快訊

直播／酒店公關與華航班機還沒驗完 指揮中心1400記者會

英國首相出院！強生在復活節復活...但英國惡化中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解悶去！ 一溜而下拋開煩惱 大小朋友都愛上的員山公園打卡點

聯合新聞網 / 行遍天下
一溜而下連小朋友都變得非常開心。
一溜而下連小朋友都變得非常開心。

【圖／文：行遍天下】

踩著數不清第幾階的樓梯往上，雙腿酸疼如周五加班後的疲憊一樣沉重，才終於登頂到了這個在市區裡群林圍繞的綠地。

站在將近10公尺的高坡上，可以聽見腳下孩子的嬉鬧聲，可以看見山腳下來往呼嘯的車輛，涼涼的風迎面吹動髮梢，剛剛爬坡時噗通噗通的急促被緩了下來。拉著滑草車的把手，在坡道前略帶緊張的雙腳，奮力一蹬，「啊！」尖叫聲連綿在20米的坡道上，「啊！」被汗水浸濕的上衣被吹得冰涼，「啊！」那些煩得解不開的苦都瞬間被拋光了。

一旁的溜滑梯也超級好玩。
一旁的溜滑梯也超級好玩。

彩色立體浮球也是拍照的好景點。
彩色立體浮球也是拍照的好景點。

　

景點介紹

員山公園遊逸之丘

地址：新北市中和區員山路455巷

時間：24小時

網址：員山公園遊逸之丘

備註：溜滑梯速度較快，請遵守使用規範，注意安全。

　

行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園

延伸閱讀

舊宿舍變身休憩廣場 狀元榜單牆成台中新打卡點

超感動！ 寫在山王「馬特洪峰」上面的感恩　為全球打氣

影／超療癒縮時！宜蘭「抹茶山」看風在跑步

陽明山海芋季飄仙氣～全新「10個IG打卡熱點」拍不完！

相關新聞

《愛的迫降》同款炸雞快嚐鮮！「鬼怪炸雞」全台第二間門市將開幕，4/17插旗新北

韓國超夯連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，曾作為韓劇《孤獨又燦爛的神-鬼怪》老闆娘Sunny同款店掀起朝聖熱潮，去年年底首間旗艦店正式進駐台北松山區。加上《愛的迫降》加持，人氣不受疫情影響一路

解悶去！ 一溜而下拋開煩惱 大小朋友都愛上的員山公園打卡點

踩著數不清第幾階的樓梯往上，雙腿酸疼如周五加班後的疲憊一樣沉重，才終於登頂到了這個在市區裡群林圍繞的綠地。

百萬顆星星燈夜景美翻！「新北河濱蝶戀季」開跑，6大主題區打造蝴蝶公園夢幻花海

喜歡拍照的人有福啦！一年一度的「新北河濱蝶戀季」日前正式登場，只要前往板橋蝴蝶公園，不僅能在白天賞大片花海，晚上還能收藏燈海營造的百萬夜景呢！ 「2020新北河濱蝶戀季」以「蝶舞情深」為地景主題

手沖的青草茶喝過沒？　萬華這家喝起來特別不一樣！

推開門好像瞬間回到小時候的中藥行，空氣中瀰漫著青草曬過太陽後的清香，茶壺噗嚕噗嚕的沸騰聲和輕音樂合奏著，手裡撚著解熱的魚腥草、舒緩肩頸的刺蔥葉與數種客製調配的藥草。

「爆漿麻辣湯包+蝦仁燒賣」太銷魂！板橋巷弄美食超浮誇，還未營業人潮就爆滿

小吃控必嚐！板橋隱藏許多巷弄美食，其中裕民街內就有一家高人氣小吃，循著店名前往即可發現，營業時間未到早有排隊人潮，是在地人都推薦的美味！ 這家「56巷口湯包」隱身於板橋裕民夜市，最鄰近的捷運

台北租車自駕遊懶人包！開車爽玩「8大市郊秘境」 不想人擠人一篇搞定

台北租車遊玩一直以來都不是台灣人玩台北的首選，畢竟台北市的交通發達，不需要在台北租車也能夠輕鬆暢玩，但小編今天就要來推薦你「台北租車必玩的市郊景點」這些景點沒有租車可是很難前往的，接下來就跟小編來看看在台北租車要注意甚麼以及有哪些好吃好玩的景點吧！

入住「北歐風格房」每晚只要500元！ 享用全套IKEA家具超舒適，還有蒸氣浴可用

大家還記得IKEA去年在台北市打造亞洲第一間「IKEA pop－up hotel快閃旅店」嗎？去年登記落選的民眾有福了，現在有機會能入住絕美北歐風格IKEA家具套房，平均最低一晚只要500元，還能享用蒸氣SPA等設施，超幸福的住房體驗想住要快！

臉紅心跳的夜晚，挑戰你尺度的極限！ 推薦台北7間特色餐酒館

今天上班又被老闆釘、追了三天的客戶還是被他跑了、企畫案不斷被退回…一堆鳥事讓整天下來疲憊不堪，好想要找個地方宣洩個痛快，喝酒不夠還要滿足口腹之慾，吃到美食再喝到好酒，在微醺的夜晚暢所欲言，一吐怨氣隔天繼續帶著好心情上班去，這是你的心聲嗎？ReadyGo幫大家挑選了東區特色餐酒館，不僅餐點精緻，酒也設計的特別，為平淡的生活注入儀式感吧！

台北下雪了？ 新北河濱公園一片雪白 絕美景色民眾搶觀賞

河濱公園下雪了？新北市河濱公園的野生白花三葉草正綻放盛景，新北市水利局表示，成千上萬的小白花營造有如白雪的美景，但為維護...

陽明山海芋季飄仙氣～全新「10個IG打卡熱點」拍不完！

2020竹子湖海芋季及繡球花季已開跑，預計花期將持續到5月，緊接著是繡球花季，預計可到6月。為了吸引民眾前往，北市府產發...

台北「關渡碼頭」大變身！ 夕陽河岸空間嶄新景點 還有美食攤車進駐

台北北投舒壓景點再加1！「關渡碼頭」即將大變身，改造為親水性的綠地公園，除了大片綠地與高聳的樹木圍繞，屆時還會有美食攤車、街頭表演藝術家進駐。完工後，關渡碼頭周邊平臺和廣場空間連結，將成為一個嶄新的河岸休憩空間，示意圖曝光後令不少網友超期待！

鹹食只做咖哩，非常專一！ 捷運中山站簡約度假風南洋料理店-The Wrice 來時

udn走跳美食／哪裡人，你說呢。 "The Wrice來時" 在捷運中山站3號出口，步行約8分鐘，在欣欣秀泰附近！一個平日的安靜中午，少了一點喧囂、熱鬧，在南京東路附近的小巷裡，白色南洋裝潢的店

熱門新聞

影／「梅嶺賞螢」將首度實名總量管制 分時分流上山

解悶去！ 一溜而下拋開煩惱 大小朋友都愛上的員山公園打卡點

不只有七星潭！花蓮「秘境海灘」眺望清水斷崖　無人海灣美翻

饕客必訪！溪湖60年老店，一條龍料理「阿明羊肉爐」保證鮮甜

《愛的迫降》同款炸雞快嚐鮮！「鬼怪炸雞」全台第二間門市將開幕，4/17插旗新北

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。