穿越時空來到老台北！老字號古宅茶餐廳「同安樂」處處皆故事

應該不難看出這裡賣的是茶，但來到這兒可不僅僅是喝茶。

店長說：「你有多少機會坐在上百年的古董椅上品茶？」

是的！哪怕只是桌椅，店內每一個角落裝潢都是精彩故事。

小糯米粥燉雞

取出糯米燉煮後的米汁加以燉煮雞腿肉，雞湯濃稠且營養豐富，滋味溫醇濃厚肉汁滿溢，且因受到西方文化潮流，此傳統餐點可以搭配烤至酥脆的吐司與奶油沾取濃湯食用，享受中西融合的老情懷餐點。

黃豆蹄花

選用飽滿黃豆與鹹香紅燒豬腳，肉質軟嫩且膠質豐富，入口輕柔讓人回味。

雙喜連

費時且精緻的功夫菜，取出蛤肉並混合絞肉、荸薺用刀細剁並且鑲回蛤殼蒸煮，鮮味濃郁。

麥芽蒸蛋

私房小甜點，利用麥芽糖與雞蛋用小火混合並蒸煮，帶有蛋香及麥芽甜，是一品在外面吃不到的好口味。

然而，這裡賣的也不僅僅是料理，這裡有著老台北的記憶！

茶葉曾代表台灣走向世界，而布料則是我們記憶中大稻程的象徵，店門口一進來就能看到兩側牆邊的傳統服飾、配件還有各種相關商品，他們想讓大稻程的故事被這樣訴說。

文化傳承便是他們的理想，店內老報紙訴說曾經的故事，餐廳後半命名為「素園」更是為紀念店長祖父曾經的貢獻，同安的老地圖掛在牆上，大稻埕曾是同安人的生活聚落，同安老厝與同安間的故事，也許就不在這裡破梗太多，因為比起純粹飽餐一頓，也許更適合花上一個下午的時間，同安樂值得大家來此慢慢探索、細細品嚐。

正如菜單上一句這樣說：「來這裡，溫習台北優雅風情。」

台灣旅行趣特約店家優惠─同安樂：平日17:00~19:00出示特約店家畫面，即享套餐85折優惠，如何加入台灣旅行趣享有特約店家優惠請點我→http://bit.ly/2woqvsS

【同安樂】

地址：台北市大同區迪化街一段242號一樓

電話：02 2557 6939

低消：每人一份餐點

營業時間：週一到週日10:30-21:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3dyUFum





想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」