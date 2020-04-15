部落客帶路吃／來自疊高雙層芋泥的夾擊！台北2家隱藏超浮誇芋泥糕

外帶回家吃美食，就要吃最邪惡，才能達到「報復性」狂吃美食的療癒快感啊！今天部落客帶路吃要來尋找邪惡霸主之一的隱藏版芋泥甜點，有位於水源市場內芋泥控必買的賢夫美食「紫米芋頭糕」、捷運南京三民站附近、小鎮手工蛋糕的疊高高雙層「芋頭蛋糕」，這兩款點心到底有多浮誇，讓吃貨都誇讚呢？按照慣例先來上多圖吧。

水源市場紫米芋頭糕橫掃IG 軟糯微甜厚實滿足

美食的聚集地公館商圈，在水源市場內有一家點心控與芋泥控熱愛的在地美食，這家「賢夫美食」店內販售各式甜鹹點心，最近常在IG上被部落客們分享的，就是這款厚實造型的「紫米芋頭」糕點，光是看照片就很誘人，若擺在眼前實在沒人不想取一塊嘗嘗的。 「賢夫美食」紫米芋頭切塊很療癒。IG@gia_young 提供 賢夫美食紫米芋頭糕在IG被吃貨廣為流傳。IG@locustsweetie提供 「賢夫美食」紫米芋頭與芋泥紅豆。IG@gia_young 提供

吃過的部落客們分享，入口有鬆軟綿滑的芋頭滋味，香氣撲鼻而來，搭配Q嫩的紫米，用料可說相當札實，做成夾心入口會有多層次口感，微甜且不膩，外帶回家獨享也超幸福，現場切塊畫面也相當療癒，切好的「紫米芋頭」，有著像超大型軟糖的造型。還有另一款「芋泥紅豆」也很受到吃貨們歡迎。

「賢夫美食」除了紫米芋頭之外還有鹹口味的港式點心，也受到鐵粉們喜愛，「紫米芋頭」採秤重方式販售，部落客買一小盒三塊紫米芋頭大約60多元（溫馨提醒：網友經驗僅供參考，請先細問現場實際價格，確認數量與價位是可接受的，再進行購買），現做現蒸現吃不宜久放，詳細營業資訊可電洽店家查詢。

「賢夫美食」紫米芋頭與芋泥紅豆。IG@gia_young 提供 「賢夫美食」紫米芋頭糕在IG被吃貨廣為流傳。IG@locustsweetie提供 「賢夫美食」芋泥紅豆。IG@gia_young 提供

賢夫美食

紫米芋頭(秤重販售)

售價如有更動、或有限購數量請以店家現場為準

地址：台北市中正區羅斯福路四段92號79攤

小鎮手工蛋糕雙層芋泥蛋糕 切面疊高高超厚

同場加映，這款被部落客喜愛的超浮誇雙層芋頭蛋糕，在蛋糕內夾了厚厚的兩層芋泥，疊這麼高的樣子，叫芋頭控怎麼忍得住呢？ 「小鎮手工蛋糕」雙層芋頭泥蛋糕。IG@see.shelle提供 部落客帶路吃超浮誇芋泥雙層甜點。IG@da220220

「小鎮手工蛋糕」位於市民大道五段近東興路位子，自介來自瑞芳小鎮，店內販售的長條型蛋糕看起來份量都很大，雖然造型樸實，但吃過的網友們很多都成了該店粉絲。吃過的部落客們分享，蛋糕體的口感屬於綿密類型，而且芋泥甜度不算高，雖然塞入了很多芋泥也不會太甜膩，吃得到清爽的香芋滋味。網友分享的這款雙層芋頭泥蛋糕，目前只限門市購買，要看現場狀況（如購買方式有更動以店家為準），可先電洽詢問以免撲空，更多詳細營業資訊可上臉書查詢。 「小鎮手工蛋糕」雙層芋頭泥蛋糕。IG@see.shelle提供 部落客帶路吃超浮誇芋泥雙層甜點。IG@da220220

小鎮手工蛋糕

芋頭泥蛋糕 一條220半條110(售價如有更動以店家為準)

台北市松山區市民大道五段175號