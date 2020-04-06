廢墟風「神秘咖啡館」隱身平溪區　從三貂嶺火車站開始探險

緊黏著山壁的三貂嶺月台，需要站務人員帶你才能跨越。

【圖／文：行遍天下】

上月在企劃有夠難找的咖啡館時，有家最初在口袋名單的Cafe Hytte，主理人在聯繫時婉拒採訪，但那明明在新北市平溪區，卻更像是異次元空間的所在卻引起我極大好奇心，為補自己的遺珠之憾，特地在平日請假走了趟三貂嶺。

可怕、太可怕了！明明在台北火車站搭上前往蘇澳電車是早上十一點，但真正抵達咖啡館的時間卻是四小時後，只能說敝人認路搭車的正確率低得離譜。明明要去三貂嶺，但差點就直達宜蘭蘇澳，在瑞芳驚險下了車，跳了前往侯硐的車總沒錯了吧？結果竟然跑到了雙溪，還在早市跟快收攤的老人家買了菜，然後坐在月台上發呆，等著四十分鐘後前往三貂嶺的電車。

站長應該遇過很多亂坐車到不了目的地的旅客，他和善且堅定的告訴我，在B側等、下一班，你就會到三貂嶺了。好的，距離十點半信心滿滿從家中出發，一定能十一點咖啡館剛開門就氣定神閒喝杯香醇的咖啡夢想破滅，終於在下午三點，我走出了位在山壁上的三貂嶺火車站，卻覺得考驗剛剛開始，接下來看圖說故事，你大概就能理解…

不要懷疑，走出車站就是這看起來哪裡都去不了的小路。

接著會在河畔看到很多棟廢墟。

重點來了！一定要跨越這個地下道，火車經過時可能會有點震動。

有黑暗恐懼症的人不要怕，總之下去就對了因為沒有別的路好走。

出地下道有十分鐘路程的林蔭小道，稍微要注意頭上飄動的蜘蛛絲。

小心跨越鐵道，注意往來的火車，在右手邊看到一片大草原。

看到這片大草原真的就要到了。

草原旁有一處很不顯眼往上的階梯。

終於抵達Cafe Hytte。

抵達Cafe Hytte的那刻並沒有自己想像的豁然開朗，想像中翻著雜誌地櫃台說來杯今日特調的悠閒情境完全不存在，我在熾熱陽光下疾行氣喘吁吁，披頭散髮、滿身大汗，整個人狼狽異常。

開放的空間午後光影照入石頭房子中。

平日午後卻已有兩三組訪客，在不大的室內小小聲地說話，或拿著單眼相機穿梭捕捉畫面，在店長準備我點的咖啡與蛋糕時，開始在奇妙的廢墟風空間探險，Cafe Hytte裡面不經修飾的一切是讓人自在的，雜草叢生的牆面、窗戶生鏽的鋼筋，最有趣的是植物，它們向天而生，從磚塊水泥的縫隙瘋狂生長，不同的樣貌、深淺層次的綠，雜草、蕨類、苔癬，從任何一個可能的角落探出頭。

後院也是滿滿的綠意，要小心蚊蟲。

午後的陽光灑落很有味道，冰咖啡解救了燥熱的喉嚨，甜美鬆軟的蛋糕也相當加分，但很可惜我有點食不知味，因為回去市區最近的一班車是半小時後，腦海裡想的是以小短腿全速奔跑應該要抓多久才好呢？

下午茶冰咖啡與抹茶蛋糕。

看起來像是廢墟其實每個角落都滿是綠色生機。

如果大老遠來只為了打卡上傳社交軟體，真的大可不必，這裡有的就很單純是山裡的平常生活，但如果你的心很疲乏，只想逃往某個他方，那，就出發吧！但記得我的忠告，兩件事情一定要在三貂嶺車站完成，一是上廁所，二是看好回程的火車。





景點介紹

Cafe Hytte

地址：新北市瑞芳區魚寮路113號

時間：11:00~17:00(請以臉書公告為準)

粉專：www.facebook.com/CafeHytte

消費：每人低消一杯飲品(甜點不計)





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