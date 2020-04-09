入住「IKEA旅店」每晚只要500元！北歐風套房超舒服，還有蒸氣浴可用

還記得IKEA去年在台北市打造亞洲第一間「IKEA pop－up hotel快閃旅店」嗎？去年登記落選的民眾有福了，現在有機會能入住IKEA絕美北歐風格套房，平均一晚最低只要500元，還能享用蒸氣SPA等設施，超幸福的住房體驗想住要快！

「IKEA快閃旅店」合作夥伴優美旅店推短租套房，平均一晚最低只要500元。圖／優美旅店

「IKEA pop-up hotel快閃旅店」去年開放民眾登記入住，短短9天吸引超過35000人報名，還邀請名人黃子佼、魏如萱擔任好空間策展人，話題性十足。如今活動結束了，當初的合作夥伴優美飯店仍保留IKEA快閃旅店房型，現正以短租套房的形式邀請民眾入住，兩款房型北歐風一個月房租19000元，精緻房一個月房租15000元，等於平均一晚最低500元就能體驗入住IKEA旅店的超值享受，比起飯店式管理套房，不如直接住在飯店裡！

北歐風雙人房宛如入住北歐飯店的優質住房體驗，房客能獨佔50吋高解析度聯網液晶電視、標準浴缸或歐式浴缸、可撥接IDD國際直撥電話、書桌、快煮壺、迷你酒吧、小冰箱、保險箱、衣櫃、吹風機、免治馬桶座等，還能使用蒸氣SPA等設施，舒適又好拍的空間讓人一住就上癮。

優美旅店交通相當便利，距離捷運雙連站5分鐘的步行距離，全館公共空域與客房均有wifi、自行車、B1餐廳全天咖啡與飲料、自助洗衣室、使用熨斗、商務中心、中文電腦、印表機、旅遊景點介紹服務、兌換外幣、確認機位、行動電話充電器, 按摩椅、嬰兒與幼童相關用品、行李磅秤、中文報紙等。喜歡IKEA風格、目前正在找房的民眾不妨可以考慮看看，好的居住環境與睡眠體驗才有家的感覺。

台北優美飯店

地址：台北市中山區民生東路一段28號

電話：（02）2525－5678 「IKEA快閃旅店」合作夥伴優美旅店推短租套房，平均一晚最低只要500元。圖／優美旅店

「IKEA快閃旅店」合作夥伴優美旅店推短租套房，平均一晚最低只要500元。圖／優美旅店

「IKEA快閃旅店」合作夥伴優美旅店推短租套房，平均一晚最低只要500元。圖／優美旅店

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