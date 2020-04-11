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「爆漿麻辣湯包+蝦仁燒賣」太銷魂！板橋巷弄美食超浮誇，還未營業人潮就爆滿

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@foodtown_honest授權、葉穎樂攝
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小吃控必嚐！板橋隱藏許多巷弄美食，其中裕民街內就有一家高人氣小吃，循著店名前往即可發現，營業時間未到早有排隊人潮，是在地人都推薦的美味！

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圖／葉穎樂攝
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這家「56巷口湯包」隱身於板橋裕民夜市，最鄰近的捷運為新埔站，路程約12分鐘。雖每日下午4點半才營業，但未正式開店已有不少人提前抵達攤位等候，若旁邊的內用位置準備好也可先行自由入座。提醒大家需按照順序先填單及送單，店家才會排單並出餐。

圖／葉穎樂攝
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「56巷口湯包」主要販售燒賣、蒸餃及兩款招牌湯包，每籠八顆，其中最吸睛的莫過於外表精緻的「蝦仁燒賣」。鮮嫩的外皮搭配內部燒賣肉汁，外層頂部還有粉嫩的小蝦，純粹的味道再沾點醋或醬油，整體口感大升級！但強烈建議一定要趁熱享用，才能感受最好滋味。

圖／葉穎樂攝
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除了原味小籠湯包，建議吃辣的人別錯過「麻辣湯包」，雖外型看起來一般，實則深藏不露。一籠籠手工現做的湯包，配上內餡與麻辣鍋湯頭相似的微辣湯汁，特別要注意的是一咬就會爆漿，所以穿淺色衣服的人可要小心喔！

圖／葉穎樂攝
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「蝦仁燒賣」售價95元，「麻辣湯包」則為80元，以小吃而言價位偏高，但純手作的美食整體而言仍值得嚐鮮一波。難怪有不少在地板橋人，都願意排隊外帶回家，得以就近吃到也太令人羨慕啦！

圖／葉穎樂攝
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56巷口湯包

地址：新北市板橋區裕民街56巷1號

時間：16:30-23:00（週三公休）

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