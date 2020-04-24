湖邊紮營太紓壓！汐止秘境「湖水樂園」有露營烤肉、SUP立槳還能騎馬

白匏湖秘境新變化！經營家陳秋宏承接後，引入露營、SUP立槳、樹屋、中西式複合餐廳與馬術活動，成功將綠地商業化，打造「白匏湖生態農場」，保留生態湖水之美外，也逐漸吸引雙北大都市的遊客前往，享受遠離塵囂的放鬆，漫步大自然生態的芬芳，宛如沈浸於湖水樂園中，非常值得週末空檔安排一日遊前往「探境」！

位於汐止區的「白匏湖生態農場」，開車從雙北市區經過南港交流道3公里處，約半小時即可抵達，在經營家陳秋宏的悉心打造之下，從翻修舊建築成為文青的中西餐廳開始，也因應湖水旁的廣大空地，特地建置露營地與烤肉區供遊客搭帳篷露營與休憩，更適合家人或親朋友前來，一起享受紮營的樂趣外，還能彷彿擁有這廣闊湛藍的湖水，搭配暖陽與周遭大自然芬多精的美景，儼然成為都市人放鬆的秘境天堂。

露營地就在白匏湖旁邊，能休憩又能欣賞湖水之美。 圖／白匏湖生態農場官方臉書粉專

除了上述的設施佈置，還有適合小朋友的樹屋與森林鞦韆，還被命名飛碟、寶貝球與泰山鞦韆，搭配攀樹活動，日前獲得許多好評，小朋友都非常喜歡。日前抓準商機，也與SUP立槳業者合作，只要滿6人以上，都可以與農場報名，會由合格教練帶著旅客體驗湖水划槳的樂趣，受到許多年輕人的喜愛。若不喜歡水上活動的遊客，還有馬場騎馬體驗活動，由專業的馬術教練，指導騎馬與導覽。

白匏湖生態農場與SUP立槳業者合作，供遊客體驗划槳的樂趣。 圖／白匏湖生態農場官方臉書粉專

樹屋攀樹活動深受小朋友的喜愛。 圖／白匏湖生態農場官方臉書粉專

值得注意的是，最近農場方還推出賞螢活動，從4月24日至5月31日起的每週五晚上8點提供導覽活動，六日晚上七點還可搭配烤肉，詳情請上「白匏湖生態農場」官方臉書粉專。

白匏湖生態農場提供場地露營，深受年輕人的喜愛。 圖／IG網友jump.nbj_sherry授權

白匏湖生態農場

地址：新北市汐止區橫科路751巷190號

營業時間：平日 09:30-18:00，假日 09:30-20:00

電話：02-2640-7799

白匏湖生態農場全景設施規劃。 圖／白匏湖生態農場官方臉書粉專

農場內還有馬術活動，讓遊客體驗騎馬樂趣。 圖／白匏湖生態農場官方臉書粉專

白匏湖湛藍的湖水景觀。 圖／白匏湖生態農場官方臉書粉專

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