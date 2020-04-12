手沖的青草茶喝過沒？ 萬華這家喝起來特別不一樣！
【圖／文：行遍天下】
推開門好像瞬間回到小時候的中藥行，空氣中瀰漫著青草曬過太陽後的清香，茶壺噗嚕噗嚕的沸騰聲和輕音樂合奏著，手裡撚著解熱的魚腥草、舒緩肩頸的刺蔥葉與數種客製調配的藥草。如手沖咖啡式的手法讓細碎的茶葉滴成了褐紅，沒有既有的苦澀，卻也不甜得膩口，嚐得到薄荷淡淡的涼感，溫潤的暖開了一天的疲憊。
好喝介紹
老濟安 Healing Herbar
地址：台北市萬華區西昌街84號
電話：0905-880-126
營業：週二～六 9:00 - 19:00（週日、一公休）
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