快訊

慶零確診蔡英文送陶杯慶祝 防疫五月天為「五0」舉杯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在地內行人都去！永和「樂澄牛肉麵」只賣2款麵仍人氣不減 高CP值文青風小店

隨裕而安 / 文、圖／隨裕而安

udn走跳美食／隨裕而安

住在永和的朋友看我很愛吃牛肉麵，就推薦我試試看永和的「樂澄牛肉麵」。我查了一下，真的是很熱門的店，而且看起來不像是牛肉麵店，而是走一種高質感的文青風店。要知道我最討厭用文青氛圍來包裝難吃的東西了，如果樂澄牛肉麵難吃的話我一定會尻爆我朋友…

排隊候位狀況

因為已經知道人會很多，所以我第一次來時是挑週六的下午非熱門時段來，稍微等了一下就入座了。

在外面等候時也可以看到廚房，這看起來完全就是日本拉麵店的感覺，尤其是地上那條排水道，拉麵店的人都會在那條溝上面用力的甩麵，為的就是把煮好的麵瀝更乾，不過我想牛肉麵店是沒有要做到這樣，應該就是保持廚房乾淨整潔並且清掃時排水容易的設計吧？總之廚房的乾淨看得見，一切透明化，這就不是一般牛肉麵店做得到的程度了。

第一次來，我發現清燉牛肉麵已經售完，本來沒放在心上，但是入座後我聽到好多人都是要點清燉牛肉麵，甚至有的客人聽聞清燉牛肉麵賣完後就直接離開了，看來樂澄小店的招牌菜色是清燉牛肉麵囉？不過這次我沒機會了，先吃紅燒口味吧！

接著的照片是我第二次來，這次不但外面下雨，時間是剛過中午，而且這時候的肺炎疫情有升溫的趨勢，但似乎阻止不了想吃一碗美味牛肉麵的饕客，門口滿滿都是人等著進去啊！

我也慢慢發現，肺炎疫情對餐飲旅遊業的影響真的很大，但是一些很美味、有實力、經營多年的小吃店，反而影響是有限的，可能就是之前排隊要 30 分鐘，現在還是要排隊但是只需 15 分鐘，這樣的比喻有瞭解嗎？而這次我在樂澄的門口等了約 20 分鐘左右後入座。

樂澄牛肉麵菜單價位

樂澄就賣兩種麵，紅燒 NT$130 清燉 NT$140，麵可以選擇粗細甚至換成冬粉，小菜則是看個人喜好囉！整體來說簡簡單單不複雜，來吃麵就對了。

紅燒牛肉麵 NT$130

我第一次來是點紅燒牛肉麵 NT$130，剛才說過，熱門的清燉賣完了，我也沒得選擇，不過事情就是這樣，有遺憾才有下次。

放筷子的是蘿蔔

先來看一下湯面，是有一定的油脂的，這樣很好，紅燒牛肉麵完全不油的話就實在是健康過頭了。

牛肉湯味道挺好，算濃郁的，我相當喜歡。

牛肉好吃！用的是牛腱部位，燉煮入味軟嫩不乾柴，有超過我心目中的高標。

麵條口感也剛剛好，與牛肉湯有搭。

品嚐完樂澄的紅燒牛肉麵後，我知道不用去尻爆推薦我來吃樂澄的朋友了，果然樂澄是有實力的牛肉麵店，難怪在地人那麼支持。

清燉牛肉麵 NT$140

第二次再來到樂澄是中午過後，為的就是希望不要遇到清燉賣完，果然這次很順利的點到清燉牛肉麵了。

雖然說是清燉，但湯頭顏色看起來並不是那麼清，這又給了我很好的印象，因為我覺得牛肉麵這種東西沒有在吃清淡的，不管紅燒還是清燉，湯頭濃郁是相當重要的事情，而看起來頗有顏色的湯頭自然會覺得味道應該不錯囉！ (haha) 除此之外樂澄的清燉湯頭裡面還有紅白蘿蔔，這又是讓人欣喜的一件事情，因為清燉牛肉湯就是很適合有紅白蘿蔔，但有這麼做的店家好像比較少？

點清燉牛肉麵時，店家會詢問是否可以接受香菜，原來湯中還有香菜啊～我強烈建議喜歡香菜的人一定不要拒絕這個安排，這湯頭有香菜點綴後真的變得更棒，也因為還有蘿蔔的關係，這種帶有香菜味道的牛肉湯，喝起來有一點類似排骨酥湯的那種走向，總之很好喝的啦！當然對不愛香菜的人來說就不用多考慮了，請直接拒絕店家會加香菜的安排 (haha)

清燉用的是牛腩肉，更為軟嫩，而且與清燉牛肉湯可說是渾然天成（本來就應該是這樣，但有些牛肉麵店就很奇怪，感覺肉和湯不是一國的，味道各自獨立）。

湯好好喝，肉好好吃，對不起我只講得出這樣的形容詞，但真的是被樂澄給征服了，現在我服你樂澄真的是中永和牛肉麵霸主。

請原諒我麵條沒有撈得很整齊就拍照所以看起來亂亂的，因為我不想因為拍照耽誤麵條的美味時間，麵條泡在熱湯裡，每分每秒的口感都在變化，理論上是越來越軟爛，我要趁麵條最好吃的時候趕快吃呀！既然不是合作邀約那自然不用拍的超美，我吃到超美味的麵條才是首要任務，樂澄果然也沒辜負我，不管是紅燒還是清燉的麵條都煮得剛剛好。

我忘記拍攝桌上的辣油，有嘗試加到清燉湯頭內品嚐，發現其實加一點就好，因為加多了會覺得把清燉湯頭的好味道給搶走，造成喧賓奪主的問題。至於酸菜，嚐起來是比較偏甜的那種，我很喜歡，且意外的與清燉湯頭很合。

與廖家的清燉牛肉麵相比又如何？

我在十幾年前就寫下「清燉牛肉麵之王廖家牛肉麵」一文，前幾年也對「中原街的廖家牛肉麵」讚不絕口，他們系出同門，多年來一直都是我最愛的清燉牛肉麵，所以不免要和樂澄相比一下囉！

我對廖家牛肉麵最欣賞的就是他們的湯頭，那個味道在外面找不到，而樂澄的湯頭味道雖好，但一來我前面說到稍微有點像是排骨酥湯，二來樂澄的清燉味道走向其實與同行相比是類似的，只是樂澄的味道更好而且更便宜，但要說到獨樹一格的味道，那廖家還是絕世而獨立的，只是現在廖家有兩家各做各的就是了。

廖家另外一個很厲害的就是他們的豆干小菜，中原街那家則是還有其他牛肉小菜也超厲害，我雖然沒有在樂澄點任何小菜來吃，但觀看網路上的食記，對樂澄的小菜並無太多的描述，從酸菜的品質來推斷樂澄的小菜應該也不差，但也許沒有像是廖家的豆干那麼厲害的程度。

不過廖家的酸菜就不適合加到湯麵裡面一起享用，我從以前就覺得不搭，後來在中原街那家店得知老闆確實有酸菜不是給麵用的教條，廖家的酸菜是拿來配小菜用的。從這點來說，樂澄的酸菜很適合搭配湯麵一起吃，這點樂澄比較厲害。

要挑廖家的缺點，我覺得就是廖家的牛肉了。講好聽的話是廖家的清燉牛肉也是絕世獨立派的，外面找不到類似味道與口感的清燉牛肉塊，但吃起來雖然不是乾，但就是沒有一般牛腱牛腩來得好吃，這不曉得為什麼，也許是我個人問題吧！我對廖家最佩服的還是湯頭而非牛肉。

相對的樂澄則是呈現 (絕佳的清燉牛肉) + (常見的味道走向但算是高水準的清燉湯頭) 的組合，這個平衡性抓得比廖家好。

樂澄還有一個優勢就是價位，以這牛肉麵的水準我覺得在台北市賣到一碗 160-180 元都不算過份，而且樂澄的裝潢偏向文青風，讓人在此用餐的體驗就遠高於其他牛肉麵店，一般牛肉麵店很少能夠像樂澄這樣呈現乾淨清爽的店面整潔度，這樣又可以讓這碗牛肉麵的價值再上升一點，所以整體來說不管是紅燒還是清燉，樂澄確實是好吃，而且 C/P 值絕佳。

樂澄小店牛肉麵

樂澄小店粉絲團

新北市永和區中正路475號 (地圖點此)

11:30am-7:30pm 週日休息

文章來源：隨裕而安   FB：隨裕而安

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

牛肉麵 文青 拉麵 小吃 走跳美食

相關新聞

在地內行人都去！永和「樂澄牛肉麵」只賣2款麵仍人氣不減 高CP值文青風小店

udn走跳美食／隨裕而安 住在永和的朋友看我很愛吃牛肉麵，就推薦我試試看永和的「樂澄牛肉麵」。我查了一下，真的是很熱門的店，而且看起來不像是牛肉麵店，而是走一種高質感的文青風店。要知道我最討厭用

湖邊紮營太紓壓！汐止秘境「湖水樂園」有露營烤肉、SUP立槳還能騎馬

白匏湖秘境新變化！經營家陳秋宏承接後，引入露營、SUP立槳、樹屋、中西式複合餐廳與馬術活動，成功將綠地商業化，打造「白匏湖生態農場」，保留生態湖水之美外，也逐漸吸引雙北大都市的遊客前往，享受遠離塵囂的放鬆，漫步大自然生態的芬芳，宛如沈浸於湖水樂園中，非常值得週末空檔安排一日遊前往「探境」！

佔地8000坪的繡球花海！超大片繽紛「高家繡球花田」第三園區開放日快筆記

花仙子準備出動！「高家繡球花田」2017年曾因IG網友照片被Instagram官方帳號轉發而爆紅，去年特別新增萬里第三園區，讓更多人得以任拍仙氣四溢的美照。今年花季尚未開始，但開園時間日前已曝光，讓花

在地人私藏推薦4間「中永和咖啡廳」！那些不能錯過的四號公園咖啡記憶

假日的人潮洶湧，如果你跟我一樣，在擁擠的空間裡感到不自在，不如外帶一杯咖啡，在太陽露臉的好日子，到公園座椅上享受微風吹拂，沐浴在溫度剛剛好的暖陽之下，與身邊的人交換生活近況，聆聽假日早晨萬物的聲音，也聽聽自己內心的聲音。今天就為大家精選四間在地人好推薦好喜歡、總是一去再去、二訪三訪又四訪的私藏咖啡廳。

老艋舺人的台式早午餐！ 「四神湯、筒仔米糕」萬華貴陽街美食推薦

udn走跳美食／PEKO の Simple Life ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 提到萬華美食絕不能錯過廟口美食，這篇分享的「貴陽街四神湯」位於貴陽街二段( 艋舺老街內)，

台北市忠孝東西路懸日美景　4月底限時重現

台北懸日美景又即將登場。氣象局說，台北市忠孝東西路（新生高架以西）與峨眉街（西寧南路以西）等路段，分別在4月29日到5月...

CP值超高！ 200元大吃韓式烤肉+平價火鍋　萬華美食「玖佰號烤豬五花」

udn走跳美食／PEKO の Simple Life 「玖佰號」是PEKO在台北吃過CP值最高的韓式烤肉店，這裡專賣烤豬五花跟火鍋，免服務費，吃飽吃好一個人平均200元出頭就可以搞定，肉質好不好

穿越時空來到老台北！老字號古宅茶餐廳「同安樂」處處皆故事

多少店能讓你坐在上百年的古董椅上？品嚐精緻料理同時沉浸在老台北的記憶。 位在迪化街的這間茶餐廳，除了主打的茶料理之外，最令人印象深刻的就是店內用心規劃，那些充滿大稻程歲月痕跡的裝潢、擺設以及各種相關文創商品。

林口也有絕美海景！免爬山輕鬆俯瞰「觀海秘境」 海天一色無敵視野堪比好望角

防疫期間，許多人更加偏好到大自然景點透透氣。今天為大家介紹北部免爬山，也能輕鬆抵達的觀海秘境。搭配翠綠山林的前景，一次就能賞海天一色的美景，趕快收藏起來就對啦！ 這個私房景點為2008年啟用的「

一日小旅行首選！ 迷人的「九份」必吃、必逛景點推薦

九份是許多人到北部旅遊會安排的景點，古色古香的建築更為九份增添了一股不一樣的神祕感，體驗豐富的九份老街外，也有許多自然美景不能錯過！另外說到九份，當然還有知名的阿柑姨芋圓、阿蘭草仔粿等是非吃不可的美食拉！週末不知道該去哪裡玩才好呢？不妨就到新北郊區走走吧！

下午茶約會別只想到咖啡廳！台北6間現代茶館，質感空間+細緻品茶太紓壓

除了咖啡，其實現代人也越來越願意嘗試茶飲，在這裡當然不是指隨處可見的手搖飲啦！而是直接開了實體茶館的茶飲，透過更直接、近距離的介紹，帶領大家重新認識茶飲，顛覆過去認為只有老人家才會喝茶的刻板印象，現在

限量300顆！ 紅到被CNN報導的「南機場彰化肉圓」 大排長龍2小時完售

udn走跳美食／PEKO の Simple Life 「南機場彰化肉圓」也被暱稱為「南機場肉圓」，這家肉圓堪稱是台灣傳奇小吃，每天限量300顆，只賣兩小時，還紅到被美國CNN、日本NHK報導，正

熱門新聞

慶連續零確診！義大世界請媽媽、醫護人員吃大餐玩樂園

在地內行人都去！永和「樂澄牛肉麵」只賣2款麵仍人氣不減 高CP值文青風小店

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。