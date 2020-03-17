2020賞櫻打卡點！ 日出茶太粉嫩「櫻花季限定門市」快閃　全新漸層飲品吸睛開賣

日出茶太「櫻花季限定夢幻門市」限時開設至4月30日。（圖片提供／日出茶太）

浪漫櫻花季來囉！不僅希望可以欣賞櫻花美景，是不是還想喝杯充滿春天氣息的甜蜜飲品呢？日出茶太搶先於台北天成門市，精心打造出全台首間「櫻花季限定夢幻門市」，絕對讓你美照拍不停。門市外觀以粉嫩的櫻花點綴，洋溢春暖花開的氛圍；走進店內，目光馬上被櫻花樹造景吸引，彷彿一秒來到櫻花樹下野餐呢！

店內特別設計櫻花樹造景，拍起照來相當夢幻。（圖片提供／日出茶太） 除了吸睛的櫻花季限定門市之外，日出茶太更限期推出4款全新的春季飲品，即日起至4月30日於全台門市販售。鮮醇靜岡抹茶櫻花拿鐵「又見一抹櫻」（$75／杯），以香醇牛奶為基底，配上經典濃醇靜岡抹茶，最後撒上乾燥櫻花花瓣，體驗櫻紛漫舞的春意氛圍；櫻花奶蓋綠「京都春櫻」（$70／杯），以香濃起司奶蓋與粉系櫻花綠茶調配而成，品嘗甜鹹交織的獨特風味，沉浸在幸福的春日時光中。

還有兩款草莓季彩蛋驚豔登場！靜岡抹茶草莓「抹茶美莓」（$70／杯），使用靜岡抹茶融合新鮮牛奶與酸甜草莓果粒，搭配Q彈茶凍，造就多層次驚喜口感；另一款草莓冰沙奶蓋「朵朵莓好」（$70／杯），將粉紅草莓與起司奶蓋調和成細緻冰沙口感，再放入Q彈茶凍，讓人少女心大噴發。

此外，日出茶太更加碼推出粉嫩活潑的「東京櫻花限量杯」，充滿日式春日風格的可愛造型杯，色彩十分鮮豔，打卡拍照零死角。快揪閨蜜來去賞櫻、喝漸層搖飲，日出茶太「櫻花季限定夢幻門市」只到4月30日，一起來打卡拍美照，享受繽紛的春意氣息！

Info

日出茶太「櫻花季限定夢幻門市」

地點：台北市中正區忠孝西路一段41號之1號（台北天成店）

電話：（02）2331-1899

時間：即日起～4月30日 11：00～20：00

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