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臉紅心跳的夜晚，挑戰你尺度的極限！ 推薦台北7間特色餐酒館

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shan@ReadyGo 首圖：@chloe__eat @sasa_finger_licking

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今天上班又被老闆釘、追了三天的客戶還是被他跑了、企畫案不斷被退回…一堆鳥事讓整天下來疲憊不堪，好想要找個地方宣洩個痛快，喝酒不夠還要滿足口腹之慾，吃到美食再喝到好酒，在微醺的夜晚暢所欲言，一吐怨氣隔天繼續帶著好心情上班去，這是你的心聲嗎？ReadyGo幫大家挑選了東區特色餐酒館，不僅餐點精緻，酒也設計的特別，為平淡的生活注入儀式感吧！

ABV BAR&KITCHEN 精釀啤酒餐廳

這間連鎖精釀啤酒餐廳在台北新北皆有分店，四間店分別是加勒比海、地中海、閣樓、日式居酒屋的風格，食物也跟著店家的風格做調整，但不變的是店內必有一大面冰櫃，放著來自世界各地的啤酒，店員都會很耐心的介紹，透過每個人喜歡的口味，選到最適合自己的一支啤酒喔~Friday Night 想要狂歡，就到ABV BAR 吧！

(圖 / IG @zegalin) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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(圖 / IG @siang_mylife) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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分店：日式居酒屋 | 台北市中山北路二段39巷16-2號 | 02-2571-1007 | 週一～週日 下午4:00~凌晨2:00

閣樓餐酒館 | 新北市板橋區府中路67號12樓 | 02-2969-9989 | 週一～週日 中午12:00~凌晨1:30

加勒比海餐酒館 | 台北市敦化南路一段233巷61號 | 02-2721-6997 | 週一～週日 中午12:00~凌晨1:30

地中海餐酒館 | 台北市光復南路260巷39號 | 02-8771-8114 | 週一～週日 中午12:00~凌晨1:30

UNCLE燒肉餐酒館

坐落在東區巷子內的燒肉餐酒館，適合今天下班想當少爺或小姐的你，裡頭的燒肉都有專人為你服務，你只要負責吃！不僅價格平易近人，對顧客的照顧更是極致用心，更重要的是店員各個俊男美女，是一間很有溫度的餐廳呢！

(圖 / IG @a_78104_x)
(圖 / IG @a_78104_x)

必點推薦的餐點就是干貝漢堡，北海道生食級的干貝被一刀劃開，豪邁的夾著蟹膏味增以及蟹味棒，入口即化的口感將味蕾全都打開，靜靜地等待下一道料理的驚喜。心動不如馬上行動，沒預約可是吃不到喔~

(圖 / IG @roy_wine_dine_life)
(圖 / IG @roy_wine_dine_life)

地址：台北市大安區敦化南路一段160巷51號

電話：02-2752-9292(需預約)

時間：周一至周日 18：00 ~ 00：30

瑰秘

這間位在大安區的餐酒館，混合著中國風的裝潢設計，如果你愛看古裝，肯定會在店裡大演一齣宮廷劇，看著菜單中的酒名，實在久久難以決定，因為真的看不出到底是什麼來頭，一上桌更會被他浮誇的器皿所嚇到，不管怎麼樣拍照起來就是厲害，還不找你身邊的小宮女們追皇上去了~

(圖 / IG @wu_sin_tao) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
(圖 / IG @wu_sin_tao) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
(圖 / IG @limeishu)
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地址：台北市大安區通化街259號

電話：02 2732 4436

時間：週二~週四 18:00~01:00 、週五~週日 18:00~02:00、 週一公休

WAITING BISTRO

waiting bistro 位在捷運忠孝復興站1號出口出來，走路不用五分鐘就到，若是無意間經過還真以為只是間咖啡廳，外觀採用大量木頭色系原料，整體散發文青咖啡廳的氣息，不過晚上就搖身一變，店內有大螢幕電視播著國外的運動比賽，很適合在世界盃等大型賽事和朋友一起在裡頭為支持隊伍加油打氣，今年奧運不妨就來這裡看場熱血的經典賽事吧！

(圖 / IG @adarzailin)
(圖 / IG @adarzailin)
(圖 / IG @ccl_yamb) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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地址：台北市大安區忠孝東路三段251巷13弄6號

電話：02 2731 8803

時間：週一-週五17:00-0:00、週六週日12:00-15:00、17:00-0:00

女人胃

顧名思義就是一間很有女人味的餐酒館，內部裝潢表現了5位風格迥異的女人味，有一大片粉紅色牆面、些許陽剛的工業風家具、美式霓虹燈，無論你是哪種風格，都能在裡頭找到適合自己的一隅，屬於自己獨特風格的美麗。據說這間是台北信義顏值最高的酒吧！怎麼能不去湊一腳呢

(圖 / IG @justin0206)
(圖 / IG @justin0206)
(圖 / IG @chloe__eat)
(圖 / IG @chloe__eat)
(圖 / IG @chloe__eat) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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地址：台北市信義區光復南路419-1號

電話：02 2758 4070

時間：週三、週四、週日 19:00~02:00 週五、週六19:00~03:00 週一週二公休

BARSIP餐酒

下班想喝酒找不到人嗎？來這裡有橘貓陪你喝！Barsip餐酒位在南京、敦化的巷弄間，開幕幾年了至今依然屹立不搖，因為除了酒類多元之外，連餐點也是精心研發的創意料理。門口就能看見大大的霓虹燈招牌，是來這吃飯網美必拍的打卡牆~

(圖 / IG @evvva.syu)
(圖 / IG @evvva.syu)

如果不知道喝什麼，Bartender會來一杯特調，配合你當日心情的調酒，讓你在周末好好放鬆，餐點更是出乎意料的精緻，人氣必點的起司手拉麵包真的超好吃，既然是手拉麵包就大膽地用手撕吧！這裡非常適合各種類型的聚餐，店員親切服務態度也很好，還能和整家店玩在一快呢~

(圖 / IG @jessie_foodie_daily) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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地址：台北市松山區南京東路三段303巷14弄6-1號

電話：02 2712 7120

時間：週一-週四17:30–01:00、週五六17:30–02:00、週日17:30–23:00

THE ROOM 房間餐酒

最後這間房間餐酒今年新開幕，是台北餐酒館近期相當火熱的話題，這間主題餐廳主打解放你身體的慾望，外觀裝潢簡約看不出裡頭的厲害，不過一走進店內就會讓人臉紅心跳！因為迎面而來的是一對身體交纏的男女，讓人有種誤闖禁地的感覺，但又不自覺得多看一眼，另外在牆面上也大膽的放出情趣商品，既直接又坦率的表達性這件事，也間接在傳遞這些東西並不是那麼的不可告人。

(圖 / IG @yooneyu)
(圖 / IG @yooneyu)

說道餐點，一定不能錯過這裡的人氣王-墨西哥風情滷味烤餅，薄脆清爽的烤餅帶有一點辣度，非常「涮嘴」！

(圖 / IG @sasa_finger_licking) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
(圖 / IG @sasa_finger_licking) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

地址：臺北市敦化南路一段160巷56號

電話：02-2773-1665

時間：週日至週四17:00~01:00、週五至週六 17:00~02:00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀>>台中晚上去哪裡？8個台中夜間旅遊景點推薦

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拉麵 咖啡 居酒屋

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