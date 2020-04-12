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百萬顆星星燈夜景美翻！「新北河濱蝶戀季」開跑，6大主題區打造蝴蝶公園夢幻花海
喜歡拍照的人有福啦！一年一度的「新北河濱蝶戀季」日前正式登場，只要前往板橋蝴蝶公園，不僅能在白天賞大片花海，晚上還能收藏燈海營造的百萬夜景呢！
「2020新北河濱蝶戀季」以「蝶舞情深」為地景主題，精心打造超過2000平方公尺的植物區，種滿鮮艷的一串紅、粉色四季秋海棠、紫色鼠尾草、白色的瑪格莉特等各色花朵，共20萬株的漸層花海令人目不轉睛。
今年新北河濱蝶戀季共規劃了6大主題園區，其中最吸睛的莫過於3公尺高的「蝴蝶立體竹編」，青翠的草地上也設有其他趣味竹編裝置藝術，供民眾擺拍、打卡。
入夜之後還有重頭戲！今年擴大規模，首度以上百萬顆的LED星星燈點綴蝴蝶公園，讓地景藝術結合光雕，形成美翻的燈海景觀！遼闊的河濱公園也提供了超完美視角，讓大家防疫期間若想出遊透透氣、散散心，得以不受任何遮蔽物阻礙，全心享受大自然花卉草地與燈海的魅力。
但也提醒大家，切勿亂丟垃圾、採摘、踐踏花朵，大家務必一起維護這片美麗環境，才能讓絕美的地景展覽維持下去。截至5/17（日）為止，都可以找機會前去現場一睹美景、捕捉專屬自己的亮點，尤其就近的板橋人快準備出發囉！
新北河濱蝶戀季
展期：即日起-5/17
地址：新北市板橋區環河西路四段18號 (可導航「蝴蝶公園地景花海」)
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