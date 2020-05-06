外食族的救星！手工法式舒肥板腱牛＋有機藜麥 野餐也能健康營養
【圖／文：行遍天下】
「希望讓人們在繁忙匆促的城市有一個安心健康的後盾」創辦人張勝惟一邊包著餐盒一邊說著。
對愛運動愛下廚的張勝惟而言，「吃」是一件很重要的事，懷著一顆想把健康營養帶給大家的心，原計畫販售生鮮食材，但有感於外食族及租屋族烹飪的不易與需求，轉而開始做起了餐盒。
「每個食材都有在料理裡甜蜜的溫度與時間」，菜單上12道精緻的餐盒全出自於張勝惟之手。堅持選用進口原肉塊，一刀一刀手工修清，讓每片肉質都保有剛剛好的油質與筋膜;經營養師調配種類及份量的季節時蔬，不過修飾的輕烹調吃得到原始的甜味;以繁複的法式料理手法，搭配特選初榨橄欖油，刁鑽的火侯與嚴格的時間，即使忙過了一個中午，也如初來乍到的美味。
美食推介
生活倉廚 Life Kitchen
地址：台北市內湖區新湖三路134號
電話：02-8791-2383
營業：週一至日11:00∼19:30
價位：板腱牛藜麥餐盒320元(附沙拉)、香煎豬里肌藜麥餐盒280元(附沙拉)、主廚鮭魚濃湯99元餐點
備註：依分店不同而有異，詳情請見店家官方。
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