採海芋、上擎天崗！ 9處「陽明山一日遊」必訪打卡景點 沒去過就落伍了

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shelly@ReadyGo

首圖：elena_0921、serena.ycc

陽明山是大台北地區近郊的好去處，有著平易近人的登山步道，每年春夏季的海芋、繡球花；秋冬之際的芒草、雲海等也是陽明山的熱門必追景，無論是登山健行或賞花散步都是個好選擇。賞櫻完之後，海芋季、繡球花季又快到了，ReadyGo幫大家整理了陽明山一日遊的必去打卡景點，採海芋之餘這些地方你沒去過，別說你去陽明山玩！

草山玉溪 GARDEN91

沉穩的藍灰色調大門在兩旁白色泥牆的襯托下更顯突兀，最引人注目的還是那白色網狀的石雕造景，在藍天的映襯及陽光的照射下，牆上的網狀石雕陰影拍起來更加立體。草山玉溪Ｇarden91的創辦人一生鍾愛石頭，收藏了許多石雕，自2008年起籌劃小型的石雕故事文物館，希望創造一個靜謐沈思的素雅空間，結合文物展館與小型園林，提供多元的休憩與文化空間，是大台北地區的世外仙境。

圖/IG@ly4428
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圖/IG@baijiha
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圖/IG@lj__902
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地址｜台北市士林區仰德大道二段91號

營業時間｜10:00-18:00 (週一休園)

門票｜全票150元、幼童 70元（6歲以下）、身障 70元、身障陪同一人 70元（憑手冊）

＊以上皆含導覽機使用, 付費票價可抵吧檯消費50元。

豆留森林 CAMA COFFEE ROASTERS

豆留森林是 Cama 咖啡在陽明山開的600坪大旗艦店，由80年歷史的老宅改建而成，搭配原生樹種、竹林，以景造景，營造森林般的寧靜深邃，充滿著古色古香的日式風味，庭院一大片綠意盎然的竹林造景，是來到豆留森林熱門的打卡場景，手裡拿著一杯咖啡漫步在竹林秘境，彷彿隔絕了那些城市喧囂。

圖/IG@rufus_ruan
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圖/IG@ruby_mars
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圖/IG@rainie0725
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地址｜台北市士林區格致路70號

營業時間｜週一至週五 10:00-20:30、六日 09:00-20:30

小隱潭瀑布

如果你去過陽明山花鐘，那你一定有經過小隱潭，小隱潭位於陽明公園右側距離花鐘不遠處，看到小隱潭的招牌往內走1分鐘即可抵達，不用跋山涉水就能欣賞夢幻的Tiffany藍瀑布，乳白色的泉水中帶著一點藍色光澤，小隱潭的美名名副其實，難以相信這樣的秘境就在大馬路旁，下次去陽明山可別錯過了！

圖/IG@elena_0921
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圖/IG@y___u021
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地址｜台北市北投區湖山路二段

海芋季 – 名陽匍休閒農莊MIN YANG PU

竹子湖的每個觀光海芋園幾乎都能讓遊客體驗採海芋的樂趣，而近期被IG瘋狂洗版的就是名陽匍休閒農莊，位於海芋田中的這個裝置藝術是來到名陽匍休閒農莊必拍的場景之一，潔白純淨的海芋亭亭玉立搭配身後的綠油油山巒，夢幻的鞦韆讓畫面充滿了仙氣，今年還新增了一個「人體版憤怒鳥」的彈弓裝置藝術，好想把自己彈出去啊！

圖/IG@chieher_lee
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圖/IG@ir47363
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圖/IG@shih_0105
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地址｜台北市北投區竹子湖路63-1號附近 (可搜尋名陽匍休閒農莊)

營業時間｜週一至週五 12:00-17:00、六日 09:00-17:00

陽明山竹子湖黑森林

竹子湖黑森林是北部著名的婚紗拍攝景點，就在名陽匍休閒農莊旁邊，公路旁的小森林裡隱藏著一個由許多石頭排列而成的雙心造型地景「黑森林之心」，是大家必拍的場景之一，另一個便是傾倒的樹木，拍起來特別有意境，不管是陽光從樹林間灑落還是瀰漫著夢幻的雲霧，竹子湖黑森林都是一個準備驚喜的浪漫勝地，藝人許孟哲就是在這向藝人趙孟姿求婚的。

圖/IG@zhehui.li
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圖/IG@ning0517
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圖/IG@quan_0819
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地址｜台北市北投區竹子湖路

大屯山助航台

陽明山文化大學已經是眾所皆知的熱門夜景地點，但除了文化大學之外，海拔更高的大屯山助航台更是夕陽與夜景兼具的私房景點，也是攝影迷的口袋名單。白天居高臨下的視野可以俯瞰整個大台北景色；傍晚時分橘黃色的光芒照耀在山坡上，看著大顆的鹹蛋黃漸漸被吞沒；秋冬之際是追雲海的好地方；夜晚因為光害少更是賞夜景的聖地，這裡的景色每分每秒都在變化，每一個瞬間都讓人想記錄下來。

圖/Shelly@ReadyGo
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地址｜新北市北投區大屯山車道 (二子坪遊客服務轉大屯山車道)

陽明山夢幻湖步道

「台灣水韭」是台灣的特有種水生蕨類，只生存在夢幻湖當中，是極為稀有、瀕臨絕種的保育類植物，而夢幻湖受到七星山地形阻隔的關係，冬季東北季風吹拂時，有機會出現雲霧繚繞的場景，彷彿披上神秘白紗，有著如夢似幻的美麗，百變的夢幻湖不論起霧、晴天、陰天都有不同的面貌，水中倒影也美的迷人，由於山上天氣變化很大，每次去都很期待會看到什麼樣的夢幻湖。

圖/IG@yuyu__0114
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圖/IG@serena.ycc
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地址｜台北市北投區 (建議導航至夢幻湖停車場)

陽明山牛奶湖

從冷水坑步行約30分鐘左右即可到達牛奶湖，牛奶湖以前是硫磺礦場，這個凹地是因為挖礦坑而出現，長期下來坑洞中累積了不少雨水讓礦物變質形成白色沉澱物，在陽光照射下呈現出乳白色的湖水神似牛奶，牛奶湖的名字因而誕生，漸漸的也就變成冷水坑必訪景點之一。

圖/IG@94gene
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地址｜台北市士林區菁山路101巷170號 (冷水坑)

擎天崗大草原

擎天崗大草原大家都不陌生，去年9月重新開放後你去過了嗎？寬廣無邊際的青綠色大草原紓壓又療癒，帶著一張野餐墊及美食，和三五好友躺在草地上擁抱太陽、隨心所欲的暢聊，是最棒的休閒娛樂了！重建的柵欄及成群的牛隻照起相來也更顯異國風情，提醒大家為了安全起見千萬不要擅自翻過柵欄哦！

圖/IG@yee_0307
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圖/IG@angelinefelita
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地址｜台北市士林區菁山路101巷246號

延伸閱讀>>十大精選陽明山特色咖啡廳，美式風格、人間秘境、夜景通通有

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陽明山 海芋 北投

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