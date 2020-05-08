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5月限定好康！台北士林有誠商旅 入住即贈「竹子湖包車賞花」

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

VVN @ReadyGo

迎接春日的百花齊放，給家人和自己安排一趟兩天一夜賞花輕旅行是再適合不過了。還在煩惱住宿的你、認為陽明山賞花交通不甚便利的你，位於士林的有誠商旅，在五月份推出的春日限定住宿優惠，替你解決上述所說的困擾，凡入住一晚豪華客房，送你包車賞花行程，輕鬆不費力的上陽明山賞美景、竹子湖散步賞花賞海芋，下山更不必擔心輛輛滿載的公車回不了市區，有誠商旅提供的包車專案不僅貼心地替你省下麻煩，也省下了荷包！

士林 有誠商旅

擁有藝術人文的地理優勢的有誠商旅，周邊鄰近世界五大博物館之一的故宮博物院，步行8分鐘就能抵達，附近的景點美食選擇更能滿足不同需求的旅人，中影文化城，雙溪公園，士林官邸，陽明山國家公園，士林夜市等。

客房內選用胡桃木實木訂製家具，營造像家一樣有溫度的氛圍，大面積窗戶採光讓房內更加明亮。

浴室選用TOTO衛浴設備及浴缸，以及台灣品牌─薑心比心沐浴組，希望提供溫暖舒適的住宿體驗，緩解旅客一整天的疲勞。

春日限定專案

陽光正好，一起到竹子湖賞花吧！

即日起至五月底入住有誠商旅一晚加贈竹子湖賞花行程

專案價格：豪華客房每晚NT$3,800元整

專案內容包含：

1.米羅早餐(依人數，至多兩客)

2.竹子湖包車行程4小時 (可接駁來回飯店或於時間內至陽明山其他景點，行程限每日上午十點/下午一點半自飯店出發)

3.坪林文山包種茶 (杯)

4.延遲退房至下午三點

◎注意事項：每日限量一間，需出發日3日前預先訂房

地址：台北市士林區至善路二段55號

訂房專線：02-8861-5599

延伸閱讀>>【台北住宿】在東區巷弄裡找到未來的家－金普頓大安酒店

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賞花 陽明山 國家公園

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