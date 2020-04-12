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百萬顆星星燈夜景美翻！「新北河濱蝶戀季」開跑，6大主題區打造蝴蝶公園夢幻花海

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
「2020新北河濱蝶戀季」展期長達37天，截至5/17皆可欣賞浪漫地景。圖／新北市政府水利局
「2020新北河濱蝶戀季」展期長達37天，截至5/17皆可欣賞浪漫地景。圖／新北市政府水利局

喜歡拍照的人有福啦！一年一度的「新北河濱蝶戀季」日前正式登場，只要前往板橋蝴蝶公園，不僅能在白天賞大片花海，晚上還能收藏燈海營造的百萬夜景呢！

「新北河濱蝶戀季」種滿20萬株植物，打造低彩度的漸層花海。圖／新北市政府水利局
「新北河濱蝶戀季」種滿20萬株植物，打造低彩度的漸層花海。圖／新北市政府水利局

「2020新北河濱蝶戀季」以「蝶舞情深」為地景主題，精心打造超過2000平方公尺的植物區，種滿鮮艷的一串紅、粉色四季秋海棠、紫色鼠尾草、白色的瑪格莉特等各色花朵，共20萬株的漸層花海令人目不轉睛。

為吸引真正的蝴蝶來訪，「新北河濱蝶戀季」種滿各色花海，期望成為名符其實的「蝴蝶」公園。圖／新北市政府水利局
為吸引真正的蝴蝶來訪，「新北河濱蝶戀季」種滿各色花海，期望成為名符其實的「蝴蝶」公園。圖／新北市政府水利局
植物區特別加上蝴蝶燈飾，營造隨風擺動的浪漫氛圍。圖／新北市政府水利局
植物區特別加上蝴蝶燈飾，營造隨風擺動的浪漫氛圍。圖／新北市政府水利局

今年新北河濱蝶戀季共規劃了6大主題園區，其中最吸睛的莫過於3公尺高的「蝴蝶立體竹編」，青翠的草地上也設有其他趣味竹編裝置藝術，供民眾擺拍、打卡。

大紫蛺蝶造型立體竹編高達3公尺。圖／新北市政府水利局
大紫蛺蝶造型立體竹編高達3公尺。圖／新北市政府水利局

草地上設有大顆圓形竹編藝術及螞蟻模樣的造型裝置。圖／新北市政府水利局
草地上設有大顆圓形竹編藝術及螞蟻模樣的造型裝置。圖／新北市政府水利局

入夜之後還有重頭戲！今年擴大規模，首度以上百萬顆的LED星星燈點綴蝴蝶公園，讓地景藝術結合光雕，形成美翻的燈海景觀！遼闊的河濱公園也提供了超完美視角，讓大家防疫期間若想出遊透透氣、散散心，得以不受任何遮蔽物阻礙，全心享受大自然花卉草地與燈海的魅力。

現場能欣賞舞動變化的燈海效果。圖／新北市政府水利局
現場能欣賞舞動變化的燈海效果。圖／新北市政府水利局

蝴蝶公園車道被鋪滿亮眼的燈飾。圖／新北市政府水利局
蝴蝶公園車道被鋪滿亮眼的燈飾。圖／新北市政府水利局

但也提醒大家，切勿亂丟垃圾、採摘、踐踏花朵，大家務必一起維護這片美麗環境，才能讓絕美的地景展覽維持下去。截至5/17（日）為止，都可以找機會前去現場一睹美景、捕捉專屬自己的亮點，尤其就近的板橋人快準備出發囉！

2019年時，板橋蝴蝶地景公園藉由50萬顆LED燈泡，打造出燦爛的光雕地景。圖／新北市政府水利局官網
2019年時，板橋蝴蝶地景公園藉由50萬顆LED燈泡，打造出燦爛的光雕地景。圖／新北市政府水利局官網

去年的夜間光雕，浪漫指數也爆表，地景展覽更特別加碼延長15天。圖／新北市政府水利局官網
去年的夜間光雕，浪漫指數也爆表，地景展覽更特別加碼延長15天。圖／新北市政府水利局官網

新北河濱蝶戀季

展期：即日起-5/17

地址：新北市板橋區環河西路四段18號 (可導航「蝴蝶公園地景花海」)

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