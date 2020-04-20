CP值超高！ 200元大吃韓式烤肉+平價火鍋　萬華美食「玖佰號烤豬五花」

「玖佰號」是PEKO在台北吃過CP值最高的韓式烤肉店，這裡專賣烤豬五花跟火鍋，免服務費，吃飽吃好一個人平均200元出頭就可以搞定，肉質好不好這沒有很懂就不評論，但口味跟份量只能說誠意十足，在台北市賣這價位，店家絕對可以說是佛心來著，是一家值得推薦給肉控們的韓式烤肉店。

玖佰號怎麼去

「玖佰號」位於萬華的寶興街上，不算是交通方便的地方。從捷運龍山寺過來需步行20分鐘，但對PEKO來說還算方便，從板橋騎車過來，下光復橋轉個彎就到了。

因為美味又平價，「玖佰號」的生意非常好，即使有預約也要示現場狀況。只接受當天的訂位，無法提前預訂，每天11:30~12:30只接受現場排隊客人。

從店內裝潢看起來完全不像韓式烤肉店，反而比較像咖啡廳的感覺。

玖佰號菜單

烤豬五花盤2019年是200元， 2020年已漲價到220元。一份220元的烤豬五花盤可以選四種口味，豬五花共有辣味、醬燒、人蔘酒、石板胡椒、大醬、咖哩和酒麴等七種口味，如果想再加點一個口味也只要55元。除了烤肉也可以點百元小火鍋，這價格真的是讓人含淚拍手叫好啊！！

飲料無限暢飲，免費自取！！

玖佰號 火鍋醬料區

玖佰號 烤豬五花盤

每個口味會有2大塊五花肉，我們三個人用餐一共點了兩份烤豬五花盤，所以總共有八份肉。肉盤旁會附上泡菜跟豆芽菜，但不能續，稍顯可惜！！加點的話，泡菜40元，豆芽20元。

「玖佰號」的服務人員會協助烤肉並分剪成小塊，不用自己動手。

差點忘了說，「玖佰號」的烤豬五花盤會附贈一碗白飯，吃不夠加點一碗也只要10元，韓式烤肉配白飯真的一絕，入味又下飯。

一定有人想問七種口味哪個口味最好吃！說句老實話，因為邊聊天邊吃，口味混來混去，根本沒在管是哪個口味，但能確定的是沒有吃到雷，都好吃，都順口！！

吃烤肉沒生菜怎麼行，一份30元，就算量少也要點來配。

玖佰號 牛五花 80元

雖說韓式烤肉豬肉比牛肉優，但烤肉沒點牛怪怪的，所以點了一份牛五花。看起來雖單薄，但實際上有八大片，還行！！

兩份烤豬五花盤，加點生菜、白飯、牛五花、泡菜、豆芽，總共620元，免服務費，三個人平分後一個人200元出頭，CP值超高！！也難怪超過上千篇的Google評價還獲得4.3的高分，大力推薦給肉控的朋友們！！

玖佰號烤豬五花專門店

電話：02 2305 2583(僅當日預約)

地址：台北市萬華區寶興街163號

營業時間：11:30~15:00 16:00~21:00

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

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