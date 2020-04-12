手沖的青草茶喝過沒？　萬華這家喝起來特別不一樣！

【圖／文：行遍天下】

各式青草沖泡而成的青草茶，很適合舒緩一天的壓力。

推開門好像瞬間回到小時候的中藥行，空氣中瀰漫著青草曬過太陽後的清香，茶壺噗嚕噗嚕的沸騰聲和輕音樂合奏著，手裡撚著解熱的魚腥草、舒緩肩頸的刺蔥葉與數種客製調配的藥草。如手沖咖啡式的手法讓細碎的茶葉滴成了褐紅，沒有既有的苦澀，卻也不甜得膩口，嚐得到薄荷淡淡的涼感，溫潤的暖開了一天的疲憊。

老濟堂調配的各式青草茶。

使用手沖方式，青草茶少了苦澀卻也不甜膩。

嚐得到薄荷淡淡的涼感，用溫潤的暖開了一天的疲憊。





好喝介紹

老濟安 Healing Herbar

地址：台北市萬華區西昌街84號

電話：0905-880-126

營業：週二～六 9:00 - 19:00（週日、一公休）





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