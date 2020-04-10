台北租車自駕遊懶人包！開車爽玩「8大市郊秘境」 不想人擠人一篇搞定

台北租車遊玩一直以來都不是台灣人玩台北的首選，畢竟台北市的交通發達，不需要在台北租車也能夠輕鬆暢玩，但小編今天就要來推薦你「台北租車必玩的市郊景點」這些景點沒有租車可是很難前往的，接下來就跟小編來看看在台北租車要注意甚麼以及有哪些好吃好玩的景點吧！

租車好還是搭大眾運輸好？

租車

在台北想要前往任何一個市區景點基本上都可以藉由捷運抵達，但台北市郊有許多的秘境景點，不想人擠人、想要看看不一樣的台北，在台北租車絕對是你的不二首選。

大眾運輸

來到台北，如果只想要逛街購物、大啖美食的話，其實只要搭捷運及公車等大眾運輸工具基本上就能跑遍市區了，小編推薦這類的遊客可以購買北北基好玩卡，能無限搭乘台北市的公車及捷運，非常方便！

租車前要知道

租車條件

在台灣租用汽車須年滿20歲且攜帶下列證件：

身分證

汽車駕照(外籍人士請攜帶護照及國際駕照)

保險

車體險、竊盜險、第三責任險、駕駛乘客險、強制險等相關保險，都要在租車前確認是否有投保，才能保障行車的安全。

車輛配備

租車公司所附贈的車體配備都不盡相同，在租車前可以先確認是否需要加購，以免多花冤枉錢。

合約內容

密密麻麻的合約內容總是讓人懶得翻閱，但合約資訊攸關自身權益，還是要讀過一遍確認都沒問題後好好保管。

加油規定

每間車行的規定不同，有些要滿去滿還、有些則不特別規定，而要加哪一種油也要事前做好確認。

車體確認

這一步是出發前最重要的步驟，記得要詳細的檢查車體是否在出發前有所損傷，如果有的話請寄的拍照錄影存證或是告知租車公司，保險起見也可以在一開始就先都拍照錄影車身狀況喔！

大台北租車自駕路線

北海岸一日遊：

紅毛城 → 淺水灣 → 老梅綠石槽 → 金山老街 → 擎天崗 →助航站夜景 → 士林夜市

北宜公路一日遊：

碧潭 → 銀河瀑布 → 石碇千島湖 → 坪林金瓜寮步道 → 宜蘭

台北市郊一日遊：

大湖公園 → 內溝溪 → 白石湖吊橋 → 碧山巖元覺寺 → 劍南山夜景 → 737美食街

北北基一日遊：

汐止夢湖 → 平溪 → 九份老街 → 不厭亭 → 黃金瀑布 → 陰陽海 → 八斗子漁港 → 廟口夜市

老梅綠石槽

老梅綠石槽。 圖／Wikimedia

老梅綠石槽位於新北市石門區老梅里，是大屯火山爆發後火山礁岩，在經年累月的波浪侵蝕下，形成縱狀溝槽。而在每年的2-5月中，石槽的岩面長滿了綠色的藻類形成綠石槽美景，往往會有很多遊客在這時候來這裡拍美照、欣賞這難得的美景。

助航站

助航站。 圖／IG, scarlett74

助航站。 圖／IG, johnho5888

助航站是小編私藏的秘境景點，這裡是全台北市海拔最高的觀景平台，每個季節都能看見不同的美景，小編印象最深刻的就是秋天的助航站，可以看見雲霧壟罩的台北市，那種朦朧的美，是其他地方看不到的，非常推薦給大家。

銀河洞瀑布

銀河洞瀑布。 圖／IG, huangzhujun210

銀河洞位在北宜公路，是台北前往坪林、石碇、宜蘭的重要道路，也是汽機車駕駛們假日約跑的勝地之一，但許多人不知道的是，在這車輛呼嘯而過的道路旁，隱藏著浪漫的美景。銀河洞越嶺步道全長約2400公尺，只要再步行約30分鐘，就能夠看見緊鄰著水簾瀑布，建於峭壁上的呂洞賓廟，非常值得一訪。

內溝溪

內溝溪。 圖／IG, rueylee

內溝溪。 圖／ IG, wendy01270718

內溝溪也是小編的秘密景點，位在捷運東湖站與大湖公園站之間，近幾年因為櫻花樹在台北爆紅，但內溝溪除了春天可以看櫻花，夏天時也可以來踏踏青、坐在溪流旁吹風，因為遊客不多，可以享有整片的草原及溪流，是台北市一處絕美秘境。

劍南山

劍南山。 圖／ IG, yellow7322

劍南山。 圖／ IG, z._y._0430

很多人喜歡在美麗華的摩天輪上欣賞台北市夜景，但在美麗華旁車程約10分鐘的劍南山，偶像劇我可能不會愛你中男女主角談心看夜景的地方就是這裡，是在地人看夜景的好去處。因為劍南山的海拔並不高，前往的路程較簡單，時常有許多學生情侶在此約會，是小編學生時代的浪漫約會景點。

新山夢湖

新山夢湖。 圖／IG, as2524164

新山夢湖位在新北市汐止區的山林中，距離汐止市區大約15分鐘的車程，是汐止當地人的私房秘境景點。汐止因為地理位置關係，濕氣較重，因此新山周圍時常霧氣環繞，讓波光粼粼的夢湖，更增添了一點朦朧的美感。

不厭亭

不厭亭。 圖／IG, yuhsuanqqder

不厭亭。 圖／IG, vic10112000

如果問到日本人最愛的北部景點，那絕非九份莫屬了，因為相傳宮崎駿的動畫電影－神隱少女中的油屋就是取景自九份的阿妹茶樓。小編在這裡推薦大家，朝聖完九份後，一定要去位在雙溪與九份的交界處的台北小武嶺－不厭亭。不厭亭位在102縣公路上雖然在九份的附近，但人潮較少，平日前往的話還很有機會可以獨享這超美的秘境景點呢。

內湖737

如果吃膩了各樣千篇一律的觀光夜市，小編非常推薦可以來看看內湖的廚房-內湖區737巷。沒錯，他的名字就是那麼直接，你在內湖隨便找個路人，他都能告訴你737這個美食集中地在哪裡。在737中小編最推薦的就是這間古早麵，除了可以吃到最傳統的擔仔麵，店內的招牌剃骨鵝也是必點美食之一！

看完了小編推薦的台北租車必去景點後，是不是也覺得在台北租車遊玩也是個非常不錯的選擇呢，在台北租車雖然在找停車位上會有些費力，但有需多景點真的要有車才比較好前往阿，下次來台北玩就選擇租車，探索一些遠離台北市區的厲害景點吧，絕對會有不一樣的體驗呦！

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime四月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」