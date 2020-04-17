限量300顆！ 紅到被CNN報導的「南機場彰化肉圓」 大排長龍2小時完售

「南機場彰化肉圓」也被暱稱為「南機場肉圓」，這家肉圓堪稱是台灣傳奇小吃，每天限量300顆，只賣兩小時，還紅到被美國CNN、日本NHK報導，正港的台灣之光；南機場這攤「彰化肉圓」是許多網友心中No.1的台北好吃肉圓，每到營業時間就大排長龍，晚來保證吃不到，因為賣完就收攤，不想撲空就認命早點來吧！！

說到南機場美食，就不得不提到2019台北米其林指南必比登推薦的阿男麻油雞、臭老闆現蒸臭豆腐、松青潤餅以及無名燒餅，但其實除了這幾間，還有一間紅到被美國CNN、日本NHK報導的肉圓攤，這篇就來跟大家分享正港台灣之光「南機場肉圓」。

南機場肉圓 秒殺美味登國際版面

「南機場肉圓」的攤位就擺在南機場夜市的轉角處，雖不起眼，但營業時間的排隊人潮，讓人很難忽略它的存在；攤位上只賣肉圓、香菇魚丸湯及貢丸湯，因為營業時間13:30~15:30 ，所以被很多老饕當成台式下午茶。

雖然沒寫過「南機場彰化肉圓」的食記，但PEKO吃過N次，因為身邊有「南機場肉圓」鐵粉，只要有去吃就會外帶給PEKO，這回是頭一次自己來排隊吃南機場肉圓。

簡單拍了幾張攤位照片，就趕快到人龍後面排隊。

本以為疫情這個當下應該不需要排隊就能品嚐到「南機場肉圓」，結果PEKO兩點到，內用八成滿，排隊的也不少。

不論內用還是外帶都需先排隊

「南機場肉圓」是一對老夫妻在經營，老公負責炸肉圓，老婆負責裝湯、打包跟送餐，合作無間，手腳俐落的應付著每位上門的客人。

南機場彰化肉圓 50元

「南機場彰化肉圓」的肉圓並不便宜，一顆要50元，PEKO目測個頭比「安東街肉圓」大一些。

雖然油炸但不油膩，肉圓皮很透，軟Q軟Q的，彈性十足，搭配「南機場彰化肉圓」特調甜米醬、醬油膏和辣醬後，單吃肉圓皮就超美味的。

「南機場肉圓」的肉餡以瘦肉為主，帶點胡椒香氣，略有嚼勁，不會一咬就散掉，飽嘴感100%！！

除了肉餡，PEKO最喜歡的就是「南機場肉圓」的細筍絲，比金針菇還細，沾附滿滿醬汁，好吃得亂七八糟。

肉圓吃完別急著走，可以拿著有剩餘醬汁的空碗跟老闆娘要點清湯哦！！

2020 5/1起「南機場肉圓」會移到36號前營業哦！！

南機場必吃美食還有哪些呢？？

紅到CNN都來報導真的不簡單，平日來三點都還吃的到，假日來的話建議最晚兩點半要到，不然很有可能會撲空哦！！

南機場彰化肉圓

地址：台北市中華路二段313巷36號

營業時間：13:30~15:30 (賣完就打烊)

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

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