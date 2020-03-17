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爽吃正宗炸雞漢堡+年糕！「MoM's TOUCH」首次進駐台北，快衝韓國最夯速食品牌

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／部落客阿華田的美食日記授權
圖／部落客阿華田的美食日記授權

炸雞控尖叫！韓國第二大速食品牌「MoM's TOUCH」進駐師大商圈啦！雖然這不是MoM's TOUCH首度進駐台灣，但師大店卻是台北第一間分店，讓大家免飛韓國，就能吃到正宗的當地炸雞風味！

圖／擷取自 FB「MoM's TOUCH師大店」
圖／擷取自 FB「MoM's TOUCH師大店」

MoM's TOUCH是韓國本土知名炸雞品牌，全韓國有超過1000間分店，為韓國第二大速食連鎖店。才開張不久，就吸引了一些韓國人前去打卡、品嘗家鄉味。

店面主要販售韓式炸雞、漢堡，各式炸物，單是漢堡就有11種口味可以選擇！不過特別的是，MoM's TOUCH強調自己並非快餐，主打新鮮現點現做，因此熱騰騰的餐點還是需要一段等待時間哦！

圖／部落客阿華田的美食日記授權
圖／部落客阿華田的美食日記授權

根據部落客阿華田的美食日記詳細推薦，「特調紅醬年糕雞塊」為招牌必點，微微甜辣的滋味，回購率極高！而售價新台幣319元的「卜吉撒料起司洋蔥炸雞」一份9塊，可以依喜好選擇咖哩、起司洋蔥、辣椒3種口味。一口咬下鮮嫩的炸雞，還嘗得到洋蔥的香甜及起司濃郁香氣，簡直太邪惡！

部落客分享，饕客若想要開胃的口味，可以選擇韓式辣味雞腿堡，也十分推薦雙色QQ球。圖／部落客阿華田的美食日記授權
部落客分享，饕客若想要開胃的口味，可以選擇韓式辣味雞腿堡，也十分推薦雙色QQ球。圖／部落客阿華田的美食日記授權

親自品嘗洋蔥圈、薯條等點心類後，部落客激推趁熱吃可以體驗爆漿感的雙色QQ球，更大讚薯條放涼後美味依舊！

圖／部落客阿華田的美食日記授權
圖／部落客阿華田的美食日記授權

MoM's TOUCH在台南、新竹、高雄等地都有分店，而最新的師大店已在3/9正式開幕，地點距離捷運台電大樓站3號出口，約6分鐘路程。即日起只要衝一波台北師大，就可以體驗正宗的韓式炸雞風味啦！

MoM’s TOUCH師大店

地址：台北市大安區浦城街13巷29號

營業時間：10:00-22:00

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