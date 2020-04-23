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在地人私藏推薦4間「中永和咖啡廳」！那些不能錯過的四號公園咖啡記憶

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

VVN @ReadyGo

首圖 / IG @michelleguo12

為什麼今天選擇四號公園來介紹呢？在中永和長大的我，對此處全是熟悉的記憶，近年發現四號公園周邊陸陸續續開了一間又一間新店面，當然熄燈的也不少，有不少藏在巷弄裡的隱藏小吃店，也有饕客熟悉的老字號美食。今天精選了四間在地人好推薦好喜歡、總是一去再去、二訪三訪又四訪的咖啡廳。

假日的人潮洶湧，如果你跟我一樣，在擁擠的空間裡感到不自在，不如外帶一杯咖啡，在太陽露臉的好日子，到公園座椅上享受微風吹拂，沐浴在溫度剛剛好的暖陽之下，與身邊的人交換生活近況，聆聽假日早晨萬物的聲音，也聽聽自己內心的聲音。

圈外咖啡

拿鐵$130 / 美式$100 / 白生乳捲$150

圈外，「尋見舒適圈外的脈絡」

位於四號公園周邊的圈外，整體以灰白色簡約色調搭配大型綠色植栽，室內座位的配置，每個角落都令人嚮往，是隨性、是自由、是讓人不自覺就坐了一下午的自在。因爲是開放空間及廚房所以寵物不落地，不過一樓的百摺窗設計是能夠整片敞開、成爲寵物交誼廳的。而在櫃檯點完餐後是要自己端去座位上的，往二樓的階梯較陡要注意腳步，離開前也要記得收拾哦。

圖 / IG @danielsun_13
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圖 / IG @michelleguo12
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圖 / IG @danielsun_13
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販賣品項除了人人讚賞的拿鐵咖啡、圈外的手沖單品選擇也能帶給你順口好喝的驚喜。甜點則是每款皆有各自的擁護者，最推薦白生乳捲，海綿蛋糕體鬆軟，使用日本的中澤鮮奶油製作，口感輕盈且香氣濃厚，吃完也並未感到甜膩，是一款可以日日吃的甜點。

圖 / @maite__w
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圖 / IG @danielsun_13
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圖 / IG @nat1026
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Tips：不限時/友善寵物空間/無訂位服務

營業時間：週一至週五 11:00-19:00 / 週六日 11:00-23:00（週三公休，偶爾三+四休，以店家公告為主）

地址：新北市中和區安平路222號

壹陸壹咖啡場所(E61)

黑糖卡布$98 / 黑糖拿鐵$98

愛好黑糖的中永和人一定聽過這間！小小間的店面雖不起眼，卻總在一開門就排起長長隊伍來，進門便可以感受到老闆和老闆娘對這間店的用心經營，對顧客體驗的真心在意，是一家小而巧又處處是溫度的咖啡廳。

由於店內沒有提供座位，大家或站或倚靠在窗邊喝咖啡聊天是日常，選擇內用的話是等到客人歸還咖啡杯再買單的哦。E61販售咖啡飲品及自家烘焙咖啡豆，雖品項單一，對每一樣飲品卻是沒話說的認真負責、更是真誠對待每一位來店的客人。

圖 / IG @gogo2995
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黑糖卡布是咖啡場所的最受歡迎之一，比拿鐵再濃郁再滑順一點的卡布，入口時是堅果的香氣，層次感細緻分明，濃密奶泡上不吝嗇的灑滿了黑糖，喝得到黑糖顆粒。若店內過多人潮時，可以拿著咖啡到對面公園找個長椅坐著，喝完再拿杯子回店裡結帳就可以了，到公園裡品嘗也不失為一個好主意呀！

圖 / IG @qmo_grist
圖 / IG @qmo_grist
圖 / IG @lalalin26
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Tips:推薦黑糖系列/站立式咖啡廳/老闆老闆娘專業親切

營業時間: 週二至週六 15:00-20:00 週日.週一公休

地址:新北市永和區安樂路200號

8 lie down

拿鐵$100 / 蜂蜜奶油厚片$60 / 焦糖布丁$70 / 巧克力戚風$130

隱身於巷內轉角的8 lie down，咖啡與服飾的複合式風格小店，一推開門的寧靜氛圍加上輕節奏音樂很舒服，裝潢使用大片玻璃窗，剛剛好的陽光灑進店內是再療癒不過的畫面，同時也販售姐弟倆自己設計製作的服飾。

不知道大家是否跟我一樣，烤過後的厚片最怕乾，而蜂蜜奶油厚片完全沒有這個問題！咬下去是真實的外酥內軟，全麥麵包中間放上無鹽奶油點綴，再依個人喜好淋上適量蜂蜜，提升整體味道層次。焦糖布丁看起來簡單卻一點也不遜色，布丁本身入口滑順且綿密，焦糖香濃郁又不過甜，還附上一顆水煮蛋+少許鹽巴（說說店家有多貼心），水煮蛋吃起來濕潤且不乾。巧克力戚風使用法芙娜和米歇爾可可製成，蛋糕切開後，藏有脆片的巧克力醬緩緩流出，入口時多了一層口感。飲料我們點了拿鐵和卡布奇諾，咖啡香味厚實，喝得出用心的美好滋味。

圖 / VVN @ReadyGo
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圖 / IG @chara.chen
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Tips：內用享免費更換OAT-LY燕麥奶，外帶加10元 (快用新台幣支持老闆的佛心)

營業時間：週二至週日 08:00-19:00 週一公休

地址：新北市中和區保健路63號

森氏咖啡所

位在捷運站附近隱密的巷弄內，門口佈置的植栽散發出幽靜氣氛，小小的店面很容易不小心就路過錯過了！沒有商業氣息的簡約陳設，充滿植物香氣的環境，微微復古感的光線結合原木裝潢以及老式古宅的元素，店內的每一分可以說是恰到好處的質感。森氏的咖啡之所以深受客人們喜愛，除了自家挑選烘培的豆子，咖啡香氣加上綿密絲滑的奶泡，不加糖也不苦澀的順口讓人一喝就停不下來。

圖 / IG.FB @ponponboxbox
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不只販售咖啡甜點，森氏的鹹食也是老顧客的最愛之一，自製舒肥料理、擺盤上的不將就、搭配的貝比嫩葉沙拉、白米裡甚至加了蔾麥，整體不僅只是增添營養價值又感受到飽足感，能吃出店家在食材及料理時的堅持才是最暖心之處。

圖 / IG @bestfuchiko
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甜點也是沒在開玩笑的厲害，伯爵布丁入口滑順，淡淡香氣從口中散開，布丁本體還有細小的伯爵茶葉粉，一看就知道是真的假不了的真材實料！一口可麗露的形狀常被誤認是豆腐？還是豆乾？外層偏厚又烤到焦脆的小塊方形模樣實在討喜，口感也是不令人失望的好。

圖 / IG @cutect1688
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Tips：友善寵物空間/鹹食供應至19:45

營業時間：週五至週三 12:00-22:30 週四公休

地址：新北市永和區水源街39巷26號

週末若沒有計畫也不想過度安排時，不如問問朋友要不要一起去公園散步喝咖啡？在星期日午後度過這樣一個Quality time，增添一段美好的記憶吧！

延伸閱讀>>採海芋遊陽明山！沒去過這些地方就落伍了

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咖啡 公園 拿鐵

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