快訊

通報世衛示警新冠肺炎 竟是因他睡不著上PTT

獨／勞部擬放寬勞工紓困貸款 有工作事實就能貸10萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

部落客帶路吃／來自疊高雙層芋泥的夾擊！台北2家隱藏超浮誇芋泥糕

聯合報 / 記者 柯意如／即時報導
部落客帶路吃超浮誇芋泥雙層甜點。IG@da220220、IG@gia_young 提供
部落客帶路吃超浮誇芋泥雙層甜點。IG@da220220、IG@gia_young 提供

外帶回家吃美食，就要吃最邪惡，才能達到「報復性」狂吃美食的療癒快感啊！今天部落客帶路吃要來尋找邪惡霸主之一的隱藏版芋泥甜點，有位於水源市場內芋泥控必買的賢夫美食「紫米芋頭糕」、捷運南京三民站附近、小鎮手工蛋糕的疊高高雙層「芋頭蛋糕」，這兩款點心到底有多浮誇，讓吃貨都誇讚呢？按照慣例先來上多圖吧。

水源市場紫米芋頭糕橫掃IG 軟糯微甜厚實滿足

美食的聚集地公館商圈，在水源市場內有一家點心控與芋泥控熱愛的在地美食，這家「賢夫美食」店內販售各式甜鹹點心，最近常在IG上被部落客們分享的，就是這款厚實造型的「紫米芋頭」糕點，光是看照片就很誘人，若擺在眼前實在沒人不想取一塊嘗嘗的。

「賢夫美食」紫米芋頭切塊很療癒。IG@gia_young 提供
「賢夫美食」紫米芋頭切塊很療癒。IG@gia_young 提供
賢夫美食紫米芋頭糕在IG被吃貨廣為流傳。IG@locustsweetie提供
賢夫美食紫米芋頭糕在IG被吃貨廣為流傳。IG@locustsweetie提供
「賢夫美食」紫米芋頭與芋泥紅豆。IG@gia_young 提供
「賢夫美食」紫米芋頭與芋泥紅豆。IG@gia_young 提供

吃過的部落客們分享，入口有鬆軟綿滑的芋頭滋味，香氣撲鼻而來，搭配Q嫩的紫米，用料可說相當札實，做成夾心入口會有多層次口感，微甜且不膩，外帶回家獨享也超幸福，現場切塊畫面也相當療癒，切好的「紫米芋頭」，有著像超大型軟糖的造型。還有另一款「芋泥紅豆」也很受到吃貨們歡迎。

「賢夫美食」除了紫米芋頭之外還有鹹口味的港式點心，也受到鐵粉們喜愛，「紫米芋頭」採秤重方式販售，部落客買一小盒三塊紫米芋頭大約60多元（溫馨提醒：網友經驗僅供參考，請先細問現場實際價格，確認數量與價位是可接受的，再進行購買），現做現蒸現吃不宜久放，詳細營業資訊可電洽店家查詢。

「賢夫美食」紫米芋頭與芋泥紅豆。IG@gia_young 提供
「賢夫美食」紫米芋頭與芋泥紅豆。IG@gia_young 提供
「賢夫美食」紫米芋頭糕在IG被吃貨廣為流傳。IG@locustsweetie提供
「賢夫美食」紫米芋頭糕在IG被吃貨廣為流傳。IG@locustsweetie提供
「賢夫美食」芋泥紅豆。IG@gia_young 提供
「賢夫美食」芋泥紅豆。IG@gia_young 提供

賢夫美食

紫米芋頭(秤重販售)

售價如有更動、或有限購數量請以店家現場為準

地址：台北市中正區羅斯福路四段92號79攤

小鎮手工蛋糕雙層芋泥蛋糕 切面疊高高超厚

同場加映，這款被部落客喜愛的超浮誇雙層芋頭蛋糕，在蛋糕內夾了厚厚的兩層芋泥，疊這麼高的樣子，叫芋頭控怎麼忍得住呢？

「小鎮手工蛋糕」雙層芋頭泥蛋糕。IG@see.shelle提供
「小鎮手工蛋糕」雙層芋頭泥蛋糕。IG@see.shelle提供
部落客帶路吃超浮誇芋泥雙層甜點。IG@da220220
部落客帶路吃超浮誇芋泥雙層甜點。IG@da220220

「小鎮手工蛋糕」位於市民大道五段近東興路位子，自介來自瑞芳小鎮，店內販售的長條型蛋糕看起來份量都很大，雖然造型樸實，但吃過的網友們很多都成了該店粉絲。吃過的部落客們分享，蛋糕體的口感屬於綿密類型，而且芋泥甜度不算高，雖然塞入了很多芋泥也不會太甜膩，吃得到清爽的香芋滋味。網友分享的這款雙層芋頭泥蛋糕，目前只限門市購買，要看現場狀況（如購買方式有更動以店家為準），可先電洽詢問以免撲空，更多詳細營業資訊可上臉書查詢。

「小鎮手工蛋糕」雙層芋頭泥蛋糕。IG@see.shelle提供
「小鎮手工蛋糕」雙層芋頭泥蛋糕。IG@see.shelle提供
部落客帶路吃超浮誇芋泥雙層甜點。IG@da220220
部落客帶路吃超浮誇芋泥雙層甜點。IG@da220220

小鎮手工蛋糕

芋頭泥蛋糕 一條220半條110(售價如有更動以店家為準)

台北市松山區市民大道五段175號

蛋糕 甜點 IG 在地美食 必買

相關新聞

部落客帶路吃／來自疊高雙層芋泥的夾擊！台北2家隱藏超浮誇芋泥糕

外帶回家吃美食，就要吃最邪惡，才能達到「報復性」狂吃美食的療癒快感啊！今天部落客帶路吃要來尋找邪惡霸主之一的芋泥甜點，有位於水源市場內芋泥控必買的賢夫美食「紫米芋頭糕」、捷運南京三民站附近、小鎮手工蛋糕的疊高高雙層「芋頭蛋糕 」，這兩款隱藏版點心到底有多浮誇，讓每個吃貨都誇讚呢？按照慣例先來上多圖吧。

採海芋、上擎天崗！ 9處「陽明山一日遊」必訪打卡景點 沒去過就落伍了

陽明山是大台北地區近郊的好去處，有著平易近人的登山步道，每年春夏季的海芋、繡球花；秋冬之際的芒草、雲海等也是陽明山的熱門必追景，無論是登山健行或賞花散步都是個好選擇。賞櫻完之後，海芋季、繡球花季又快到了，ReadyGo幫大家整理了陽明山一日遊的必去打卡景點，採海芋之餘這些地方你沒去過，別說你去陽明山玩！

芋泥+紅茶溏心蛋神組合！西門町全新「紫米溏心飯糰」用料太豪邁，古早美味每日限量

西門町近期新開一家飯糰專賣店「金丸溏心飯糰」，販售多款風味的紫米飯糰。其中最吸引人的，莫過於創意品項「肉鬆艷芋」，一次竟能吃到溏心蛋、肉鬆加綿密芋泥的組合，芋頭控可千萬別錯過啦！ 金丸溏心飯糰隱

《愛的迫降》同款炸雞快嚐鮮！「鬼怪炸雞」全台第二間門市將開幕，4/17插旗新北

韓國超夯連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，曾作為韓劇《孤獨又燦爛的神-鬼怪》老闆娘Sunny同款店掀起朝聖熱潮，去年年底首間旗艦店正式進駐台北松山區。加上《愛的迫降》加持，人氣不受疫情影響一路

解悶去！ 一溜而下拋開煩惱 大小朋友都愛上的員山公園打卡點

踩著數不清第幾階的樓梯往上，雙腿酸疼如周五加班後的疲憊一樣沉重，才終於登頂到了這個在市區裡群林圍繞的綠地。

百萬顆星星燈夜景美翻！「新北河濱蝶戀季」開跑，6大主題區打造蝴蝶公園夢幻花海

喜歡拍照的人有福啦！一年一度的「新北河濱蝶戀季」日前正式登場，只要前往板橋蝴蝶公園，不僅能在白天賞大片花海，晚上還能收藏燈海營造的百萬夜景呢！ 「2020新北河濱蝶戀季」以「蝶舞情深」為地景主題

手沖的青草茶喝過沒？　萬華這家喝起來特別不一樣！

推開門好像瞬間回到小時候的中藥行，空氣中瀰漫著青草曬過太陽後的清香，茶壺噗嚕噗嚕的沸騰聲和輕音樂合奏著，手裡撚著解熱的魚腥草、舒緩肩頸的刺蔥葉與數種客製調配的藥草。

「爆漿麻辣湯包+蝦仁燒賣」太銷魂！板橋巷弄美食超浮誇，還未營業人潮就爆滿

小吃控必嚐！板橋隱藏許多巷弄美食，其中裕民街內就有一家高人氣小吃，循著店名前往即可發現，營業時間未到早有排隊人潮，是在地人都推薦的美味！ 這家「56巷口湯包」隱身於板橋裕民夜市，最鄰近的捷運

台北租車自駕遊懶人包！開車爽玩「8大市郊秘境」 不想人擠人一篇搞定

台北租車遊玩一直以來都不是台灣人玩台北的首選，畢竟台北市的交通發達，不需要在台北租車也能夠輕鬆暢玩，但小編今天就要來推薦你「台北租車必玩的市郊景點」這些景點沒有租車可是很難前往的，接下來就跟小編來看看在台北租車要注意甚麼以及有哪些好吃好玩的景點吧！

入住「北歐風格房」每晚只要500元！ 享用全套IKEA家具超舒適，還有蒸氣浴可用

大家還記得IKEA去年在台北市打造亞洲第一間「IKEA pop－up hotel快閃旅店」嗎？去年登記落選的民眾有福了，現在有機會能入住絕美北歐風格IKEA家具套房，平均最低一晚只要500元，還能享用蒸氣SPA等設施，超幸福的住房體驗想住要快！

臉紅心跳的夜晚，挑戰你尺度的極限！ 推薦台北7間特色餐酒館

今天上班又被老闆釘、追了三天的客戶還是被他跑了、企畫案不斷被退回…一堆鳥事讓整天下來疲憊不堪，好想要找個地方宣洩個痛快，喝酒不夠還要滿足口腹之慾，吃到美食再喝到好酒，在微醺的夜晚暢所欲言，一吐怨氣隔天繼續帶著好心情上班去，這是你的心聲嗎？ReadyGo幫大家挑選了東區特色餐酒館，不僅餐點精緻，酒也設計的特別，為平淡的生活注入儀式感吧！

台北下雪了？ 新北河濱公園一片雪白 絕美景色民眾搶觀賞

河濱公園下雪了？新北市河濱公園的野生白花三葉草正綻放盛景，新北市水利局表示，成千上萬的小白花營造有如白雪的美景，但為維護...

熱門新聞

罕見牛奶果！南投國姓買得到 還能助人解鄉愁

宜蘭伯朗大道稻浪美景依舊在 熱氣球嘉年華因疫情掰掰

採海芋、上擎天崗！ 9處「陽明山一日遊」必訪打卡景點 沒去過就落伍了

台東景點「多良火車站」 即日起遊客入站要戴口罩！

為什麼台鐵台中車站的電扶梯要全往下？ 內行人曝真相

花蓮超夯「家咖哩」插旗台中！ 與日本獅王聯名，用餐還可獲 Nonio牙膏、魚刺人雞蛋糕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。