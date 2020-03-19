快訊

台股盤中跌點歷史第三大 終場重挫537點收8,681

義大利至暗時刻：單日475死全球最高 軍隊疏運屍體

新店別只去碧潭！到台北桃花源「烏來一日遊」 加碼私房賞櫻景點

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shelly@ReadyGo

首圖：s77ven_921

烏來位於新北市的最南邊，也是離台北最近的世外桃源，除了泡湯、瀑布、老街還藏著一個開車到不了的桃花源。這次ReadyGo幫大家整理了新店烏來一日遊的景點，還包括了新店人的私房賞櫻景點，週末放假不妨來個大台北近郊的新店烏來一日遊，下次去新店不要只去碧潭走吊橋、踩天鵝船啦！

花園新城

進入花園新城社區的那條斜坡道路，沿途開滿的櫻花樹讓經過的人車都忍不住停了下來，對於新店人而言，花園新城是最近的賞櫻景點，櫻花林道雖然不長，四周群山圍繞也足以讓人陶醉在這樣的大自然環境裡，往烏來的必經之路，不妨停下來走走。

圖/IG@q70772
圖/IG@q70772
圖/IG@peak_taiwan_traveler
圖/IG@peak_taiwan_traveler

地址：新北市新店區新城大道

新店櫻花街

櫻花街的屈尺公園位於新店往烏來的方向，是整座公園都種滿櫻花的小型公園，因此又被稱為櫻花公園，公園內的櫻花以寒櫻為主，和陽明山熱門的櫻花景點平菁街是同一種品種，剛盛開的初期會呈現較淡的粉嫩色，隨著時間的增長，顏色也會越來越深，彷彿打翻了粉紅色顏料，將所有花朵染上漸層的粉紅色。

圖/IG@a33113423
圖/IG@a33113423

地址：新北市新店區新烏路二段櫻花街 (屈尺公園)

濛濛谷

「濛濛湖、梅花湖、燕子湖」可以說是新店的三大美湖，位於同一個流域，而濛濛谷與梅花湖迷濛的山谷型態和燕子湖光亮的環繞湖泊是完全不同的景觀，因此又被稱為是秘境。廣大的湖面波光粼粼，濛濛湖其實是傳說中的戀愛聖地，它在煙雨濛濛時會自然的營造出一種朦朧美感，而朦朧之所以唯美，是因為有種若有似無、淡淡的卻又看不清楚的感覺，像仙境一般別有情致。

圖/IG@su_gaga0801
圖/IG@su_gaga0801
圖/IG@lea_bbb
圖/IG@lea_bbb

地址：新北市新店區頂石厝路走到底 (可直接google定位於濛濛谷)

烏來吊橋

烏來吊橋在烏來立體停車場旁，是烏來老街及烏來觀光大橋間為一橫跨南勢溪之景觀人行吊橋，以泰雅族圖騰的紅色系為基底，可以遠眺四周風光明媚的景色，傍晚的烏來吊橋也會點燈，夜晚的景色又是烏來另一面不同的風貌。

圖/IG@hahahasnow
圖/IG@hahahasnow

地址：新北市烏來區烏來街47號 (烏來立體停車場旁)

烏來台車

烏來台車是全國僅存的台車鐵道，最早是用來運送伐木機具及開採出的木材，後來因公路開通帶動了觀光，烏來街區到瀑布的這段路僅有台車道相連，所以出現了手推式載客的台車，將遊客運送至瀑布區，而隨著觀光客的增加，才從單軌擴建成雙軌，來到烏來一定要搭乘感受一下懷舊氛圍。

圖/IG@jacklsy
圖/IG@jacklsy
圖/IG@tang_aki
圖/IG@tang_aki

地址：新北市烏來區烏來街

烏來瀑布3号

位於烏來瀑布前的「瀑布3号」是去年(2019)年四月新開幕的景觀餐廳，距離瀑布大約10米，玻璃屋室內的座位區能完整欣賞到瀑布全貌，室外座位區更能近距離觀賞瀑布，瀑布前也多了一張沙發，成為了熱門的拍照場景，B2還有兒童球池的親子遊樂區。坐在觀瀑第一排，聆聽瀑布的流水聲，配著手裡的咖啡，讓烏來瀑布的景緻更加迷人！

圖/IG@shih_su
圖/IG@shih_su
圖/IG@niuniu_tw
圖/IG@niuniu_tw
圖/IG@shih_su
圖/IG@shih_su

地址：新北市烏來區瀑布路3號

時間：平日10:00-18:00、假日09:00-19:00

備註：每人低消一杯飲品或餐點，不收服務費

烏來璞石麗緻溫泉會館

烏來璞石麗緻溫泉會館位於新北市烏來區，極簡、自然的設計風格，沒有過多的華麗設計，裡面卻暗藏者著極具特色的湯屋，總共有六間主題湯屋，皆為半露天形式，沒有窗戶，設有檜木柵欄包括了檜木桶、南國風情、泰雅風情等等，而最受歡迎的莫過於這可愛的鍋物湯屋，巨大的鍋盆，跳入水中瞬間覺得自己變成了一塊豬肉，牆上還有一根大湯匙，泡著泡著突然好想吃火鍋喔！

圖/IG@lilin0411
圖/IG@lilin0411
圖/IG@s51291
圖/IG@s51291

地址│新北市烏來區新烏路五段88號

雲仙樂園

雲仙樂園同樣位在台北的後花園烏來區，必須搭乘台車或是纜車前往，它和其他以雲霄飛車等玩樂設施為主的遊樂園非常不一樣，雲仙樂園更像是一處森林遊樂園，其中以泰雅族原住民及生態資源為主軸， 林木青翠、鳥語花香的環境給人如同桃花源的恬靜，雲仙樂園裡可以體驗射箭、漆彈、划船等休閒活動，也提供不少道地的美食料理如山豬肉、竹筒飯等，體會山中的清幽。

圖/IG@s77ven_921
圖/IG@s77ven_921
圖/IG@jitsslo
圖/IG@jitsslo
圖/IG@manniwou
圖/IG@manniwou

地址：新北市烏來區瀑布路1-1號

青立方休閒農場

具有特色的紅磚外牆佇立在新店青山綠水中，宛若是宮崎駿筆下的天空之城，在城內沒有束縛，有的只是從綠海裡獲得的能量，還有從咖啡中獲得的寧靜。青立方的一磚一瓦都是老闆親手設計，厲害的不只是有最具代表性的斑駁紅磚牆，從外部的環景步道到內部的裝潢、收藏，都可以看見老闆的巧思，穿著一身休閒、攜著親愛的家人流連在這深山圍繞的城內享受大自然的能量吧！

圖/IG@lydia31122
圖/IG@lydia31122

地址：新北市新店區銀河路98號

營業時間：週一至週四 10:30-18:00、週五至週日10:30-19:00 (週二公休)

銀河洞瀑布

鬼斧神工的百年古蹟宛如脫離世俗的人間仙境，新店的銀河洞瀑布是新店區具代表性的歷史人文山徑。從登山口走到銀河洞瀑布約30分鐘，傾流直下的飛瀑搭上綠樹成蔭的景緻，還有宛若水濂洞的莊嚴廟宇，去過的每個人都讚嘆，作為出遊的景點再適合不過，還能順路去碧潭享受晚餐與夜景。

圖/IG@stanley_pic
圖/IG@stanley_pic

地址：新北市新店區銀河路68號

延伸閱讀>>神秘的石頭魔法陣 ─ 新北金瓜石地質公園 本山礦場

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

瀑布 公園 吊橋

延伸閱讀

永和男回國拒隔離躲新店 最後在北市咖啡廳找到人

新店隨機殺人案再掀廢死爭議　曹西平怒言：殺人唯一死刑！

新店隨機殺人案 蔡清祥籲精神障礙注意用藥

新店街頭隨機殺人案 北檢明日解剖遺體

相關新聞

新店別只去碧潭！到台北桃花源「烏來一日遊」 加碼私房賞櫻景點

烏來位於新北市的最南邊，也是離台北最近的世外桃源，除了泡湯、瀑布、老街還藏著一個開車到不了的桃花源。這次ReadyGo幫大家整理了新店烏來一日遊的景點，還包括了新店人的私房賞櫻景點，週末放假不妨來個大台北近郊的新店烏來一日遊，下次去新店不要只去碧潭走吊橋、採天鵝船啦！

用料太豪邁！板橋巷弄甜點「芋泥生乳泡芙」洗版IG 超狂下午茶快嘗鮮

近期IG上出現了一家超狂洗版甜食，不同口味的現烤泡芙，搭配吸睛的外表，讓許多人忍不住羨慕在地板橋人，可以就近吃到幸福的甜點！ 「鳳甜烘焙」隱身於新北市板橋區巷弄，每日限量推出的泡芙，都會提早被搶

2020賞櫻打卡點！ 日出茶太粉嫩「櫻花季限定門市」快閃　全新漸層飲品吸睛開賣

浪漫櫻花季來囉！不僅希望可以欣賞櫻花美景，是不是還想喝杯充滿春天氣息的甜蜜飲品呢？日出茶太搶先於台北天成門市，精心打造出全台首間「櫻花季限定夢幻門市」，絕對讓你美照拍不停。門市外觀以粉嫩的櫻花點綴，洋

快去鬆一下！台北首家「睡眠咖啡館」買一送一到3月底，喝咖啡+按摩太享受

快去鬆一下！台灣首間睡眠咖啡館「小憩睡眠咖啡館」去年登場，主打199元按摩搭咖啡的高CP值享受，吸引不少上班族朝聖，為了響應「世界睡眠日」，於3月份祭出買一送一的優惠好康，快趁優惠期間約伴馬一下放鬆一波。

爽吃正宗炸雞漢堡+年糕！「MoM's TOUCH」首次進駐台北，快衝韓國最夯速食品牌

炸雞控尖叫！韓國第二大速食品牌「MoM's TOUCH」進駐師大商圈啦！雖然這不是MoM's TOUCH首度進駐台灣，但師大店卻是台北第一間分店，讓大家免飛韓國，就能吃到正宗的當地炸雞風味！

超讚五花肉通通吃爆！台北20大「韓式烤肉店」 跟著吃絕不失望

看得小編肚子都餓了...台灣美食何其多，除了各色傳統小吃外，國人對異國美食的接受度也普遍較高，畢竟身為懂得享受美饌的台灣人，好吃的食物當然不分國籍、通通都要給它吃爆！而小編今天就要帶大家來瞧瞧，韓式料

入口即化！台北15大「銷魂系」生魚片店 味美鮮甜超激推~

進到嘴裡就像活的一樣你也是生魚片控嗎？新鮮風味佳的生魚片吃起來鮮甜、入口即化，一點也沒有可怕的魚腥味，除了口感與味道外，豪華的生魚片丼飯也總讓人看得口水直流，讓不敢吃生魚片的朋友們都忍不住想嘗試一口！

在台北追花季！陽明山「10大秘境景點」不藏私 準備攻佔IG版面

陽明山位於台北，不論你是本地人還是來台北郊遊的旅客，說到踏青一定會優先想到「陽明山」，不管要踏青還是賞花都適合！以大屯火山群為主的火山地型景觀是陽明山的一大特色，四季都有不同的植物可以欣賞，還有好吃的山產料理、溫泉旅館，更少不了情侶們愛去的景觀餐廳，在昏暗的露天包廂裡欣賞整個台北市夜景，真的超療癒；本期小編不藏私分享10大陽明山景點，每個都超好拍！一起來看看，攻佔IG人氣版面不是夢！

忍不住狂吃！ 北投隱藏美食「山東燒雞」獨特醬汁配飯超涮嘴，海派份量食怪必衝

北投不只溫泉可以泡，還可以享用超「海派」山東美食！隱藏於北投永興路一段的「梅苑小館」，招牌的山東燒雞，是老闆曲潤芝的祖傳招牌菜，使用溫體雞腿肉，洗淨後先抹上一層蜂蜜燒炸後有淡淡的香甜味，再用八角、老薑與蔥段蒸煮後淋上甘甜的高湯，最後配上獨特研發的大蒜酸甜醬汁，底層鋪滿滿的小黃瓜增添爽口滋味，令人味蕾大開，讓附近老饕每次光顧時必點必吃！

曾是麵線工廠！台北木柵的秘密咖啡廳 隱身鐵皮窄巷的美味

被包圍在大廈間神秘小平房，原本是麵線場，尋找的過程就像一場幻境…

不只鶯歌老街！玩轉鶯歌7大「文青、打卡一日景點」

每次去鶯歌總是只能逛逛鶯歌老街、參觀陶瓷博物館嗎？其實鶯歌也隱藏了很多超好拍的IG打卡景點！今天ReadyGo就要來告訴大家鶯歌一日遊不一樣的玩法，不只可以拍出文青網美照，還有可愛的巨大藝術裝置及季節限定花景，下次去鶯歌拉完手拉胚之後，不妨去這些地方看看吧~

最後一眼！8千萬重現西門町中華商場撤景　導演秒吐：不會不捨

公視旗艦影集「天橋上的魔術師」還原80年代台北中華商場，連細節都神還原，引發外界關注，原本預計在殺青後開放民眾參觀，但因...

熱門新聞

用料太豪邁！板橋巷弄甜點「芋泥生乳泡芙」洗版IG 超狂下午茶快嘗鮮

每個角落都能看美景！就在「火炎山下泡溫泉」 苗栗最高級的渡假酒店

新店別只去碧潭！到台北桃花源「烏來一日遊」 加碼私房賞櫻景點

火紅花海炸裂！台中最長「九重葛花墻」花況大爆發 浪漫爆棚超好拍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。