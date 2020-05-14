開店3小時就完售！板橋「邱記北平烤鴨」一鴨三吃只要500元，前國賓飯店主廚掌廚

想吃烤鴨很久了，剛好看到有人推薦板橋的「邱記北平烤鴨」一隻烤鴨只賣500元，半隻烤鴨250元，這種價格少說兩年沒見過了，不吃一波怎麼行，而且「邱記北平烤鴨」的老闆還是前國賓飯店主廚，退休後閒不下來才開了這家北平烤鴨店，每天限量10~20隻烤鴨，賣完就打烊，問老闆怎麼不多準備幾隻，在旁邊的老闆娘立刻回說多了就累了，他們還要回去陪孫子玩，賣剛剛好就好，反正也沒想多賺錢，就是開個小店造福板橋的鄉親們；開店至今三個月，Google還沒有地標資料，也沒有網友分享，要不是在《我是板橋人》社團看到，PEKO絕對不會發現這家隱藏版烤鴨店，真的是感恩板橋社團，讚嘆板橋社團啊！！

「邱記北平烤鴨」位於板橋信義路上，對面是板橋廣厚宮，距離捷運亞東醫院站有20分鐘的路程。PEKO看網友分享說老闆是前國賓飯店中餐主廚，退休後才跟老婆一起開店。

前陣子跟陳老爸聊天時發現父女倆很久沒吃烤鴨，結果隔沒幾天就在板橋社團看到網友分享「邱記北平烤鴨」，開幕特價整隻烤鴨500元，半隻烤鴨250元，不吃一波怎麼行！！PEKO有問老闆娘何時會調整價格，老闆娘說等疫情結束再說，調整後整隻鴨550元，半隻280元。

油油亮亮的烤鴨看的PEKO猛吞口水

看到這機器就知道「邱記北平烤鴨」連麵餅都是自製的，拍拍手！！

本以為沒人排隊，可以馬上買到烤鴨，結果原來是大家都先電話預訂。

老闆娘說開店三個月，客人吃過都會再來，老客人都會打電話訂，所以常常不夠賣現場客，對專程來的客人很不好意思，但也沒辦法。

雖然師傅年紀已大，但畢竟是前國賓飯店主廚退休，手腳還是十分俐落，片鴨、剁鴨骨沒一會兒就完成了。

趁師傅剛片完鴨肉，立刻拍了張照片，油油亮亮的看的PEKO是猛吞口水。

接著師傅就開始爆炒鴨骨，需要加辣加菜都要提前說，高麗菜一份是50元。

即使悶了一段時間，還是看得出來鴨肉還保有鴨汁，不會乾柴。但如果你期待的是脆皮烤鴨，那就只能說聲抱歉了，因為外帶回家後要保持脆皮根本是不可能的任務，烤鴨皮雖軟但很香，鴨肉的部分也沒有惱人的鴨腥味，以這個價格來說算是相當不錯。

半隻鴨會提供8片麵餅、少許蔥段跟一包甜麵醬。

取一片麵餅抹上些許甜麵醬再放上鴨肉包起來，一次大口塞超過癮，「邱記北平烤鴨」的自製麵餅算偏薄，吃起來不會粉粉的，口感軟Q，挺不錯的。

每次吃烤鴨PEKO最期待的炒鴨骨架，有時候還會請店家全都用炒的，不要片鴨，一次吃個過癮。鴨骨、九層塔、蔥段、蒜頭、辣椒、特調醬汁經過大火快炒後，迷人香氣，真的是超誘人，包著片鴨的麵餅也可以沾著吃哦！「邱記北平烤鴨」的炒鴨骨架比起其他烤鴨店來說稍微清淡些，剛好符合PEKO的口味，小辣很無感，嗜辣者建議直接中辣起跳。

炒鴨骨架除了九層塔，高麗菜也是很棒的配角，清甜的高麗菜吸附鹹香的醬汁，PEKO可以直接吃掉一碗飯。

不知道大家吃烤鴨的時候會不會配飯，PEKO家吃烤鴨一定會配飯。而且點餐的時候都會請師傅炒濕一點，剩下的烤鴨汁隔天配飯或拿來拌麵都非常適合。

一開始看到一鴨三吃，PEKO心裡想的是片鴨、炒鴨骨架跟熬粥/煮湯，但「邱記北平烤鴨」指的一鴨三吃是單吃片鴨、包麵餅和炒鴨骨架。

這張照片是第一次到「邱記北平烤鴨」撲空時拍的，兩點開店，五點就銷售一空，所以出門前記得先打電話預約，才不會跟PEKO一樣撲空哦！！

「邱記北平烤鴨」平日跟假日的營業時間不同，平日下午兩點才開始營業，假日則提早兩個小時營業，然後打烊時間只是參考，因為實際上是賣完就打烊，PEKO撲空那次是五點賣完。

「邱記北平烤鴨」不是PEKO吃過最好吃的烤鴨，但卻是這兩年買過最便宜的烤鴨，而且會想回購，如果你剛好住板橋，也想吃烤鴨，不妨吃看看前國賓飯店主廚開的「邱記北平烤鴨」哦!!

邱記北平烤鴨

電話：0229506002

地址：新北市板橋區信義路201號

營業時間：平日14:00~20:00 假日12:00~20:00

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」