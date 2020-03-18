用料太豪邁！板橋巷弄甜點「芋泥生乳泡芙」洗版IG 超狂下午茶快嘗鮮

近期IG上出現了一家超狂洗版甜食，不同口味的現烤泡芙，搭配吸睛的外表，讓許多人忍不住羨慕在地板橋人，可以就近吃到幸福的甜點！

「芋泥生乳泡芙」及「草莓生乳泡芙」皆售價新台幣55元。圖／IG@ni_eating授權

「鳳甜烘焙」隱身於新北市板橋區巷弄，每日限量推出的泡芙，都會提早被搶售一空。其中以「芋泥生乳泡芙」及季節限定的「草莓生乳泡芙」回購率最高。而芋泥泡芙內餡被塞入滿滿的卡士達生乳，外層搭配以玫瑰花紋呈現的芋泥，不僅口感濃郁，精緻的美感也大大加分，成為超人氣商品。

「草莓生乳泡芙」季節限定，只販售至3/20，有興趣的草莓控們要把握時機。圖／IG@feng_bakery授權 培茶與黃金檸檬口味。圖／IG@feng_bakery授權

店家也常不定時推出新品，先前曾開賣像是培茶、黃金檸檬及蜂蜜等口味，讓泡芙控可以品嘗多種特色風味！除了卡士達生乳泡芙，每個口味的泡芙都能吃到生乳的奶香，加上酥脆的外皮，用料大方形成的豐富滋味，好吃也好拍，難怪會成為許多人的打卡必吃！

卡士達生乳泡芙售價45元。圖／IG@ni_eating授權

有興趣的甜食控，可以選擇事先預訂，或記得在營業時間內早點出發，才可順利外帶想吃的泡芙啦！

圖／IG@feng_bakery授權

鳳甜烘焙

地址：新北市板橋區光正街18巷15號

營業時間：12:00-19:00（週日公休）

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