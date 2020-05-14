快訊

直播／是否再「嘉玲」？ 指揮中心14:00記者會

「花蓮王」確定入獄！傅崐萁炒股案判刑2年10月定讞

開店3小時就完售！板橋「邱記北平烤鴨」一鴨三吃只要500元，前國賓飯店主廚掌廚

PEKO の Simple Life / 文、圖／PEKO

udn走跳美食／PEKO

想吃烤鴨很久了，剛好看到有人推薦板橋的「邱記北平烤鴨」一隻烤鴨只賣500元，半隻烤鴨250元，這種價格少說兩年沒見過了，不吃一波怎麼行，而且「邱記北平烤鴨」的老闆還是前國賓飯店主廚，退休後閒不下來才開了這家北平烤鴨店，每天限量10~20隻烤鴨，賣完就打烊，問老闆怎麼不多準備幾隻，在旁邊的老闆娘立刻回說多了就累了，他們還要回去陪孫子玩，賣剛剛好就好，反正也沒想多賺錢，就是開個小店造福板橋的鄉親們；開店至今三個月，Google還沒有地標資料，也沒有網友分享，要不是在《我是板橋人》社團看到，PEKO絕對不會發現這家隱藏版烤鴨店，真的是感恩板橋社團，讚嘆板橋社團啊！！

「邱記北平烤鴨」位於板橋信義路上，對面是板橋廣厚宮，距離捷運亞東醫院站有20分鐘的路程。PEKO看網友分享說老闆是前國賓飯店中餐主廚，退休後才跟老婆一起開店。

前陣子跟陳老爸聊天時發現父女倆很久沒吃烤鴨，結果隔沒幾天就在板橋社團看到網友分享「邱記北平烤鴨」，開幕特價整隻烤鴨500元，半隻烤鴨250元，不吃一波怎麼行！！PEKO有問老闆娘何時會調整價格，老闆娘說等疫情結束再說，調整後整隻鴨550元，半隻280元。

油油亮亮的烤鴨看的PEKO猛吞口水

看到這機器就知道「邱記北平烤鴨」連麵餅都是自製的，拍拍手！！

本以為沒人排隊，可以馬上買到烤鴨，結果原來是大家都先電話預訂。

老闆娘說開店三個月，客人吃過都會再來，老客人都會打電話訂，所以常常不夠賣現場客，對專程來的客人很不好意思，但也沒辦法。

雖然師傅年紀已大，但畢竟是前國賓飯店主廚退休，手腳還是十分俐落，片鴨、剁鴨骨沒一會兒就完成了。

趁師傅剛片完鴨肉，立刻拍了張照片，油油亮亮的看的PEKO是猛吞口水。

接著師傅就開始爆炒鴨骨，需要加辣加菜都要提前說，高麗菜一份是50元。

即使悶了一段時間，還是看得出來鴨肉還保有鴨汁，不會乾柴。但如果你期待的是脆皮烤鴨，那就只能說聲抱歉了，因為外帶回家後要保持脆皮根本是不可能的任務，烤鴨皮雖軟但很香，鴨肉的部分也沒有惱人的鴨腥味，以這個價格來說算是相當不錯。

半隻鴨會提供8片麵餅、少許蔥段跟一包甜麵醬。

取一片麵餅抹上些許甜麵醬再放上鴨肉包起來，一次大口塞超過癮，「邱記北平烤鴨」的自製麵餅算偏薄，吃起來不會粉粉的，口感軟Q，挺不錯的。

每次吃烤鴨PEKO最期待的炒鴨骨架，有時候還會請店家全都用炒的，不要片鴨，一次吃個過癮。鴨骨、九層塔、蔥段、蒜頭、辣椒、特調醬汁經過大火快炒後，迷人香氣，真的是超誘人，包著片鴨的麵餅也可以沾著吃哦！「邱記北平烤鴨」的炒鴨骨架比起其他烤鴨店來說稍微清淡些，剛好符合PEKO的口味，小辣很無感，嗜辣者建議直接中辣起跳。

炒鴨骨架除了九層塔，高麗菜也是很棒的配角，清甜的高麗菜吸附鹹香的醬汁，PEKO可以直接吃掉一碗飯。

不知道大家吃烤鴨的時候會不會配飯，PEKO家吃烤鴨一定會配飯。而且點餐的時候都會請師傅炒濕一點，剩下的烤鴨汁隔天配飯或拿來拌麵都非常適合。

一開始看到一鴨三吃，PEKO心裡想的是片鴨、炒鴨骨架跟熬粥/煮湯，但「邱記北平烤鴨」指的一鴨三吃是單吃片鴨、包麵餅和炒鴨骨架。

這張照片是第一次到「邱記北平烤鴨」撲空時拍的，兩點開店，五點就銷售一空，所以出門前記得先打電話預約，才不會跟PEKO一樣撲空哦！！

「邱記北平烤鴨」平日跟假日的營業時間不同，平日下午兩點才開始營業，假日則提早兩個小時營業，然後打烊時間只是參考，因為實際上是賣完就打烊，PEKO撲空那次是五點賣完。

「邱記北平烤鴨」不是PEKO吃過最好吃的烤鴨，但卻是這兩年買過最便宜的烤鴨，而且會想回購，如果你剛好住板橋，也想吃烤鴨，不妨吃看看前國賓飯店主廚開的「邱記北平烤鴨」哦!!

邱記北平烤鴨

電話：0229506002

地址：新北市板橋區信義路201號

營業時間：平日14:00~20:00 假日12:00~20:00

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

烤鴨 國賓飯店 板橋美食

相關新聞

開店3小時就完售！板橋「邱記北平烤鴨」一鴨三吃只要500元，前國賓飯店主廚掌廚

udn走跳美食／PEKO 想吃烤鴨很久了，剛好看到有人推薦板橋的「邱記北平烤鴨」一隻烤鴨只賣500元，半隻烤鴨250元，這種價格少說兩年沒見過了，不吃一波怎麼行，而且「邱記北平烤鴨」的老闆還

小資族鍋控必衝！錢都「攪攪風味小火鍋」進駐新北 135元附餐雞油拌飯+冰淇淋吃到飽

小資族鍋控快跟上！錢都涮涮鍋近期推出全新品牌「攪攪風味小火鍋」，4月首度插旗新北土城，最低價只要135元，就能一次吃到基本鍋物和附餐吃到飽，無限供應雞油拌飯、冰淇淋、飲料，讓大家吃好喝滿。 「攪

台北推行「大縱走健康計畫」！網推「圓覺寺步道」，溪谷花卉森林一次滿足

台北市雖貴為首都，滿滿高聳的科技與建築大樓，總是有著「科技冷都」的形象。不過其實台北市四面環山，親近大自然的登山步道高達135條，台北市政府日前也推動「台北大縱走」健康漫步計畫，希望市民們，在追求無論事業或是夢想而忙碌之餘，能利用休閒空檔，透過健走與大自然來場美麗的邂逅。其中，位於內湖「圓覺寺步道」廣為網友好評，全長不到一公里即有好山好水的瀑布與多元自然景緻，非常愜意！

低消55元不限時！士林絕美「三層樓咖啡廳」超佛心 仿佛置身潮牌專賣店超好拍

集結唸書、聚會聊天、拍美照功能的天堂就在這！捷運士林站附近有家絕美咖啡廳「藍香蕉咖啡Banana Blue Coffee」，三層樓的清水模建築，搭配工業風設計質感滿分，近看則像極了潮牌專賣店。時尚好拍

北市最大森林公園秘境！「紫色花海」絕美盛放中，愛情花+薰衣草花田免費賞

夏季來襲，各地掀起新一波花海潮，紫色系列除了有雲林布袋蓮打造的「紫色夢幻湖」，台北市其實也有怒放中的「紫色花海」。即日起至5/31皆可參觀，開放期間無須預約申請，可自由入園盡情沐浴在靜謐環境中。

5月限定好康！台北士林有誠商旅 入住即贈「竹子湖包車賞花」

迎接春日的百花齊放，給家人和自己安排一趟兩天一夜賞花輕旅行是再適合不過了。還在煩惱住宿的你、認為陽明山賞花交通不甚便利的你，位於士林的有誠商旅，在五月份推出的春日限定住宿優惠，替你解決上述所說的困擾，凡入住一晚豪華客房，送你包車賞花行程，輕鬆不費力的上陽明山賞美景、竹子湖散步賞花賞海芋，下山更不必擔心輛輛滿載的公車回不了市區，有誠商旅提供的包車專案不僅貼心地替你省下麻煩，也省下了荷包！

夯爆日韓，台灣終於引進了！全台首間「2D Cafe」超現實黑白漫畫咖啡廳 5/10正式插旗師大商圈

日韓超夯「2D Cafe」終於引進台灣！手繪漫畫結合日本街頭風格，宛如置身二次元空間 手繪漫畫風「2D cafe」台灣一號店5/10正式插旗師大商圈，全黑白洗衣間、日式居酒屋打卡點搶先公開 《2D Taiwan》漫畫咖啡廳降臨師大商圈！兩層樓黑白超現實空間，肉桂捲網美必吃甜點

外食族的救星！手工法式舒肥板腱牛＋有機藜麥　野餐也能健康營養

「希望讓人們在繁忙匆促的城市有一個安心健康的後盾」創辦人張勝惟一邊包著餐盒一邊說著。 對愛運動愛下廚的張勝惟而言，「吃」是一件很重要的事，懷著一顆想把健康營養帶給大家的心，原計畫販售生鮮食材，但有感於外食族及租屋族烹飪的不易與需求，轉而開始做起了餐盒。

台北全新「天母夢想樂園」開箱！ 全國首座9米高棒球溜滑梯好吸睛

台北市全新共融式遊樂場「天母夢想樂園」將於5月4日上午9時正式開幕，樂園結合天母棒球場特色，打造全國第一座高達9公尺的棒...

360度超廣視野！基隆「姜子寮山」有好漢坡 登頂可看台北101

到基隆只能玩海嗎？那可不一定，新北市觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆的山林不輸海岸，她特別推薦位於七堵區的姜子寮登山步...

吃得到花生顆粒的麻糬！內湖港墘美食「如糬佳珍」 隱藏版芋頭球必嚐

udn走跳美食／隨裕而安 我的飯友間在傳說內湖港墘這附近有家麻糬超好吃，叫做如糬佳珍，吃了以後就不想吃別家的，而且有朋有去吃了以後也是讚不絕口，這下子引起我的興趣，就尋地址找來啦。這裡離港墘站不

在地內行人都去！永和「樂澄牛肉麵」只賣2款麵仍人氣不減 高CP值文青風小店

udn走跳美食／隨裕而安 住在永和的朋友看我很愛吃牛肉麵，就推薦我試試看永和的「樂澄牛肉麵」。我查了一下，真的是很熱門的店，而且看起來不像是牛肉麵店，而是走一種高質感的文青風店。要知道我最討厭用

熱門新聞

怕胖又想吃永和豆漿？最不推薦的「宵夜排行榜」，筆記關鍵吃法睡前也能爽吃

連台南人都覺得太甜的店？老饕狂點這幾間 丹丹也在內

漫步台灣後花園！台東「大武國家森林步道」全台最迷你 一家大小皆適宜

上萬朵彩色繡球花齊放！「全台繡球花景點」大公開，美照準備攻佔手機記憶體

開店3小時就完售！板橋「邱記北平烤鴨」一鴨三吃只要500元，前國賓飯店主廚掌廚

「紅色波波草」現蹤彰化！期間限定漸層3色，整大片圓茸茸緋紅波波超可愛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。