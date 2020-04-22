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老艋舺人的台式早午餐！ 「四神湯、筒仔米糕」萬華貴陽街美食推薦

PEKO の Simple Life / 文、圖／PEKO

udn走跳美食／PEKO の Simple Life

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

提到萬華美食絕不能錯過廟口美食，這篇分享的「貴陽街四神湯」位於貴陽街二段( 艋舺老街內)，鄰近青山宮和清水巖祖師廟，步行約兩分鐘，是間擁有70年歷史的老攤位，目前傳承到第二代，「貴陽街四神湯」攤位上只賣四神湯、筒仔米糕以及豬肚湯三款，是許多老萬華人的私房美食。

青山宮、龍山寺和清水巖祖師廟合稱「艋舺三大廟」，周邊有許多老字號美食，但外地人大多只熟悉龍山寺美食以及華西街美食，比較少走到艋舺老街內，但對於在萬華出生，小時候又常在奶奶家玩耍的PEKO來說其實並不陌生，因為小時候跟著奶奶散步散步就會走過來。

「貴陽街四神湯」沒有店面，也沒有店名，現在網路上的店名就只是用路名加上販售的餐點組合而成。攤位上只賣四神湯、筒仔米糕以及豬肚湯三款，是許多老萬華人的標準台式早餐組合。

點完餐後就會看到老板娘剪腸子跟盛湯，動作俐落快速。

貴陽街四神湯-筒仔米糕 30元

「貴陽街四神湯」的筒仔米糕上有一點瘦肉，醬料則是老板娘用味噌醬、甜麵醬和甜辣醬調製而成，鹹甜鹹甜的，搭配軟Q的米糕絕配!!

貴陽街四神湯 50元

點餐的時候老闆娘會問腸子要軟的、脆的還是硬的，可以依喜好幫你客製化。「貴陽街四神湯」的四神湯除了腸子跟少許的薏仁就沒有其他配料，但腸子還蠻多的，且處理得很乾淨，入口也很好咀嚼。只可惜PEKO最喜歡的薏仁，老板娘是放在湯裡久熬，所以都化在湯裡，碗裡沒有幾粒，但湯頭濃郁不再話下，是可以達到4.5顆星的程度，勝過PEKO前陣子分想過的「阿萬油飯」的四神湯。

四神湯單喝味道就很不錯，加上藥酒香氣又更上層樓，必加！！PEKO好奇問了老闆娘，喝了加藥酒的四神湯後騎車會有酒駕的問題嗎？老闆娘笑著說之前客人實驗過，要喝到四碗才會出事。【開車不喝酒，酒後不開車】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吃到一半，老闆娘突然問敢不敢吃辣，如果敢吃一定要加她做的辣椒醬。於是PEKO就加了一點，媽啊!!還好只加一點，這辣椒是認真辣來著，但果真加了辣椒米糕又更好吃了，推一個！！

如果你是搭捷運過來，可從捷運龍山寺站1號口出站，往西昌街方向步行約8分鐘，即可抵達「貴陽街四神湯」。

貴陽街四神湯

電話：0937-868-693

地址：台北市貴陽街二段176號

營業時間：09:30~16:00 星期一休

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

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