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夯爆日韓，台灣終於引進了！全台首間「2D Cafe」超現實黑白漫畫咖啡廳 5/10正式插旗師大商圈

聯合新聞網 / 編輯 黃琬淑
隱身在師大商圈《2D Taiwan》咖啡廳，全由馬來西亞的藝術團隊一筆一畫繪製出來的。黃琬淑／攝影
隱身在師大商圈《2D Taiwan》咖啡廳，全由馬來西亞的藝術團隊一筆一畫繪製出來的。黃琬淑／攝影

新冠病毒疫情日益嚴峻，卻有四位創業年輕不畏懼，從馬來西亞引進概念，在台北師大商圈開張了全台灣第一間「2D Cafe」，一走進店內，即感到有走入平面世界的錯覺，店內以黑白兩色為主，走進咖啡廳彷彿化身漫畫主角，非常有特色，該店5月10日才開幕，卻已經接到非常多想要加盟及訂位的電話，甚至還有網友特地從台中上來拍照，卻因還沒開幕撲了空。

由左而右余韋成、晨泓軍、練維中、蕭淳元四位創辦人。圖／2D Taiwan提供
由左而右余韋成、晨泓軍、練維中、蕭淳元四位創辦人。圖／2D Taiwan提供

四位創辦人分別為練維中、蕭淳元、晨泓軍及余韋成的八年級生，從高中就約定好開咖啡廳的夢想，因緣際會認識了馬來西亞的創辦人，成功獲取海外授權，以「日本」為主題開設這間咖啡館，店內食品主打純手工的台灣在地食材、茶品更是精挑細選，挑選100%台灣民用茶，咖啡豆則是選擇衣索比亞日曬豆經由中淺烘焙而成，最讓人食指大動就是肉桂捲了，與傳統肉桂捲不同，特別採用法國飛雪奶油，紅酒浸泡葡萄乾，層層相疊製成可頌，口感酥脆不甜膩，價格更是親民，幸福破表！不管是學生、小資女孩都可以接受。

隱身在師大商圈《2D Taiwan》咖啡廳，全由馬來西亞的藝術團隊一筆一畫繪製出來的，以「日本」為主題，規劃出多種當地風情，從電車、知名景點、民間信仰等打卡點多到讓你PO不完，連洗手間的設計都讓人印象深刻，創辦人笑說「本來還想開糖果屋或其他風格等，但我們四個大男人耶！當然選自己能接受的」。

店內造型相當有特色，毫無死角，怎麼拍都好看。黃琬淑／攝影
店內造型相當有特色，毫無死角，怎麼拍都好看。黃琬淑／攝影

電車區域可拍許多狀況劇，相當可愛。黃琬淑／攝影
電車區域可拍許多狀況劇，相當可愛。黃琬淑／攝影

店內造型相當有特色，毫無死角，怎麼拍都好看。黃琬淑／攝影
店內造型相當有特色，毫無死角，怎麼拍都好看。黃琬淑／攝影

店內食品主打純手工的台灣在地食材、茶品更是精挑細選，挑選100%台灣民用茶，咖啡豆則是選擇衣索比亞日曬豆經由中淺烘焙而成。黃琬淑／攝影
店內食品主打純手工的台灣在地食材、茶品更是精挑細選，挑選100%台灣民用茶，咖啡豆則是選擇衣索比亞日曬豆經由中淺烘焙而成。黃琬淑／攝影

店內食品主打純手工的台灣在地食材、茶品更是精挑細選，挑選100%台灣民用茶，咖啡豆則是選擇衣索比亞日曬豆經由中淺烘焙而成。黃琬淑／攝影
店內食品主打純手工的台灣在地食材、茶品更是精挑細選，挑選100%台灣民用茶，咖啡豆則是選擇衣索比亞日曬豆經由中淺烘焙而成。黃琬淑／攝影

地下室打造可愛的2D廚房，有特別的洗衣機通道，絕對是網美必選地標。黃琬淑／攝影
地下室打造可愛的2D廚房，有特別的洗衣機通道，絕對是網美必選地標。黃琬淑／攝影

連洗手間都打造的非常用心，也提醒民眾要勤洗手。黃琬淑／攝影
連洗手間都打造的非常用心，也提醒民眾要勤洗手。黃琬淑／攝影

2D Taiwan

營業時間：10：30－21：30

訂位電話：02-2366-0250

地址：台北市大安區師大路59巷10號

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