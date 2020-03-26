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台北「關渡碼頭」大變身！ 夕陽河岸空間嶄新景點 還有美食攤車進駐

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／戀戀水綠 臺北水利臉書粉專
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台北北投舒壓景點再加1！「關渡碼頭」即將大變身，改造為親水性的綠地公園，除了大片綠地與高聳的樹木圍繞，屆時還會有美食攤車、街頭表演藝術家進駐。完工後，關渡碼頭周邊平臺和廣場空間連結，將成為一個嶄新的河岸休憩空間，示意圖曝光後令不少網友超期待！

圖／戀戀水綠 臺北水利臉書粉專
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關渡碼頭上游三座既有平臺，原是早期配合碼頭擴建做為船舶停放使用，但隨著時代變遷，目前使用率較低，已無停放需求，使得河道淤積，加上周圍廣場無動線可導引入平臺，大部分時間皆閒置未使用。

為了活化環境與周邊空間，北市將於今年5月進行翻修，透過整合與擴建，賦予關渡碼頭更佳的休憩品質，預計109年底完工後，碼頭周邊平臺會和廣場相通，將吸引遊客駐足，一邊欣賞淡水河風光，還有攤車美食和街頭表演進駐，注入新氣象的關渡碼頭還能藉此帶動週邊觀光

擁有美麗景緻的關渡碼頭，腹地平坦廣闊，附近有關渡大橋、關渡自然公園、關渡宮和中港河碼頭等景點，不但是重要的休憩熱區，也是關渡自行車道到淡水金色水岸自行車道的必經之地，一起來期待全新的關渡河岸風光吧！

圖／戀戀水綠 臺北水利臉書粉專
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