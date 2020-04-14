芋泥+紅茶溏心蛋神組合！西門町全新「紫米溏心飯糰」用料太豪邁，古早美味每日限量

西門町近期新開一家飯糰專賣店「金丸溏心飯糰」，販售多款風味的紫米飯糰。其中最吸引人的，莫過於創意品項「肉鬆艷芋」，一次竟能吃到溏心蛋、肉鬆加綿密芋泥的組合，芋頭控可千萬別錯過啦！

任一手作飯糰，都吃得到整顆溏心蛋。圖／部落客Ireneの吃喝玩樂授權

金丸溏心飯糰隱身萬華區，部落客Ireneの吃喝玩樂在熱門早午餐店「金花碳烤吐司」旁，眼尖發現這家迷你的店鋪。現場販售5種風味手作飯糰，包含原味、韓式泡菜口味、鮪魚口味、泰式酸辣風味及芋泥肉鬆口味，每款都吃得到整顆紅茶溏心蛋。

「招金飯糰」售價55元。圖／部落客Ireneの吃喝玩樂授權

原味的「招金飯糰」，內餡含當天清晨手炒的辣酸菜、菜圃、沙茶蜜汁豆乾，再加上基本肉鬆及油條，每口都是古早美味。不過油條偏軟，喜歡酥脆口感的人可能要多多包涵。而重口味的饕客，也可試試「台灣歐爸」，紫米加上韓國泡菜的組合據說毫不違和！

「台灣歐爸」售價60元。圖／部落客Ireneの吃喝玩樂授權 「肉鬆豔芋」售價60元。圖／部落客Ireneの吃喝玩樂授權

另外，芋頭控必嚐的芋泥飯糰，在紫米飯內加入了香甜的芋泥，加上精心醃製的打造的溏心蛋，鹹甜口味備受好評。紫米飯糰大部分材料都親自處理，因此每日限量供應，建議可前一天先預訂，才不會撲空喔！

圖／金丸溏心飯糰粉專 圖／金丸溏心飯糰粉專、部落客Ireneの吃喝玩樂授權

金丸溏心飯糰與手搖品牌「慢慢喝金花」共享店面營業，大家也可點購飲料佐餐，狂熱的芋頭控可以來一杯「大芋奶奶」，整杯都是攪不動的大甲芋泥，真的太狂！不論你是喜歡吃創意飯糰，還是單純的芋頭控，衝一波一定會收穫滿滿！

透過手工熬煮大甲芋頭牛乳圖／部落客Ireneの吃喝玩樂授權

金丸溏心飯糰

地址：台北市萬華區內江街17號（慢慢喝金花）

電話：0900 761 390

營業時間：每日08:30-售完為止

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