地公▲

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▲永春亭前眺望台北101，天氣不佳～▲

在新型冠狀病毒疫情之前，每次走象山步道都會遇到不少外國遊客（這兩三年，外國遊客已經深入到拇指山了）。今天都不見外國遊客

過了松德院區岔路後，剛好遇到步道施工單位乘坐單軌車上山。多年前曾在由北台慈惠堂/和興炭坑上拇指山的這條路線維修時也曾見過這單軌。當時以為這樣的單軌結構僅能載物、沒想到居然也可載人

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▲象山環狀線-松德院區岔路▲

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▲維修步道用的單軌車▲

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▲單軌車直達此大岩壁▲

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▲單軌車直達此大岩壁▲

接近一線天時天空飄起了雨，決定不上象山頂的涼亭、及六塊石，想說去最近完工的永春陂生態濕地公園看看，於是朝天寶聖道宮方向而去

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▲象山環狀線-一線天▲

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▲象山環狀線-一線天▲

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▲永春岡這邊拉起了維修柵欄（另一邊卻沒有）▲

山壁內的無極天王

這條路線會遇到一座落於山壁內的無極天王，位置在天寶聖道宮的上方。每次看到這無極天王都會想起在西藏鑿於山壁上的佛像。且…也很好奇是不是有專人長在清洗？不然在這潮濕的山區，神像的臉上居然不見青苔。

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▲五月雪的季節來了▲

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▲無極天王▲

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▲無極天王▲

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▲無極天王▲

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▲眺望山下▲

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▲天寶聖道宮▲

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▲山神洞▲

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▲天寶聖道宮▲

畜魂碑

之前經過天寶聖道宮在記錄GPX軌跡時，曾在魯地圖上看見『畜魂碑』。當時有點納悶…記憶中這一帶並無屠宰場，怎會有安慰被宰動物魂魄的『畜魂碑』？

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▲天寶聖道宮-畜魂碑▲

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▲天寶聖道宮-畜魂碑。 後面有碑文，不妨繞道後面看看▲

為了解惑這次花了點時間找了一下，發現『畜魂碑』在天寶聖道宮的牌樓旁的高處，難怪上次沒注意到。為了解惑特別Google一下，原來這『畜魂碑』是由他處遷來。

大正2年（1912年）位在今日台北市蘭州街屠宰場設置，因蘭州街道路拓寬，於昭和6年，也就是1931年而拆除，這種碑能在木柵、宜蘭、霧峰、清水、嘉義都有辦法找到。這個碑是民國63年（1974年）才遷移至現在位址，也是臺北市目前僅存的三座石碑之一，另外2座則位於北投好漢坡步道以及文山區指南路1段14巷3號附近。

詳情請見 - 探索信義學：豹山步道生態暨人文導覽紀實

離開『畜魂碑』後，由天寶聖道宮另一端的階梯往上走，階梯的盡頭可達天寶聖道宮後方的至聖先師像、由至聖先師像左側前行接上產業道路。

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▲由天寶聖道宮另一端上去▲

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▲忽然間，照片中的樹由上方掉下來... ▲

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▲路旁的小花▲

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▲天寶聖道宮上方的至聖先師▲

順者馬路走，陸續會經過松山第一市民農園、獅山登山口。遇到松山靈隱寺牌樓時有一下山階梯可通往豹山溪步道

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▲松山第一市民農園的百合▲

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▲松山第一市民農園▲

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▲獅山登山口▲

豹山溪步道

往下山方向走去，過了寒山寺、及菜圃後可見豹山溪。跨過第一座橋時望者腳下的豹山溪，忽然有個想法…此處應該會有螢火蟲吧？

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▲豹山溪步道-寒山寺▲

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▲步道因下雨有點泥濘▲

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▲豹山溪步道旁的菜圃，好翠綠的蕃薯葉～▲

說到寒山寺，不經要打個岔。「月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠，姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。」這首唐詩名作楓橋夜泊中的蘇州寒山寺，曾在清朝道光年間因誤食有毒野菇發生過「全寺滅門案」。詳情請見-有路邊的野菇不要採！寒山寺滅門慘案的兇手就是它

離開橋順這豹山溪而下，開始變為好走的人工步道。不像剛剛的山路因下雨而略顯泥濘需小心行走～

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▲豹山溪步道，此處開始為人工步道▲

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▲豹山溪步道▲

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▲永春陂生態濕地公園-豹山溪步道▲

過拱橋後，已經變為平緩的下坡，遊客也稍微比較多了。外面馬路的另一端為永春陂生態濕地公園…看者公園內的水池，很難想像百年前劉銘傳曾在此划船。

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▲照片左側，晚上有不少螢火蟲▲

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▲豹山溪步道維修公告▲

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▲永春陂生態濕地公園-豹山溪步道▲

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▲永春陂生態濕地公園-豹山溪步道▲

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▲永春陂生態濕地公園-豹山溪步道▲

為何如此說？在清朝時的漢人為了取得灌溉水源，會築堤、或建池塘儲水，這種設施叫做「陂」或「陴」、「坡」，「埤」。位於四獸山附近的永春陂是福建永春人依照地形先開墾。大小約5至6甲。後因水源逐漸乾枯、及附近開採煤礦泥沙沖刷而變成平地。

（稍早提到的北台慈惠堂/和興炭坑上拇指這條路線，山腳下就有一座舊坡福德宮。另一端糶米古道附近則有一座新坡福德宮）

白天行經永春陂生態濕地公園時，不會感受到該公園特別之處。晚上來…就應會有明顯感受～

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▲永春陂生態濕地公園▲

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▲永春陂生態濕地公園▲

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▲永春陂生態濕地公園▲

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▲永春陂生態濕地公園▲

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▲永春陂生態濕地公園▲

豹山溪步道賞螢火蟲

為了確認自己的觀察是否正確？雖然白天曾下雨、傍晚天空雲層仍厚重，晚上仍決定再度去豹山溪步道，試看看是否有螢火蟲？其實原本心中認定應該只會有零星的螢火蟲吧？畢竟，豹山溪步道就位於離市區不遠、交通方便的台北市東區～

大約七點進入豹山溪步道的入口，左側草叢暗處就已經可見閃爍的綠色光點。越往內走、黑暗的樹林內閃爍的綠光此起彼落好不熱鬧。

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▲入口處中左側第一盞燈旁就有螢火蟲▲

繼續往裡面走，爬上階梯回到早上所站的橋上。此處的螢火蟲更是熱鬧～顛覆了我原本的想像～

可惜的是，當天雲層太低將台北市的光害大都反射下來，這樣的光線對於拍照的我影響很大。於是……後續的幾天中，找個好天氣斷續又去了兩次。

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▲第一次拍攝，因為光害太嚴重，照片都過亮。螢火蟲不明顯▲

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▲豹山溪步道螢火蟲-第二次拍攝▲

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▲豹山溪步道螢火蟲-第二次拍攝▲

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▲豹山溪步道螢火蟲-第二次拍攝。 不過，後來因月光使得照片還是太亮～▲

第三次的造訪當天天氣最好、溫度最高，螢火蟲活動力明顯比前兩次佳。但…月光太亮、加上上面的菜圃不知為何有人一直用強力光源在四處照射…如此的干擾，只好早早收拾回家～

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▲豹山溪步道螢火蟲-第三次拍攝。 上方的強力光源只是閃了一下，好亮呀～ XD▲

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▲豹山溪步道螢火蟲-第三次拍攝▲

▲豹山溪步道螢火蟲-第三次拍攝▲

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▲豹山溪步道螢火蟲-第三次拍攝。 此處草叢內的螢火蟲非常多，但…都不會飛出來～▲

對了，為何之前說晚上造訪永春陂生態濕地公園會有不同感受？應該是為了生態，和一般其他台北市內的公園相比，永春陂生態濕地公園沒有設計明亮光源、都是採用高度較低、照射地面的光源。

參考資料

路線/時間

登山口(09:18) > 一線天叉(09:22, 0.1K) > 土地公(09:28, 0.3K) > 永春亭(09:30, 0.2K) > 松德院區叉(09:35, 0.1K) > 岩壁(09:39, 0.2K) > 一線天(09:47, 0.2K) > 永春崗叉(09:53, 0.3K) > 無極天王(10:06, 0.2K) > 天寶聖道宮(10:17, 0.3K) > 至聖先師(10:27, 0.3K) > 獅山叉(10:33, 0.1K) > 靈隱寺牌樓(10:35, 0.1K) > 寒山寺(10:37, 0.4K) > 水泥橋(10:45, 0.2K) > 拱橋(10:50, 0.3K) > 豹山溪步道入口(10:54, 0.2K) > 永春坡濕地公園(10:58, 0.5K) > 松山家商(11:07)

完整照片

象山、豹山溪步道賞螢火蟲-完整照片（這裡有更多照片）

象山、豹山溪步道賞螢火蟲高度表

點下方高度表，可瀏覽較大的高度表圖檔

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▲象山-豹山溪步道-2020-04-26-AltitudeChart▲

象山、豹山溪步道賞螢火蟲-GPX軌跡、地圖

GPX軌跡請見原文-https://kingfff.blogspot.com/2020/05/youngchunpi-park-firefly.html

步道 螢火蟲 公園

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