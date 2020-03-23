被花瀑包圍的餐廳！陽明山「頂湖紫藤」浪漫盛開 拍完紫藤還能賞純白海芋

紫色控們快抓緊紫藤花季節！不僅嘉義瑞里有超過20處的紫藤秘境，台北陽明山也有就近的紫藤花瀑可以欣賞！目前已將近滿開，只要把握這週最佳賞花期，也可以體驗在炸裂的紫藤花棚下用餐！

2018年時期在花棚下用餐的場景頗為壯觀。圖／FB「頂湖小鎮」

「頂湖小鎮」為頂湖區知名紫藤景點，四周環境清幽。別墅內的餐廳提供土雞、米粉湯等餐點，內部架有懸掛一串串紫藤的棚架，用餐時只要一抬頭，就能欣賞大片紫色風光，愜意又浪漫！

圖／IG@3more_hi4授權

想要賞花的民眾，無須花費入門票，只需要內用即可滿足視覺享受，還能填飽肚子。餐點低消為150元、不收服務費，超適合中午去一趟啦！此外，這個景點交通也頗為親民，搭乘公共運輸就能抵達。只要搭乘「北投小9」或是「石牌小8」，直達竹子湖，過竹子湖總站之後，跟司機說要在「頂湖小鎮交叉路口」下車即可。

盛開的紫色花苞像極了葡萄串。圖／IG@3more_hi4授權

除了可以在紫色花海下用餐，花控們有時間還能順道去欣賞正值花季的海芋花田，新增純白系列的美照哦！趕快把握這週賞花期，將浪漫的花海一網打盡吧！

圖／鄭傑森授權

頂湖小鎮餐廳

地址：台北市北投區竹子湖路68號（可導航：頂湖小鎮）

時間：11:00-18:30（週二公休）

電話：02-2861-606

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