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林口也有絕美海景！免爬山輕鬆俯瞰「觀海秘境」 海天一色無敵視野堪比好望角

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@hhhhh_9679授權、IG@esteban_in_the_world授權
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防疫期間，許多人更加偏好到大自然景點透透氣。今天為大家介紹北部免爬山，也能輕鬆抵達的觀海秘境。搭配翠綠山林的前景，一次就能賞海天一色的美景，趕快收藏起來就對啦！

圖／IG@li_jianzong授權
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這個私房景點為2008年啟用的「太平濱海步道」，雖然不是全新景點，但一直以來，鮮少人發現此處也有隱身山林內的無敵海景，人煙稀少大大增添了愜意靜謐的氛圍。

圖／IG@esteban_in_the_world授權
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懷舊古道路程全長約2公里，整條步道近8千階，由石磚鋪蓋十分平坦，可以安心行走。不用特別翻山越嶺，沿途還有多種在地原生植物，讓大家親近、認識自然生態。抵達觀海平台後，不僅能看見台北港景觀及俯瞰山邊其他景點，天氣晴朗時還可遠眺淡水漁人碼頭。

圖／IG@sinnie_foody授權
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步道有多條路線，根據林口區公所建議，若想「先苦後甘」，可選擇由上而下，從海邊的南灣頭（約位於台15線西濱公路13.7K處）往上走，若「先甘後苦」則是由下而上，從山上的太平嶺（約位於北79區道3K處）往下走，前往太平嶺鞍部制高點，絕佳美景立馬映入眼簾。

圖／IG@eline_0824授權
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不論選擇哪個方法，只需要走過階梯及小漢坡步道等，即能欣賞靠海的迷人景色，難怪有人讚譽「太平濱海步道」的無敵視野，堪比好望角美景。下次想到林口，別忘了這個健行、看海一舉兩得的好地方喔！

太平濱海步道

地址: 新北市林口區西部濱海快速公路148號

開車路線：

1.從文化一路直行至底，左轉接105市道(往八里方向)，再左轉北79區道，至指標牌3K之前，於右側小路往下走，即可看見太平濱海步道(懷舊古道)入口。

2.從台15線西濱公路13.7Ｋ處，可至太平濱海步道入口。

公車路線：

1.林口社區巴士F235號路線，建議自行前往。沿北79線過阿榮片廠後約5-10分鐘可見入口。

2.林口長庚醫院轉林口區新巴士F235號至南灣頭站

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