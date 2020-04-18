一日小旅行首選！ 迷人的「九份」必吃、必逛景點推薦

九份是許多人到北部旅遊會安排的景點，古色古香的建築更為九份增添了一股不一樣的神祕感，體驗豐富的九份老街外，也有許多自然美景不能錯過！另外說到九份，當然還有知名的阿柑姨芋圓、阿蘭草仔粿等是非吃不可的美食拉！週末不知道該去哪裡玩才好呢？不妨就到新北郊區走走吧！台北公車便利，就算是無法自行開車騎車的朋友，也非常方便，更少了停車問題，本期就來告訴大家，到九份遊玩要去哪些景點、吃哪些美食，一起來看看吧！

九份怎麼去？

火車

▶搭乘台鐵至台鐵「瑞芳站」，步行約3分鐘至「區民廣場公車站」，再專搭基隆客運788、825（825公車僅假日行駛、788公車平日假日都行駛）往「金瓜石」

客運

客運。 圖／FunTime

自行開車

▶台北出發：國道一號中山高北上方向，往基隆至瑞芳暖暖交流道後，接62號萬瑞快速道路，在瑞芳匝道下，接台二丁線往九份方向，再接縣102，往金瓜石九份方向，即可抵達九份老街

▶宜蘭出發：自宜蘭行駛國道五號，接台62線前往瑞芳區16號出口下，行駛102線道即可抵達九份老街

九份景點

九份老街

九份老街。 圖／Flickr

相信許多人到九份，第一個想到的景點就是九份老街，老街的入口是基山街，在這裡就可以感受到老街的熱鬧與繁華，九份老街的街道有許多階梯，蜿蜒串起整座小鎮，聚集了許多特色店家與美味小吃，木屐相關產品更是多到數不清，大家不妨可以買幾個回家送親朋好友唷！

九份茶坊

九份茶坊。 圖／IG, ayumilealea.me

九份茶坊擁有百年歷史，包含茶坊與藝術館兩個部分，是一個以「茶、陶、畫」為主軸的藝術空間，裡面展示了許多飲茶相關文化的器具、各式藝術品，還有固定時間的導覽活動。九份茶坊積極推廣茶藝文化，館內可以感受到濃濃的品茶氛圍，除了茶品以外也有販售茶點、果乾，想要了解茶文化，或是想要品茗的朋友，千萬別錯過啦！

地址：新北市瑞芳區基山街142號

營業時間：10:30-21:00

昇平戲院

昇平戲院。 圖／Flickr

昇平戲院的前身是市場旁的一座木造舞台，崩垮後在原地重新建造，成為北台灣第一座戲院，也是日治時期最大的戲院，隨著九份人口外流，昇平戲院也漸漸沒落，不過現在昇平戲院可是成了回憶九份昔日風光的好地方！仿巴洛克式的特殊建築使《多桑》、《悲情城市》、《藍山咖啡》都有以昇平戲院為拍攝場景，而目前昇平戲院以新樂園的概念重新起步，過往的場次，票價招牌等等都沒有改變，讓人能回味日治時期戲院的模樣，拍起照來也特別有一番風味喔！

地址：新北市瑞芳區輕便路137號

營業時間：週一～週五9:30-17:30；週六、週日9:30-18:00

被燒到?想衝一發?

九份夢幻住宿推薦:九份不厭晴民宿

九份不厭晴民宿。 圖／agoda

九份不厭晴民宿。 圖／agoda

相關特色: 走路2分鐘就到九份老街；把九份景觀＆海景完整帶入房內躺著欣賞！

房價區間: 淡季雙人房NT$2,100元起

金瓜石黃金博物館

金瓜石黃金博物館。 圖／Flickr

很多人會到九份會搭配金瓜石一起玩，從九份老街的九份派出所搭車，乘坐788、965班次公車，很快就可以抵達金瓜石黃金博物館，過去這裡可是亞洲最大金礦產區的黃金博物館，礦產業開始沒落後重新整合，轉型成為博物館，園區內展出九份及金瓜石地區的採礦歷史、礦業文物，由歷史、文化、藝術、科學等方面地來探討黃金的價值，還有坑道體驗及淘金體驗，讓遊客一秒回到九份輝煌的淘金時代！

地址：新北市瑞芳區金瓜石金光路8號

開放時間：週二～週五9:30-17:00；週六、週日9:30-18:00，（週一公休，逢假日9:30-17:00開放）

票價：

館舍全票100元、優待票70元、65歲以上老人、身高 120公分以下幼童、身心障礙者及必要之陪伴者1人免費

坑道體驗票50元（包含安全保險及入坑器具租用費）

淘金體驗票100元

黃金瀑布

黃金瀑布。 圖／Flickr

黃金瀑布也是到九份也值得一去的景點，顧名思義這座瀑布有著顯眼金黃色的外觀，因為金瓜石地區有許多礦石沈積，從地下伏流湧出的水滲入礦區後，與黃鐵礦和硫砷銅礦接觸，經過「氧化還原」與「鐵菌催化」的化學作用，使瀑布水呈現金黃偏橘色，遠看猶如一幅壯觀的的黃金岩壁，這個原理也造就陰陽海的奇景，是大自然奧祕，只要在黃金博物館門口搭乘965號公車就可以抵達，到九份時記得來看看喔！

地址：新北市瑞芳區金水公路

九份美食

阿柑姨芋圓

阿柑姨芋圓。 圖／Flickr

到九份必做的一件事就是吃芋圓！阿柑姨芋圓擁有相當多饕客的推薦，芋圓、地瓜圓都是手工製作，真材實料，口感紮實帶Q勁，吃起來不會有添加物的感覺，吃得到原料的本質，再加上絕佳的地理位置，可以邊吃芋圓邊賞海景，遠眺遠方的基隆嶼，相當愜意！阿柑姨也有販售盒裝芋圓、地瓜圓，覺得好吃的話可以買幾盒回家自己煮喔！

平均消費：40-60元

地址：新北市瑞芳鎮豎崎路5號(九份國小階梯下)

營業時間：09:00~20:00

金枝紅糟肉圓

金枝紅糟肉圓。 圖／Needpix.com

除了芋圓之外，紅糟肉丸也是九份必吃，這家是紅糟肉丸的創始店品，門口掛著黃色招牌，金枝紅糟肉丸聲名遠播，是因為肉圓的製作過程、食材選用都相當謹慎，手工製作的好味道及口感，累積了許多忠實的老顧客。除了肉圓以外也有販售各類湯品，搭配著吃可以簡單解決一餐！

平均消費：40-100元

地址：新北市瑞芳區基山街28之2號

營業時間：週一～週五 10:00~19:00；週六、周日 9:00~20:00

被燒到?想衝一發?

九份夢幻住宿推薦: 九份山經民宿

九份山經民宿。 圖／agoda

九份山經民宿。 圖／agoda

相關特色: 房間可以看到山與海。晚上有夜遊導覽，介紹歷史與文化。旅客強烈推薦入住！

房價區間: 淡季雙人房NT$2,070元起

阿蘭草仔粿

在金枝紅糟肉丸附近的阿蘭草仔粿，是傳承三代的老粿仔店，曾榮獲全國消費者協會金牌獎的肯定，沒有特殊精美的包裝，但古早味的口感可是一點也不馬虎，草仔粿有各種口味，甜鹹、葷素都有，除了自己吃以外，也很適合買來當伴手禮送人，每次前往都可以看到大排長龍的人潮。老闆堅持商品品質，堅決不隔夜販賣、用料實在，這份用心，老饕們都感受得到！

平均消費：一顆15元

地址：新北市瑞芳鎮基山街90號

營業時間：9:00-20:30

阿妹茶樓

阿妹茶樓。 圖／Wikimedia

阿妹茶樓坐落在九份老街的豎崎路上，木造的外觀保留了九份原有的特色，也頗有日本風味。阿妹茶樓原本是九份地區打造各種礦產工具的打鐵舖，九份觀光興起後改建為茶樓，由於地理位置極佳，每一桌都能看見山海風景，除此之外茶樓內還有許多古色古香的陳設，像是日本能劇面具、竹編器皿等，可以細細品味九份當年的盛景。阿妹茶樓是九份的經典場景，遊客來到九份一定要拍一張阿妹茶樓，入夜後燈火亮起更充滿奇幻色彩，也相當推薦來這裡品茶看風景。

平均消費：300-400元

地址：新北市瑞芳區市下巷20號

營業時間：週日～週四8:30-23:00；週五、週六8:30-隔日1:00

護理長的店

護理長的店。 圖／IG, geyu_0105

上面吃完古早味，也喝茶看夜景，最後就要介紹這家滷味，這家滷味已經成為九份的代表性美食，2017年曾經搬過家，不過其實還是位在同一條路上，大大的招牌加上長長的排隊人龍非常好找。老闆娘曾經擔任醫院護理長多年，至今堅持給客人最健康的美食，所有滷味都不添加防腐劑，醬料也選定了最高級的醬油，而且是全九份唯一的「蜂蜜滷味」，真的超特別的啦！

平均消費：100-250元

地址：新北市瑞芳區基山街167號

營業時間：11:00~20:00

每隔一段時間，小編也很喜歡到九份走走，放慢腳步，單純感受慢步調的生活，大家不妨就挑個週末，一起再次感受九份迷人的歷史感與優美風景吧～

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