《愛的迫降》同款炸雞快嚐鮮！「鬼怪炸雞」全台第二間門市將開幕，4/17插旗新北
韓國超夯連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，曾作為韓劇《孤獨又燦爛的神-鬼怪》老闆娘Sunny同款店掀起朝聖熱潮，去年年底首間旗艦店正式進駐台北松山區。加上《愛的迫降》加持，人氣不受疫情影響一路直升，近日更宣佈插旗三重，準備搶攻新北市場！
bb.q CHICKEN號稱世界最大的韓式炸雞店，在全球有超過2500家店面，近日台灣旗艦店也在官方粉絲頁宣佈，全台第二間門市「三重三和店」將於4/17開幕，地點靠近徐匯中學，讓三重粉絲們興奮不已，表示躍躍欲試。畢竟除了台北分店，想嚐鮮的新北人也有了更方便的選擇啦！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
bb.q CHICKEN販售超過50種餐點，各款炸雞口味備受喜愛，除了招牌原味，蜂蜜蒜味炸雞、秘製炸雞、韓式洋釀口味炸雞等各款道地風味都是饕客必點。店內也提供其他類型的韓食、炸物拼盤、餐酒特調飲料等，希望一次滿足喜歡韓劇或單純喜歡吃韓式料理的人。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
目前全新三重分店開幕期間尚未開放內用訂位，但以品牌位於南京復興站的慶城店為例，bb.q CHICKEN每月中開放隔月座位訂位，很快就出現訂位爆滿的情況。沒法成功預訂也別難過，店面仍會保留現場候位。而想要品嘗全雞及半半炸雞品項的人，也可選擇預訂外帶，帶著餐點回家爽吃一波！
免飛韓國就能體驗在地美味，還能和韓劇演員吃同款炸雞，過癮的美食享受千萬別錯過啦！
bb.q CHICKEN 門市資訊
三重三和店地址：新北市三重區三和路四段398之1號1樓(鄰近徐匯中學站)
台灣慶城店地址：台北市松山區慶城街1號4樓
時間：週日至週四11:00-22:00；週五至週六：11:00-22:30
電話：02-2719 0928
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