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鹹食只做咖哩，非常專一！ 捷運中山站簡約度假風南洋料理店-The Wrice 來時

哪裡人，你說呢。Travel with Lin Lin / 文、圖／哪裡人，你說呢。

udn走跳美食／哪裡人，你說呢。

"The Wrice來時" 在捷運中山站3號出口，步行約8分鐘，在欣欣秀泰附近！一個平日的安靜中午，少了一點喧囂、熱鬧，在南京東路附近的小巷裡，白色南洋裝潢的店面，格外的醒目！

木質調、自然元素和風格、極簡的黑白，整個氛圍和裝潢，都很讓人喜愛、放鬆~~愛拍照的網美們，一百張都不嫌多呀~

餐點很明確的，鹹食只單一做了咖哩，非常專一！！甜食部分有飲品、甜點冰品，價格都算很合理，剛入座位貼心的服務生會遞上一杯熱茶，茶的品質不是隨便的茶包，是喝的出質感的麥茶~(麥茶只有咖哩飯和冰品有附唷）

雞肉咖哩 $190

超級特別的！！竟然有剝皮辣椒，咖哩是比較容易膩的料理，"The Wrice來時" 超聰明的，為了降低對於咖哩的膩感，剝皮辣椒真的是好夥伴呀！！！！！！ 微辣的刺激，更能帶出咖裡的辛甜！！！雞肉是有醃過的大塊雞肉塊，一份約5-6塊，份量超足夠的，建議女生食量不大的可以兩人吃一份，在點一份甜點！！！！

牛肉咖哩 $220

比起雞肉咖哩，哪裡人更愛牛肉的，咖哩中多了牛肉的甜味，牛肉的切塊也大約是6塊左右，分量一樣非常足夠，真的超怕客人餓到的老闆，第一次吃咖裡吃到飽到喉嚨，HAHA！推推~~~

(如果還想再多一點辣味，店內也有提供辣椒醬和七味粉，供大家調配唷~)

**在每份咖哩都有一碗南瓜濃湯，味道適中，口感也很滑順，非常喜歡！！！！！

抹茶白玉紅豆 $80

甜點聽說是他們必推的，尤其是白玉，竟然是手工自製的，Q彈中多了一點綿，配上純的抹茶湯和紅豆，抹茶湯，完全不甜、但又不會苦澀，是非常香濃的，紅豆顆粒飽滿，新鮮熬煮，不會有沙沙的感覺，Q彈、香濃、飽滿，整個是我吃下來的最愛！！！

最惋惜的是，沒有喝到他們的珍奶，聽說也是超推的！！！！！下次來一定要點下去啦！！！！！！！！！！！！

中山真的是越來越強大，越來越多可愛店，等著我們發掘他們！ GOGOGO！！！

The Wrice來時｜

FB：The Wrice來時

IG：The Wrice來時

電話：02 2536 8636

開放時間：12:00–20:00 (周一、周二公休)

地址：104台北市中山區南京東路一段13巷7弄2-7號

文章來源：哪裡人，你說呢。Travel with Lin Lin

  FB：哪裡人，你說呢。

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