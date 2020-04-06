快訊

拒付3萬隔離費！ 台女成首位遭南韓遣返外國人

廝殺激烈 英國餐飲外送業者「戶戶送」退出台灣

廢墟風「神秘咖啡館」隱身平溪區　從三貂嶺火車站開始探險

聯合新聞網 / 行遍天下

緊黏著山壁的三貂嶺月台，需要站務人員帶你才能跨越。
緊黏著山壁的三貂嶺月台，需要站務人員帶你才能跨越。

【圖／文：行遍天下】

上月在企劃有夠難找的咖啡館時，有家最初在口袋名單的Cafe Hytte，主理人在聯繫時婉拒採訪，但那明明在新北市平溪區，卻更像是異次元空間的所在卻引起我極大好奇心，為補自己的遺珠之憾，特地在平日請假走了趟三貂嶺。

可怕、太可怕了！明明在台北火車站搭上前往蘇澳電車是早上十一點，但真正抵達咖啡館的時間卻是四小時後，只能說敝人認路搭車的正確率低得離譜。明明要去三貂嶺，但差點就直達宜蘭蘇澳，在瑞芳驚險下了車，跳了前往侯硐的車總沒錯了吧？結果竟然跑到了雙溪，還在早市跟快收攤的老人家買了菜，然後坐在月台上發呆，等著四十分鐘後前往三貂嶺的電車。

站長應該遇過很多亂坐車到不了目的地的旅客，他和善且堅定的告訴我，在B側等、下一班，你就會到三貂嶺了。好的，距離十點半信心滿滿從家中出發，一定能十一點咖啡館剛開門就氣定神閒喝杯香醇的咖啡夢想破滅，終於在下午三點，我走出了位在山壁上的三貂嶺火車站，卻覺得考驗剛剛開始，接下來看圖說故事，你大概就能理解…

不要懷疑，走出車站就是這看起來哪裡都去不了的小路。
不要懷疑，走出車站就是這看起來哪裡都去不了的小路。

接著會在河畔看到很多棟廢墟。
接著會在河畔看到很多棟廢墟。

重點來了！一定要跨越這個地下道，火車經過時可能會有點震動。
重點來了！一定要跨越這個地下道，火車經過時可能會有點震動。

有黑暗恐懼症的人不要怕，總之下去就對了因為沒有別的路好走。
有黑暗恐懼症的人不要怕，總之下去就對了因為沒有別的路好走。

出地下道有十分鐘路程的林蔭小道，稍微要注意頭上飄動的蜘蛛絲。
出地下道有十分鐘路程的林蔭小道，稍微要注意頭上飄動的蜘蛛絲。

小心跨越鐵道，注意往來的火車，在右手邊看到一片大草原。
小心跨越鐵道，注意往來的火車，在右手邊看到一片大草原。

看到這片大草原真的就要到了。
看到這片大草原真的就要到了。

草原旁有一處很不顯眼往上的階梯。
草原旁有一處很不顯眼往上的階梯。

終於抵達Cafe Hytte。
終於抵達Cafe Hytte。

抵達Cafe Hytte的那刻並沒有自己想像的豁然開朗，想像中翻著雜誌地櫃台說來杯今日特調的悠閒情境完全不存在，我在熾熱陽光下疾行氣喘吁吁，披頭散髮、滿身大汗，整個人狼狽異常。

開放的空間午後光影照入石頭房子中。
開放的空間午後光影照入石頭房子中。

平日午後卻已有兩三組訪客，在不大的室內小小聲地說話，或拿著單眼相機穿梭捕捉畫面，在店長準備我點的咖啡與蛋糕時，開始在奇妙的廢墟風空間探險，Cafe Hytte裡面不經修飾的一切是讓人自在的，雜草叢生的牆面、窗戶生鏽的鋼筋，最有趣的是植物，它們向天而生，從磚塊水泥的縫隙瘋狂生長，不同的樣貌、深淺層次的綠，雜草、蕨類、苔癬，從任何一個可能的角落探出頭。

後院也是滿滿的綠意，要小心蚊蟲。
後院也是滿滿的綠意，要小心蚊蟲。

午後的陽光灑落很有味道，冰咖啡解救了燥熱的喉嚨，甜美鬆軟的蛋糕也相當加分，但很可惜我有點食不知味，因為回去市區最近的一班車是半小時後，腦海裡想的是以小短腿全速奔跑應該要抓多久才好呢？

下午茶冰咖啡與抹茶蛋糕。
下午茶冰咖啡與抹茶蛋糕。

看起來像是廢墟其實每個角落都滿是綠色生機。
看起來像是廢墟其實每個角落都滿是綠色生機。

如果大老遠來只為了打卡上傳社交軟體，真的大可不必，這裡有的就很單純是山裡的平常生活，但如果你的心很疲乏，只想逃往某個他方，那，就出發吧！但記得我的忠告，兩件事情一定要在三貂嶺車站完成，一是上廁所，二是看好回程的火車。

　

景點介紹

Cafe Hytte

地址：新北市瑞芳區魚寮路113號

時間：11:00~17:00(請以臉書公告為準)

粉專：www.facebook.com/CafeHytte

消費：每人低消一杯飲品(甜點不計)

　

行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 蛋糕 甜點

延伸閱讀

影／超療癒縮時！宜蘭「抹茶山」看風在跑步

這款「捲筒衛生紙」一天賣200個！德烘焙師大發防疫財

俄羅斯確診破千例 下令關閉所有餐廳及咖啡館

不能錯過的樸素小店！嘉義「人情味咖啡館」 經典手沖咖啡留住在地人的味蕾

相關新聞

廢墟風「神秘咖啡館」隱身平溪區　從三貂嶺火車站開始探險

上月在企劃有夠難找的咖啡館時，有家最初在口袋名單的Cafe Hytte，主理人在聯繫時婉拒採訪，但那明明在新北市平溪區，卻更像是異次元空間的所在卻引起我極大好奇心，為補自己的遺珠之憾，特地在平日請假走了趟三貂嶺。

臉紅心跳的夜晚，挑戰你尺度的極限！ 推薦台北7間特色餐酒館

今天上班又被老闆釘、追了三天的客戶還是被他跑了、企畫案不斷被退回…一堆鳥事讓整天下來疲憊不堪，好想要找個地方宣洩個痛快，喝酒不夠還要滿足口腹之慾，吃到美食再喝到好酒，在微醺的夜晚暢所欲言，一吐怨氣隔天繼續帶著好心情上班去，這是你的心聲嗎？ReadyGo幫大家挑選了東區特色餐酒館，不僅餐點精緻，酒也設計的特別，為平淡的生活注入儀式感吧！

台北下雪了？ 新北河濱公園一片雪白 絕美景色民眾搶觀賞

河濱公園下雪了？新北市河濱公園的野生白花三葉草正綻放盛景，新北市水利局表示，成千上萬的小白花營造有如白雪的美景，但為維護...

陽明山海芋季飄仙氣～全新「10個IG打卡熱點」拍不完！

2020竹子湖海芋季及繡球花季已開跑，預計花期將持續到5月，緊接著是繡球花季，預計可到6月。為了吸引民眾前往，北市府產發...

台北「關渡碼頭」大變身！ 夕陽河岸空間嶄新景點 還有美食攤車進駐

台北北投舒壓景點再加1！「關渡碼頭」即將大變身，改造為親水性的綠地公園，除了大片綠地與高聳的樹木圍繞，屆時還會有美食攤車、街頭表演藝術家進駐。完工後，關渡碼頭周邊平臺和廣場空間連結，將成為一個嶄新的河岸休憩空間，示意圖曝光後令不少網友超期待！

鹹食只做咖哩，非常專一！ 捷運中山站簡約度假風南洋料理店-The Wrice 來時

udn走跳美食／哪裡人，你說呢。 "The Wrice來時" 在捷運中山站3號出口，步行約8分鐘，在欣欣秀泰附近！一個平日的安靜中午，少了一點喧囂、熱鬧，在南京東路附近的小巷裡，白色南洋裝潢的店

被花瀑包圍的餐廳！陽明山「頂湖紫藤」浪漫盛開 拍完紫藤還能賞純白海芋

紫色控們快抓緊紫藤花季節！不僅嘉義瑞里有超過20處的紫藤秘境，台北陽明山也有就近的紫藤花瀑可以欣賞！目前已將近滿開，只要把握這週最佳賞花期，也可以體驗在炸裂的紫藤花棚下用餐！ 「頂湖小鎮」為頂湖

滿滿都是肉！永和「麵家二眷」重量級牛肉麵超過癮，加碼免費豆花吃到飽

udn走跳美食／MARUKO(丸子) 麵家二眷 麵家二眷是來自南部高雄的熱門美食，主打滿滿都是肉的牛肉麵，像皮帶一樣寬的皮帶麵，店內有免費的豆花、特色的冰花圓盤煎餃、帶骨牛肋排，永和開

新店別只去碧潭！到台北桃花源「烏來一日遊」 加碼私房賞櫻景點

烏來位於新北市的最南邊，也是離台北最近的世外桃源，除了泡湯、瀑布、老街還藏著一個開車到不了的桃花源。這次ReadyGo幫大家整理了新店烏來一日遊的景點，還包括了新店人的私房賞櫻景點，週末放假不妨來個大台北近郊的新店烏來一日遊，下次去新店不要只去碧潭走吊橋、採天鵝船啦！

用料太豪邁！板橋巷弄甜點「芋泥生乳泡芙」洗版IG 超狂下午茶快嘗鮮

近期IG上出現了一家超狂洗版甜食，不同口味的現烤泡芙，搭配吸睛的外表，讓許多人忍不住羨慕在地板橋人，可以就近吃到幸福的甜點！ 「鳳甜烘焙」隱身於新北市板橋區巷弄，每日限量推出的泡芙，都會提早被搶

2020賞櫻打卡點！ 日出茶太粉嫩「櫻花季限定門市」快閃　全新漸層飲品吸睛開賣

浪漫櫻花季來囉！不僅希望可以欣賞櫻花美景，是不是還想喝杯充滿春天氣息的甜蜜飲品呢？日出茶太搶先於台北天成門市，精心打造出全台首間「櫻花季限定夢幻門市」，絕對讓你美照拍不停。門市外觀以粉嫩的櫻花點綴，洋

快去鬆一下！台北首家「睡眠咖啡館」買一送一到3月底，喝咖啡+按摩太享受

快去鬆一下！台灣首間睡眠咖啡館「小憩睡眠咖啡館」去年登場，主打199元按摩搭咖啡的高CP值享受，吸引不少上班族朝聖，為了響應「世界睡眠日」，於3月份祭出買一送一的優惠好康，快趁優惠期間約伴馬一下放鬆一波。

熱門新聞

台灣也有《愛的迫降》落葉地毯美景！嘉義桃花心木落葉地毯

溜索、生態池、攀岩牆 新竹市「進擊的綠光公園」讓孩子大玩跑酷

吃喝玩樂一目瞭然 新店溪自行車道口袋地圖上線

廢墟風「神秘咖啡館」隱身平溪區　從三貂嶺火車站開始探險

宵夜場起家！嘉義深夜人氣美食「葉記牛肉館」白天也吃得到

粉嫩旋風快跟上！中南部5大「夢幻花旗木景點」 免出國也能拍出日系櫻花美照

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。