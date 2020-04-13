解悶去！ 一溜而下拋開煩惱 大小朋友都愛上的員山公園打卡點

【圖／文：行遍天下】

踩著數不清第幾階的樓梯往上，雙腿酸疼如周五加班後的疲憊一樣沉重，才終於登頂到了這個在市區裡群林圍繞的綠地。

站在將近10公尺的高坡上，可以聽見腳下孩子的嬉鬧聲，可以看見山腳下來往呼嘯的車輛，涼涼的風迎面吹動髮梢，剛剛爬坡時噗通噗通的急促被緩了下來。拉著滑草車的把手，在坡道前略帶緊張的雙腳，奮力一蹬，「啊！」尖叫聲連綿在20米的坡道上，「啊！」被汗水浸濕的上衣被吹得冰涼，「啊！」那些煩得解不開的苦都瞬間被拋光了。

一旁的溜滑梯也超級好玩。

彩色立體浮球也是拍照的好景點。





景點介紹

員山公園遊逸之丘

地址：新北市中和區員山路455巷

時間：24小時

網址：員山公園遊逸之丘

備註：溜滑梯速度較快，請遵守使用規範，注意安全。





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