快訊

憂我軍艦群聚成軍事版「鑽石公主號」 700人集中檢疫

東南亞比照歐美入境得先通報 特定對象需住防疫旅館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一日小旅行首選！ 迷人的「九份」必吃、必逛景點推薦

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
九份。 圖／Flickr
九份。 圖／Flickr

九份是許多人到北部旅遊會安排的景點，古色古香的建築更為九份增添了一股不一樣的神祕感，體驗豐富的九份老街外，也有許多自然美景不能錯過！另外說到九份，當然還有知名的阿柑姨芋圓、阿蘭草仔粿等是非吃不可的美食拉！週末不知道該去哪裡玩才好呢？不妨就到新北郊區走走吧！台北公車便利，就算是無法自行開車騎車的朋友，也非常方便，更少了停車問題，本期就來告訴大家，到九份遊玩要去哪些景點、吃哪些美食，一起來看看吧！

九份怎麼去？

火車

▶搭乘台鐵至台鐵「瑞芳站」，步行約3分鐘至「區民廣場公車站」，再專搭基隆客運788、825（825公車僅假日行駛、788公車平日假日都行駛）往「金瓜石」

客運

客運。 圖／FunTime
客運。 圖／FunTime

自行開車

▶台北出發：國道一號中山高北上方向，往基隆至瑞芳暖暖交流道後，接62號萬瑞快速道路，在瑞芳匝道下，接台二丁線往九份方向，再接縣102，往金瓜石九份方向，即可抵達九份老街

▶宜蘭出發：自宜蘭行駛國道五號，接台62線前往瑞芳區16號出口下，行駛102線道即可抵達九份老街

九份景點

九份老街

九份老街。 圖／Flickr
九份老街。 圖／Flickr

相信許多人到九份，第一個想到的景點就是九份老街，老街的入口是基山街，在這裡就可以感受到老街的熱鬧與繁華，九份老街的街道有許多階梯，蜿蜒串起整座小鎮，聚集了許多特色店家與美味小吃，木屐相關產品更是多到數不清，大家不妨可以買幾個回家送親朋好友唷！

九份茶坊

九份茶坊。 圖／IG, ayumilealea.me
九份茶坊。 圖／IG, ayumilealea.me

九份茶坊擁有百年歷史，包含茶坊與藝術館兩個部分，是一個以「茶、陶、畫」為主軸的藝術空間，裡面展示了許多飲茶相關文化的器具、各式藝術品，還有固定時間的導覽活動。九份茶坊積極推廣茶藝文化，館內可以感受到濃濃的品茶氛圍，除了茶品以外也有販售茶點、果乾，想要了解茶文化，或是想要品茗的朋友，千萬別錯過啦！

地址：新北市瑞芳區基山街142號

營業時間：10:30-21:00

昇平戲院

昇平戲院。 圖／Flickr
昇平戲院。 圖／Flickr

昇平戲院的前身是市場旁的一座木造舞台，崩垮後在原地重新建造，成為北台灣第一座戲院，也是日治時期最大的戲院，隨著九份人口外流，昇平戲院也漸漸沒落，不過現在昇平戲院可是成了回憶九份昔日風光的好地方！仿巴洛克式的特殊建築使《多桑》、《悲情城市》、《藍山咖啡》都有以昇平戲院為拍攝場景，而目前昇平戲院以新樂園的概念重新起步，過往的場次，票價招牌等等都沒有改變，讓人能回味日治時期戲院的模樣，拍起照來也特別有一番風味喔！

地址：新北市瑞芳區輕便路137號

營業時間：週一～週五9:30-17:30；週六、週日9:30-18:00

被燒到?想衝一發?

九份夢幻住宿推薦:九份不厭晴民宿

九份不厭晴民宿。 圖／agoda
九份不厭晴民宿。 圖／agoda

九份不厭晴民宿。 圖／agoda
九份不厭晴民宿。 圖／agoda

相關特色: 走路2分鐘就到九份老街；把九份景觀＆海景完整帶入房內躺著欣賞！

房價區間: 淡季雙人房NT$2,100元起

金瓜石黃金博物館

金瓜石黃金博物館。 圖／Flickr
金瓜石黃金博物館。 圖／Flickr

很多人會到九份會搭配金瓜石一起玩，從九份老街的九份派出所搭車，乘坐788、965班次公車，很快就可以抵達金瓜石黃金博物館，過去這裡可是亞洲最大金礦產區的黃金博物館，礦產業開始沒落後重新整合，轉型成為博物館，園區內展出九份及金瓜石地區的採礦歷史、礦業文物，由歷史、文化、藝術、科學等方面地來探討黃金的價值，還有坑道體驗及淘金體驗，讓遊客一秒回到九份輝煌的淘金時代！

地址：新北市瑞芳區金瓜石金光路8號

開放時間：週二～週五9:30-17:00；週六、週日9:30-18:00，（週一公休，逢假日9:30-17:00開放）

票價：

館舍全票100元、優待票70元、65歲以上老人、身高 120公分以下幼童、身心障礙者及必要之陪伴者1人免費

坑道體驗票50元（包含安全保險及入坑器具租用費）

淘金體驗票100元

黃金瀑布

黃金瀑布。 圖／Flickr
黃金瀑布。 圖／Flickr

黃金瀑布也是到九份也值得一去的景點，顧名思義這座瀑布有著顯眼金黃色的外觀，因為金瓜石地區有許多礦石沈積，從地下伏流湧出的水滲入礦區後，與黃鐵礦和硫砷銅礦接觸，經過「氧化還原」與「鐵菌催化」的化學作用，使瀑布水呈現金黃偏橘色，遠看猶如一幅壯觀的的黃金岩壁，這個原理也造就陰陽海的奇景，是大自然奧祕，只要在黃金博物館門口搭乘965號公車就可以抵達，到九份時記得來看看喔！

地址：新北市瑞芳區金水公路

九份美食

阿柑姨芋圓

阿柑姨芋圓。 圖／Flickr
阿柑姨芋圓。 圖／Flickr

到九份必做的一件事就是吃芋圓！阿柑姨芋圓擁有相當多饕客的推薦，芋圓、地瓜圓都是手工製作，真材實料，口感紮實帶Q勁，吃起來不會有添加物的感覺，吃得到原料的本質，再加上絕佳的地理位置，可以邊吃芋圓邊賞海景，遠眺遠方的基隆嶼，相當愜意！阿柑姨也有販售盒裝芋圓、地瓜圓，覺得好吃的話可以買幾盒回家自己煮喔！

平均消費：40-60元

地址：新北市瑞芳鎮豎崎路5號(九份國小階梯下)

營業時間：09:00~20:00

金枝紅糟肉圓

金枝紅糟肉圓。 圖／Needpix.com
金枝紅糟肉圓。 圖／Needpix.com

除了芋圓之外，紅糟肉丸也是九份必吃，這家是紅糟肉丸的創始店品，門口掛著黃色招牌，金枝紅糟肉丸聲名遠播，是因為肉圓的製作過程、食材選用都相當謹慎，手工製作的好味道及口感，累積了許多忠實的老顧客。除了肉圓以外也有販售各類湯品，搭配著吃可以簡單解決一餐！

平均消費：40-100元

地址：新北市瑞芳區基山街28之2號

營業時間：週一～週五 10:00~19:00；週六、周日 9:00~20:00

被燒到?想衝一發?

九份夢幻住宿推薦: 九份山經民宿

九份山經民宿。 圖／agoda
九份山經民宿。 圖／agoda

九份山經民宿。 圖／agoda
九份山經民宿。 圖／agoda

相關特色: 房間可以看到山與海。晚上有夜遊導覽，介紹歷史與文化。旅客強烈推薦入住！

房價區間: 淡季雙人房NT$2,070元起

阿蘭草仔粿

在金枝紅糟肉丸附近的阿蘭草仔粿，是傳承三代的老粿仔店，曾榮獲全國消費者協會金牌獎的肯定，沒有特殊精美的包裝，但古早味的口感可是一點也不馬虎，草仔粿有各種口味，甜鹹、葷素都有，除了自己吃以外，也很適合買來當伴手禮送人，每次前往都可以看到大排長龍的人潮。老闆堅持商品品質，堅決不隔夜販賣、用料實在，這份用心，老饕們都感受得到！

平均消費：一顆15元

地址：新北市瑞芳鎮基山街90號

營業時間：9:00-20:30

阿妹茶樓

阿妹茶樓。 圖／Wikimedia
阿妹茶樓。 圖／Wikimedia

阿妹茶樓坐落在九份老街的豎崎路上，木造的外觀保留了九份原有的特色，也頗有日本風味。阿妹茶樓原本是九份地區打造各種礦產工具的打鐵舖，九份觀光興起後改建為茶樓，由於地理位置極佳，每一桌都能看見山海風景，除此之外茶樓內還有許多古色古香的陳設，像是日本能劇面具、竹編器皿等，可以細細品味九份當年的盛景。阿妹茶樓是九份的經典場景，遊客來到九份一定要拍一張阿妹茶樓，入夜後燈火亮起更充滿奇幻色彩，也相當推薦來這裡品茶看風景。

平均消費：300-400元

地址：新北市瑞芳區市下巷20號

營業時間：週日～週四8:30-23:00；週五、週六8:30-隔日1:00

護理長的店

護理長的店。 圖／IG, geyu_0105
護理長的店。 圖／IG, geyu_0105

上面吃完古早味，也喝茶看夜景，最後就要介紹這家滷味，這家滷味已經成為九份的代表性美食，2017年曾經搬過家，不過其實還是位在同一條路上，大大的招牌加上長長的排隊人龍非常好找。老闆娘曾經擔任醫院護理長多年，至今堅持給客人最健康的美食，所有滷味都不添加防腐劑，醬料也選定了最高級的醬油，而且是全九份唯一的「蜂蜜滷味」，真的超特別的啦！

平均消費：100-250元

地址：新北市瑞芳區基山街167號

營業時間：11:00~20:00

每隔一段時間，小編也很喜歡到九份走走，放慢腳步，單純感受慢步調的生活，大家不妨就挑個週末，一起再次感受九份迷人的歷史感與優美風景吧～

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime四月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

九份 老街 博物館

延伸閱讀

景點人流管制 新北公布上限 花蓮東大門夜市擬限5千人

新北推觀光人潮管制 碧潭上限1500人、烏來老街450人

手搖飲順時中！推「戴口罩享優惠」楊枝甘露買二送一連續11天喝起來

疫情衝擊 兒童新樂園人潮慘跌

相關新聞

一日小旅行首選！ 迷人的「九份」必吃、必逛景點推薦

九份是許多人到北部旅遊會安排的景點，古色古香的建築更為九份增添了一股不一樣的神祕感，體驗豐富的九份老街外，也有許多自然美景不能錯過！另外說到九份，當然還有知名的阿柑姨芋圓、阿蘭草仔粿等是非吃不可的美食拉！週末不知道該去哪裡玩才好呢？不妨就到新北郊區走走吧！

下午茶約會別只想到咖啡廳！台北6間現代茶館，質感空間+細緻品茶太紓壓

除了咖啡，其實現代人也越來越願意嘗試茶飲，在這裡當然不是指隨處可見的手搖飲啦！而是直接開了實體茶館的茶飲，透過更直接、近距離的介紹，帶領大家重新認識茶飲，顛覆過去認為只有老人家才會喝茶的刻板印象，現在

限量300顆！ 紅到被CNN報導的「南機場彰化肉圓」 大排長龍2小時完售

udn走跳美食／PEKO の Simple Life 「南機場彰化肉圓」也被暱稱為「南機場肉圓」，這家肉圓堪稱是台灣傳奇小吃，每天限量300顆，只賣兩小時，還紅到被美國CNN、日本NHK報導，正

部落客帶路吃／來自疊高雙層芋泥的夾擊！台北2家隱藏超浮誇芋泥糕

外帶回家吃美食，就要吃最邪惡，才能達到「報復性」狂吃美食的療癒快感啊！今天部落客帶路吃要來尋找邪惡霸主之一的芋泥甜點，有位於水源市場內芋泥控必買的賢夫美食「紫米芋頭糕」、捷運南京三民站附近、小鎮手工蛋糕的疊高高雙層「芋頭蛋糕 」，這兩款隱藏版點心到底有多浮誇，讓每個吃貨都誇讚呢？按照慣例先來上多圖吧。

採海芋、上擎天崗！ 9處「陽明山一日遊」必訪打卡景點 沒去過就落伍了

陽明山是大台北地區近郊的好去處，有著平易近人的登山步道，每年春夏季的海芋、繡球花；秋冬之際的芒草、雲海等也是陽明山的熱門必追景，無論是登山健行或賞花散步都是個好選擇。賞櫻完之後，海芋季、繡球花季又快到了，ReadyGo幫大家整理了陽明山一日遊的必去打卡景點，採海芋之餘這些地方你沒去過，別說你去陽明山玩！

芋泥+紅茶溏心蛋神組合！西門町全新「紫米溏心飯糰」用料太豪邁，古早美味每日限量

西門町近期新開一家飯糰專賣店「金丸溏心飯糰」，販售多款風味的紫米飯糰。其中最吸引人的，莫過於創意品項「肉鬆艷芋」，一次竟能吃到溏心蛋、肉鬆加綿密芋泥的組合，芋頭控可千萬別錯過啦！ 金丸溏心飯糰隱

《愛的迫降》同款炸雞快嚐鮮！「鬼怪炸雞」全台第二間門市將開幕，4/17插旗新北

韓國超夯連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，曾作為韓劇《孤獨又燦爛的神-鬼怪》老闆娘Sunny同款店掀起朝聖熱潮，去年年底首間旗艦店正式進駐台北松山區。加上《愛的迫降》加持，人氣不受疫情影響一路

解悶去！ 一溜而下拋開煩惱 大小朋友都愛上的員山公園打卡點

踩著數不清第幾階的樓梯往上，雙腿酸疼如周五加班後的疲憊一樣沉重，才終於登頂到了這個在市區裡群林圍繞的綠地。

百萬顆星星燈夜景美翻！「新北河濱蝶戀季」開跑，6大主題區打造蝴蝶公園夢幻花海

喜歡拍照的人有福啦！一年一度的「新北河濱蝶戀季」日前正式登場，只要前往板橋蝴蝶公園，不僅能在白天賞大片花海，晚上還能收藏燈海營造的百萬夜景呢！ 「2020新北河濱蝶戀季」以「蝶舞情深」為地景主題

手沖的青草茶喝過沒？　萬華這家喝起來特別不一樣！

推開門好像瞬間回到小時候的中藥行，空氣中瀰漫著青草曬過太陽後的清香，茶壺噗嚕噗嚕的沸騰聲和輕音樂合奏著，手裡撚著解熱的魚腥草、舒緩肩頸的刺蔥葉與數種客製調配的藥草。

「爆漿麻辣湯包+蝦仁燒賣」太銷魂！板橋巷弄美食超浮誇，還未營業人潮就爆滿

小吃控必嚐！板橋隱藏許多巷弄美食，其中裕民街內就有一家高人氣小吃，循著店名前往即可發現，營業時間未到早有排隊人潮，是在地人都推薦的美味！ 這家「56巷口湯包」隱身於板橋裕民夜市，最鄰近的捷運

台北租車自駕遊懶人包！開車爽玩「8大市郊秘境」 不想人擠人一篇搞定

台北租車遊玩一直以來都不是台灣人玩台北的首選，畢竟台北市的交通發達，不需要在台北租車也能夠輕鬆暢玩，但小編今天就要來推薦你「台北租車必玩的市郊景點」這些景點沒有租車可是很難前往的，接下來就跟小編來看看在台北租車要注意甚麼以及有哪些好吃好玩的景點吧！

熱門新聞

台中人衝了！宮原眼科「冰淇淋買一送一」外帶限定，連續24天吃起來

影／「這畫面地球人應該很羨慕」　彰化洋紅風鈴木下的野餐

下午茶約會別只想到咖啡廳！台北6間現代茶館，質感空間+細緻品茶太紓壓

部落客帶路吃台南／超浮誇的燒番薯冰 配卡滋卡滋脆現燒焦糖大布丁

一日小旅行首選！ 迷人的「九份」必吃、必逛景點推薦

賞桐不忘防疫！2020桃園客家桐花祭線上登場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。