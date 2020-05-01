吃得到花生顆粒的麻糬！內湖港墘美食「如糬佳珍」 隱藏版芋頭球必嚐

我的飯友間在傳說內湖港墘這附近有家麻糬超好吃，叫做如糬佳珍，吃了以後就不想吃別家的，而且有朋有去吃了以後也是讚不絕口，這下子引起我的興趣，就尋地址找來啦。這裡離港墘站不算遠，算是內湖737美食巷這一區，不過並不是在737巷這一邊，總之有興趣來的人看一下文末提供的地圖連結就不難理解啦！

「如糬佳珍」很顯然取名來自「如數家珍」這句成語，這創意我喜歡！不過對於現在很普遍的IG網美打卡店風潮來說，「如糬佳珍」顯然完全不是走這個方向的，其實基本上就是家庭食品工廠吧！一樓客廳直接拿來當店面用，如此而已。

牆上有些名人的簽名喔！

販售的方式也很隨性，現場有什麼就可以買什麼，價格大概一個是 20-30 之間吧我沒記起來，因為我一次買了好幾樣，每樣價格不同。

而且我來的這天有貼出隱藏美食芋頭球的公告，這一看就像是傳說中很厲害的等級，話不多說當然也是要買囉！

店內主打四種口味的麻糬，我都稍微切開來方便大家看。至於麻糬怕黏所以有灑黃豆粉造成切起來很多粉粉的不夠整齊好看，這就請大家多包涵啦！

綠豆

綠豆仁磨成泥相當綿密，甜度剛好，而且這餡兒很軟，與外面的麻糬皮搭在一起超合的！

紅豆

與綠豆口味的特質一樣，很軟且甜度適中的紅豆餡，與如糬佳珍的無敵麻糬皮超級搭配！

花生

看圖就知道這花生口味的厲害了。一般花生口味的麻糬裡面是包花生粉，但是如糬佳珍則是除了花生粉以外還有花生顆粒，所以帶來大量的花生香氣，而且吃起來的口感相當鮮明脆口，超級好吃的！

芝麻

這是我唯一不喜歡的，其實芝麻的味道也是很香，可是芝麻太吸口水了，會覺得吃起來不夠爽快。但喜歡芝麻口味的人還是該試試看喔！可能只是我比較不喜歡口水被吸乾的感覺啦！

草莓大福

這是季節限定的產品，現在算冬季所以有草莓大福。可以看到並不像一般草莓大福裡面是草莓和一些奶油，如糬佳珍的草莓大福是用自家的紅豆餡來包裹草莓。值得一提的是我覺得草莓選的不錯，在紅豆餡的包圍下，依然吃得出草莓的甜度，與超軟麻糬皮搭配在一起真的好幸福！

聽說夏季會有水蜜桃口味的大福，好期待夏天的到來。不過行文至此，當然更希望今年夏季時的新型冠狀肺炎 Coronavirus-19 已經退散了，那才是世界之福。

芋頭球

其實就是芋泥球，甜度適中，愛芋頭的人絕對不能錯過。但我覺得單吃芋泥球有點單調，於是把芋泥球送進氣炸鍋轟炸一下，發現這樣挺棒的耶！會噴出更多的芋頭香氣，而且芋泥球表面會有一點微酥的口感， 吃起來就更有層次了，推薦大家這樣吃看看囉！

結語

我覺得如糬佳珍最厲害的地方是在於他們的新鮮麻糬外皮，是非常Q軟帶嫩的口感，而不是「Q彈」。當你吃到一般那些包裝精美可以放一陣子的麻糬時，通常都是Q彈的口感，也不覺得有什麼奇怪，可是吃到如糬佳珍的Q軟口感時，你才會驚覺麻糬其實應該是這個樣子的，這是一種沒有比較就沒有傷害的震撼。

不但如此，那些Q彈的麻糬，總是有外皮是外皮，內餡是內餡的貌合神離之感。如糬佳珍的紅豆與綠豆口味，是將內餡也控制的十分鬆軟，與外表Q軟的麻糬皮相當契合。一口咬下時，你可以感受到齒縫間穿過麻糬與內餡時的一氣呵成毫無阻礙，那就是一種簡單中的淋漓暢快，又是沒有比較就沒有傷害啊！

值得一提的就是花生口味是包覆了花生粉與花生顆粒這件事情，雖然這不是什麼很難的技巧，但是一般麻糬就是沒有這樣做啊！如糬佳珍這樣用心的安排帶來的是讓人一口接一口停不下來的衝動，我吃了之後只能頻頻佩服了。

另外我覺得如糬佳珍會好吃的原因可能還有「不能久放」。結帳時老闆娘都會提醒一兩天之內就要吃掉，有些口味幾個小時內不吃就要先放冰箱，保存期限如此之短就知道沒有防腐劑那些東西。我也不知道為什麼市售包裝漂亮可以放很久的麻糬都會有不好吃的Q彈口感，是不是為了可以放很久，所以麻糬裡面添加了一些抗氧化劑，雖然吃了對人體無害但是卻可能會影響麻糬的口感呢？而沒有這些亂七八糟東西的手工新鮮麻糬像是如糬佳珍，就能以最原始最好吃的口感呈現給客人，所以才會這麼好吃呢？

如糬佳珍

台北市內湖區江南街89巷2號 (地圖點此)

(02)2799-4990

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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