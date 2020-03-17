爽吃正宗炸雞漢堡+年糕！「MoM's TOUCH」首次進駐台北，快衝韓國最夯速食品牌
炸雞控尖叫！韓國第二大速食品牌「MoM's TOUCH」進駐師大商圈啦！雖然這不是MoM's TOUCH首度進駐台灣，但師大店卻是台北第一間分店，讓大家免飛韓國，就能吃到正宗的當地炸雞風味！
MoM's TOUCH是韓國本土知名炸雞品牌，全韓國有超過1000間分店，為韓國第二大速食連鎖店。才開張不久，就吸引了一些韓國人前去打卡、品嘗家鄉味。
店面主要販售韓式炸雞、漢堡，各式炸物，單是漢堡就有11種口味可以選擇！不過特別的是，MoM's TOUCH強調自己並非快餐，主打新鮮現點現做，因此熱騰騰的餐點還是需要一段等待時間哦！
根據部落客阿華田的美食日記詳細推薦，「特調紅醬年糕雞塊」為招牌必點，微微甜辣的滋味，回購率極高！而售價新台幣319元的「卜吉撒料起司洋蔥炸雞」一份9塊，可以依喜好選擇咖哩、起司洋蔥、辣椒3種口味。一口咬下鮮嫩的炸雞，還嘗得到洋蔥的香甜及起司濃郁香氣，簡直太邪惡！
親自品嘗洋蔥圈、薯條等點心類後，部落客激推趁熱吃可以體驗爆漿感的雙色QQ球，更大讚薯條放涼後美味依舊！
MoM's TOUCH在台南、新竹、高雄等地都有分店，而最新的師大店已在3/9正式開幕，地點距離捷運台電大樓站3號出口，約6分鐘路程。即日起只要衝一波台北師大，就可以體驗正宗的韓式炸雞風味啦！
MoM’s TOUCH師大店
地址：台北市大安區浦城街13巷29號
營業時間：10:00-22:00
延伸閱讀：
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言