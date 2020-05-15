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板橋車站私房美食推薦！無名「非基因豆花、薏仁湯」，豆漿冰沙免費續超佛心

PEKO の Simple Life / 文、圖／PEKO

udn走跳美食／PEKO

豆花是所有冰品甜湯裡PEKO最愛的，這家「非基因豆花」位在捷運新埔站跟板橋車站中間，沒有招牌，沒有店名，低調到連PEKO這個板橋在地人都不知道，還是經過友人介紹才得知，「非基因豆花」份量足、配料多，豆漿豆花添加的是豆花冰沙，糖水豆花則添加糖水冰沙，兩者皆不甜膩，從頭吃到尾都很爽口。

「非基因豆花」沒有招牌，沒有店名，很容易就擦身而過，PEKO也是聽桶子葉推薦才知道這家板橋好吃豆花店。

「非基因豆花」販售的品項只有豆花、薏仁湯、薏仁漿以及豆漿，都是老闆每天手工現做，絕對新鮮，夏天的話會增加仙草冰。

配料包含紅豆、綠豆、花豆、粉圓芋園以及雪蓮，一共六種。

豆漿豆花 35元

糖水豆花跟豆漿豆花一樣都是35元，可添加三種配料，PEKO選了芋圓、雪蓮以及花豆。

「非基因豆花」的豆花是用無基改的黃豆及天然洋菜製作而成，口感比較像布丁，非常滑嫩咕溜，入口淡淡的豆香十分迷人。

雪蓮的成本比一般配料高，但「非基因豆花」老闆給的量還不少。

花豆跟芋圓就一般般，沒有特別出色。

話說本來是想選珍珠，但老闆說珍珠還沒好，才改選芋圓，結果吃到一半老闆就說珍珠好了，然後默默舀了一匙珍珠給PEKO，直接加碼，老闆人也太好。

一般冰品配料都是大珍珠，但「非基因豆花」是小珍珠，而且口感挺不錯的，比芋圓優秀。

「非基因豆花」有個很貼心的地方，那就是可以選擇要純豆漿還是豆漿冰沙，不像別家是加清水做的碎冰，碎冰一融化豆漿就被稀釋。

糖水豆花 35元

這是PEKO第一次吃「非基因豆花」的照片，當時沒有豆漿豆花，只有糖水豆花，且加的是一般剉冰。

買10送1，可外送哦！！

「非基因豆花」在PEKO心中是板橋好吃豆花的前三名，份量足、配料多，重點是還不甜膩，從頭吃到尾都很爽口。

之前有網友反應常常撲空，PEKO這回特別問了老闆，老闆說因為店面是自己的，沒有房租的壓力，下雨或天氣太冷就不開店，反正開了也沒客人，提供給大家參考！！ (還好沒有心情不好不開)

非基因豆花

電話：0917-592-342

地址：新北市板橋區文化路一段108號

營業時間：11:00~21:00

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

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豆花 冰品 走跳美食 板橋美食 甜品

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