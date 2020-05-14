基隆景點×下午茶懶人包！ 防疫不出國在台灣也能安心環遊世界

你對基隆的印象只有廟口夜市嗎？那怎麼行！2020最潮基隆景點攏底家，無論是網美打卡景點，還是超好拍又好吃的文青下午茶，小編通通推薦給你，假日旅行好去處，來去基隆出發囉~

基隆景點大集合

基隆景點＃1

你不能去-地中海坐遊艇

▲地中海遊艇。（圖／Pixabay）

但你可以-坐遊艇去基隆嶼

▲台灣離島基隆嶼玩法。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

想要在海洋上乘風破浪嗎？雖然現在無法在南歐的地中海旅遊，但你可以去基隆嶼繞島、登島、燈塔，並在高處眺望台灣北海岸的美景。在船艇上拍網美照，讓人有奢華浪漫的度假感受，快點揪閨蜜來遊艇之旅，互相幫忙拍美照吧！

＊小編貼心提醒，去基隆嶼登島要先預約，因為每天登島人數有限，沒有預約的話可能就會錯過有「台灣龍珠」之稱的基隆嶼喔！

基隆景點＃2

你不能去-威尼斯彩色島

▲威尼斯彩色島。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

你可以去-基隆正濱漁港

因應疫情不方便出國的你，是否在家裡悶壞了呢？來到基隆正濱漁港，就像置身在義大利威尼斯的彩色島一樣，讓小編回憶起了在威尼斯吃義式冰淇淋的美好時光，暫時不能出國的你快來各大基隆景點打卡拍美照吧！

＊基隆景點地址：基隆市中正區正濱路58號

＊開放時間：24小時

基隆景點＃3

你不能去-劍橋撐船

▲劍橋撐船。（圖／Pixabay）

但你能去-象鼻岩划獨木舟

▲基隆景點-象鼻岩獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

沒辦法去劍橋讓英國帥哥幫你撐船沒關係，我們可以自己去象鼻岩划獨木舟順便練練體力增加免疫力。

去基隆已經去到不知道還有哪裡可以玩了嗎？那就去位在基隆近郊的象鼻岩吧！和家人伴侶一起安排個水上活動燃燒脂肪吧！(畢竟下一段小編要和大家分享好吃的，動一下比較沒有罪惡感。)

基隆景點＃4

你不能去-羅馬古城區

▲羅馬競技場。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

但你能去-阿根納造船廠

▲基隆景點-阿根納造船廠。（圖／攝影者：simi_huang_授權提供, Instagram）

想看充滿歷史的舊建築，體會那有些殘舊卻不失美好的復古味嗎？去不了義大利古城區不要緊，你可以來有百餘年歷史的阿根納造船廠走走。阿根納造船廠從原本的眝炭場，到日治時期成為礦產裝載場，後來又被建造船艇的美國公司租用，現今已荒廢無特殊用途。

然而塵封已久的阿根納造船廠，在電影《美國隊長》、《復仇者聯盟》等好萊塢大片前來取景後聲名大噪，因此翻轉了了無生機的命運。無論是海港風情，還是泛黃的歷史風華，基隆可真為台版的義大利！

＊基隆景點地址：基隆市中正區正濱路116巷75號

＊開放時間：24小時

基隆景點＃5

你不能去-通往霍格華茲的9¾月台

▲通往霍格華茲的 9¾月台。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

但你能去-潮境公園騎魔法掃帚

▲基隆景點-潮境公園飛天掃帚。（圖／攝影者：rosssysiong授權提供, Instagram）

國王十字車站內的9¾月台，是許多哈利波特迷到了倫敦必拍的景點，為了發文打卡小編當初可是排了一個半小時。

因應肺炎不能出國的你，可以利用假日帶著家人、伴侶到基隆走走，去不了倫敦就先去知名基隆景點---潮境公園，練練飛行掃帚，以及「去去武器走」吧！以免疫情散去到了英國沒有魔法的麻瓜，可是無法從9¾月台抵達霍格華茲的。

＊基隆景點地址：基隆市中正區北寧路369巷61號

＊開放時間：24小時

基隆景點＃6

你不能去-五漁村海濱車站

▲蒙特羅索濱海車站。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

你可以去-基隆八斗子車站

▲基隆景點-八斗子車站。（圖／攝影者：yan7j授權提供, Instagram）

想去濱海車站，又嫌台東的多良車站太遠嗎？住在北部的朋友有福了，只要搭火車到八斗子車站，就能享受濱海車站的浪漫，時間允許還能再搭火車去九份金瓜石走走！

▲基隆景點-八斗子車站。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

基隆景點＃7

你不能回到千禧年

但你可以去中山陸橋回憶《千禧曼波》

▲基隆景點-中山陸橋。（圖／攝影者：08sotired授權提供, Instagram）

時代變遷快速，我們無法讓時間停下來，但如果你眷戀過往時光，小編推薦你去中山陸橋走走，那是十九年前電影《千禧曼波》的拍攝地。中山陸橋也被稱作「舒淇橋」，因為當時飾演電影女主角的舒淇曾在此拍攝，無法離開軟爛男友的重要橋段。

這個充滿滄桑味的橋樑即將在今年年底被拆除，因此更加吸引懷念過往時光的遊客前往拍攝，想要拍的朋友趕緊把握時間吧！

＊基隆景點地址：基隆市仁愛區孝四路10號

＊開放時間：24小時

基隆美食文青小點特搜

基隆美食＃1

金派甜點

金派甜點是一間複合式的店面，結合古著和精緻甜點於同一家店裡面，該店提供的甜點都很有創意，像是泰奶芒果千層、棉花糖檸檬塔、抹茶芋泥戚風等...甜點中特別的搭配元素，吃起來就像喚起了記憶中的某種味道，但是又能蹦出難忘的新滋味。

＊基隆美食地址：基隆市仁愛區愛三路75號2樓&3樓

＊消費區間：約落在140~280元

＊營業時間：平日14：00~22：00/ 假日12：00~22：00

基隆美食＃2

三奇壹號咖啡館

三奇壹號坐落在基隆廟口商圈內，整家店以海洋風為主題，無論是漁船照明用的鎢絲燈、載貨的貨櫃或者在店內的多幅掛畫，都讓人聯想到鹹鹹的、自由的大海。三奇壹號這個名字，是源自於老闆爺爺漁船的名字，讓這間店面充滿了航海故事的連結。

＊基隆美食地址：基隆市仁愛區愛二路54巷2號

＊消費區間：約落在80~180元

＊營業時間：12：00~21：00(週一公休)

基隆美食＃3

逗比石燒DBS

做成摩艾造型的雞蛋糕，外面酥脆、裡面鬆軟，以雞蛋、麵粉、鮮奶製成。用不加一滴水的真材實料，做出最簡單的美味。甜中帶著微鹹的雞蛋糕，讓人吃起來不會覺得膩，一份五入剛剛好無負擔的分量，是不可錯過的基隆美食！

＊基隆美食地址：基隆市仁愛區愛四路44號

＊消費區間：約落在40~100元

＊營業時間：14：00~21：00(每週五、六、日營業)

玩到不想回家-基隆住宿推薦

你看到這邊一定會心想：「這麼多基隆景點怎麼可能一天就踩得完？」小編加碼推薦基隆住宿給你，玩到不想回家的朋友毋免驚。

基隆住宿＃1

How Fun 基隆B6

▲基隆住宿-How Fun 基隆B6。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

因為疫情不敢住飯店人擠人嗎？那麼包棟旅行會是你旅行找住宿的好選擇。可容納8~16人的住宿大空間，是適合家庭旅遊、好友團遊的時尚新選擇，距離八斗子漁港僅400公尺，用走的也能到！這間旅館頂來還有室外空間，燈打下去就像置身在酒吧一樣，因為疫情不敢去酒吧的你，揪三五好友來這裡好好放鬆一下~

＊旅館地址： 202基隆市中正區北寧路398號

基隆住宿＃2

享住旅店

▲基隆住宿-享住旅店。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

小編身為一位「亡美」，除了吃文青下午茶外最愛的就是到各地去吃小吃。如果你也超愛在地口味，那麼基隆廟口夜市這個經典的景點可別錯過！逛完夜市吃飽喝足就想躺在床上懶得回家嗎？距離廟口夜市步行5分鐘的「享住旅館」，就能滿足假日吃飽睡睡飽吃得小心願啦~

＊旅館地址：基隆市中正區信一路156號

基隆住宿＃3

暖暖明石家-天台上的月光

▲基隆住宿-暖暖明石家。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

其實很多時候，我們要的只是一個溫暖、放鬆的地方，在那裡能回憶起最青春、最美好的回憶。比起企業化的經營，民宿是最深得小編之心的住宿選擇。在溫馨的環境裡感受最純粹、最樸質的假日時光吧！

如果你是開車、騎車族小編推薦你「暖暖明石家」民宿，開車到基隆廟口夜市十來分鐘就到了，在這裡享受鬧中取靜的週末吧！

▲基隆住宿-暖暖明石家。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

＊旅館地址：基隆市暖暖區東勢街26巷3-3號

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