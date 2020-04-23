佔地8000坪的繡球花海！超大片繽紛「高家繡球花田」第三園區開放日快筆記

花仙子準備出動！「高家繡球花田」2017年曾因IG網友照片被Instagram官方帳號轉發而爆紅，去年特別新增萬里第三園區，讓更多人得以任拍仙氣四溢的美照。今年花季尚未開始，但開園時間日前已曝光，讓花控們迫不及待衝一波啦！

歷年三大園區皆吸引花控們前往，2019年花況非常漂亮。圖／IG@hong_cian_授權

位於萬里的最新園區佔地超過8000坪，官方強調寬敞適宜維持社交距離，民眾可安心賞花。圖／高家繡球花田

「高家繡球花田」位於新北萬里的第三園區佔地8000坪，面積遠比「水車寮第一園區」及「水尾第二園區」寬敞，不僅有更大片的繽紛花海，還能讓民眾維持社交距離，安心賞花拍照。若想避開人潮，除了一般開園時間，也可考慮提前預約早上5點至8點的時段，選個平日提前上山亦可悠閒逛園區。

圖／高家繡球花田

三大園區各自種滿數千坪的繡球花，淡白、淺藍、黃、紫、艷紅等五顏六色的花苞絕美綻放，形成了最美花背景。今年度預計於5/10母親節當週開放，預計盛開時間為5/30至6/30，去年沒趕上最美花況的人，首波開放日立馬筆記下來準沒錯！5月份也努力做好防疫，快樂賞花吧！

圖／IG@ling.610授權

圖／IG@hong_cian_授權

圖／IG@hong_cian_授權

高家繡球花田 第三園區

地點：新北市萬里區雙興里大坪路32-6號

時間：每日08:00-19:00（05:00-08:00為預約時段）

門票：新台幣100元

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