佔地8000坪的繡球花海！超大片繽紛「高家繡球花田」第三園區開放日快筆記
花仙子準備出動！「高家繡球花田」2017年曾因IG網友照片被Instagram官方帳號轉發而爆紅，去年特別新增萬里第三園區，讓更多人得以任拍仙氣四溢的美照。今年花季尚未開始，但開園時間日前已曝光，讓花控們迫不及待衝一波啦！
「高家繡球花田」位於新北萬里的第三園區佔地8000坪，面積遠比「水車寮第一園區」及「水尾第二園區」寬敞，不僅有更大片的繽紛花海，還能讓民眾維持社交距離，安心賞花拍照。若想避開人潮，除了一般開園時間，也可考慮提前預約早上5點至8點的時段，選個平日提前上山亦可悠閒逛園區。
三大園區各自種滿數千坪的繡球花，淡白、淺藍、黃、紫、艷紅等五顏六色的花苞絕美綻放，形成了最美花背景。今年度預計於5/10母親節當週開放，預計盛開時間為5/30至6/30，去年沒趕上最美花況的人，首波開放日立馬筆記下來準沒錯！5月份也努力做好防疫，快樂賞花吧！
高家繡球花田 第三園區
地點：新北市萬里區雙興里大坪路32-6號
時間：每日08:00-19:00（05:00-08:00為預約時段）
門票：新台幣100元
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