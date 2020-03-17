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快去鬆一下！台北首家「睡眠咖啡館」買一送一到3月底，喝咖啡+按摩太享受

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自何妤玟 Winnie Ho 粉絲團、小憩睡眠咖啡館粉絲團(組圖)
圖／取自何妤玟 Winnie Ho 粉絲團、小憩睡眠咖啡館粉絲團(組圖)

快去鬆一下！台灣首間睡眠咖啡館「小憩睡眠咖啡館」去年登場，主打199元按摩搭咖啡的高CP值享受，吸引不少上班族朝聖，為了響應「世界睡眠日」，於3月份祭出買一送一的優惠好康，快趁優惠期間約伴馬一下放鬆一波。

光線充足寧靜的美食餐點享用區。圖／取自小憩睡眠咖啡館粉絲團
光線充足寧靜的美食餐點享用區。圖／取自小憩睡眠咖啡館粉絲團

近年來睡眠咖啡館風靡全世界，包括日本、韓國、歐洲等大城市都能看到相關服務，去年登台的「小憩睡眠咖啡館」進駐北市松江南京捷運週邊商圈就引起話題。店內陳設8張頂級按摩椅，提供忙碌現代人所提供安靜空間，高CP值199元就能享用按摩椅與美味咖啡的服務讓不少小資族超心動。

小憩目前提供「快速抒壓、身心舒暢、深層休息」3種方案，按摩時間長短各為15分鐘、30分鐘和60分鐘，價格為199元、299元和399元，方案皆包括頂級按摩椅享用和飲料一杯，飲料可選擇咖啡或茶，亦可加價升級店內他款飲料。

這回「小憩睡眠咖啡館」為了響應3月世界睡眠日，首次祭出買一送一優惠，即日起至3月底，凡到店消費按摩椅30分鐘、AG紓壓特調香氛，同時按讚官方的臉書專頁，就能獲得15分鐘按摩券（於下次使用），小資族快衝！

小憩按摩服務方案表。圖／取自小憩睡眠咖啡館粉絲團
小憩按摩服務方案表。圖／取自小憩睡眠咖啡館粉絲團

小憩睡眠咖啡館

地址：台北市中山區長春路182-2號二樓

電話：02-25153220

營業：週一至週六 11:30-20:30

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