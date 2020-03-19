新店別只去碧潭！到台北桃花源「烏來一日遊」 加碼私房賞櫻景點

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首圖：s77ven_921

烏來位於新北市的最南邊，也是離台北最近的世外桃源，除了泡湯、瀑布、老街還藏著一個開車到不了的桃花源。這次ReadyGo幫大家整理了新店烏來一日遊的景點，還包括了新店人的私房賞櫻景點，週末放假不妨來個大台北近郊的新店烏來一日遊，下次去新店不要只去碧潭走吊橋、踩天鵝船啦！

花園新城

進入花園新城社區的那條斜坡道路，沿途開滿的櫻花樹讓經過的人車都忍不住停了下來，對於新店人而言，花園新城是最近的賞櫻景點，櫻花林道雖然不長，四周群山圍繞也足以讓人陶醉在這樣的大自然環境裡，往烏來的必經之路，不妨停下來走走。

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地址：新北市新店區新城大道

新店櫻花街

櫻花街的屈尺公園位於新店往烏來的方向，是整座公園都種滿櫻花的小型公園，因此又被稱為櫻花公園，公園內的櫻花以寒櫻為主，和陽明山熱門的櫻花景點平菁街是同一種品種，剛盛開的初期會呈現較淡的粉嫩色，隨著時間的增長，顏色也會越來越深，彷彿打翻了粉紅色顏料，將所有花朵染上漸層的粉紅色。

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地址：新北市新店區新烏路二段櫻花街 (屈尺公園)

濛濛谷

「濛濛湖、梅花湖、燕子湖」可以說是新店的三大美湖，位於同一個流域，而濛濛谷與梅花湖迷濛的山谷型態和燕子湖光亮的環繞湖泊是完全不同的景觀，因此又被稱為是秘境。廣大的湖面波光粼粼，濛濛湖其實是傳說中的戀愛聖地，它在煙雨濛濛時會自然的營造出一種朦朧美感，而朦朧之所以唯美，是因為有種若有似無、淡淡的卻又看不清楚的感覺，像仙境一般別有情致。

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地址：新北市新店區頂石厝路走到底 (可直接google定位於濛濛谷)

烏來吊橋

烏來吊橋在烏來立體停車場旁，是烏來老街及烏來觀光大橋間為一橫跨南勢溪之景觀人行吊橋，以泰雅族圖騰的紅色系為基底，可以遠眺四周風光明媚的景色，傍晚的烏來吊橋也會點燈，夜晚的景色又是烏來另一面不同的風貌。

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地址：新北市烏來區烏來街47號 (烏來立體停車場旁)

烏來台車

烏來台車是全國僅存的台車鐵道，最早是用來運送伐木機具及開採出的木材，後來因公路開通帶動了觀光，烏來街區到瀑布的這段路僅有台車道相連，所以出現了手推式載客的台車，將遊客運送至瀑布區，而隨著觀光客的增加，才從單軌擴建成雙軌，來到烏來一定要搭乘感受一下懷舊氛圍。

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地址：新北市烏來區烏來街

烏來瀑布3号

位於烏來瀑布前的「瀑布3号」是去年(2019)年四月新開幕的景觀餐廳，距離瀑布大約10米，玻璃屋室內的座位區能完整欣賞到瀑布全貌，室外座位區更能近距離觀賞瀑布，瀑布前也多了一張沙發，成為了熱門的拍照場景，B2還有兒童球池的親子遊樂區。坐在觀瀑第一排，聆聽瀑布的流水聲，配著手裡的咖啡，讓烏來瀑布的景緻更加迷人！

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地址：新北市烏來區瀑布路3號

時間：平日10:00-18:00、假日09:00-19:00

備註：每人低消一杯飲品或餐點，不收服務費

烏來璞石麗緻溫泉會館

烏來璞石麗緻溫泉會館位於新北市烏來區，極簡、自然的設計風格，沒有過多的華麗設計，裡面卻暗藏者著極具特色的湯屋，總共有六間主題湯屋，皆為半露天形式，沒有窗戶，設有檜木柵欄包括了檜木桶、南國風情、泰雅風情等等，而最受歡迎的莫過於這可愛的鍋物湯屋，巨大的鍋盆，跳入水中瞬間覺得自己變成了一塊豬肉，牆上還有一根大湯匙，泡著泡著突然好想吃火鍋喔！

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地址│新北市烏來區新烏路五段88號

雲仙樂園

雲仙樂園同樣位在台北的後花園烏來區，必須搭乘台車或是纜車前往，它和其他以雲霄飛車等玩樂設施為主的遊樂園非常不一樣，雲仙樂園更像是一處森林遊樂園，其中以泰雅族原住民及生態資源為主軸， 林木青翠、鳥語花香的環境給人如同桃花源的恬靜，雲仙樂園裡可以體驗射箭、漆彈、划船等休閒活動，也提供不少道地的美食料理如山豬肉、竹筒飯等，體會山中的清幽。

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地址：新北市烏來區瀑布路1-1號

青立方休閒農場

具有特色的紅磚外牆佇立在新店青山綠水中，宛若是宮崎駿筆下的天空之城，在城內沒有束縛，有的只是從綠海裡獲得的能量，還有從咖啡中獲得的寧靜。青立方的一磚一瓦都是老闆親手設計，厲害的不只是有最具代表性的斑駁紅磚牆，從外部的環景步道到內部的裝潢、收藏，都可以看見老闆的巧思，穿著一身休閒、攜著親愛的家人流連在這深山圍繞的城內享受大自然的能量吧！

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地址：新北市新店區銀河路98號

營業時間：週一至週四 10:30-18:00、週五至週日10:30-19:00 (週二公休)

銀河洞瀑布

鬼斧神工的百年古蹟宛如脫離世俗的人間仙境，新店的銀河洞瀑布是新店區具代表性的歷史人文山徑。從登山口走到銀河洞瀑布約30分鐘，傾流直下的飛瀑搭上綠樹成蔭的景緻，還有宛若水濂洞的莊嚴廟宇，去過的每個人都讚嘆，作為出遊的景點再適合不過，還能順路去碧潭享受晚餐與夜景。

圖/IG@stanley_pic

地址：新北市新店區銀河路68號

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