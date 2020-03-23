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滿滿都是肉！永和「麵家二眷」重量級牛肉麵超過癮，加碼免費豆花吃到飽

MARUKO與美食有個約會 / 文、圖／MARUKO

udn走跳美食／MARUKO(丸子)

麵家二眷

麵家二眷是來自南部高雄的熱門美食，主打滿滿都是肉的牛肉麵，像皮帶一樣寬的皮帶麵，店內有免費的豆花、特色的冰花圓盤煎餃、帶骨牛肋排，永和開幕第一天的生意就非常好，我也慕名而來，每次回屏東想吃，過年總是休息，現在永和就可以吃到，肉真的很多～

店內採用自助點餐，可以先拿菜單找位置坐，再到門口的櫃檯點餐，從外觀看起來，是一家環境還不錯的牛肉麵館，之前在永和吃過樂澄小店也讓我很喜歡。店內的空間不大，是屬於長型的用餐空間，右邊是廚房。

自助區有免費的豆花、餐具、醬料可以自己拿。緊鄰廚房的用餐區，偶爾會聞到廚房的香味或不小心把煎餃烤焦的味道，也會聽到廚房聊天的聲音，建議工作人員可以專注在工作上，等待用餐的客人都聽得到廚房聊天的聲音，實在不太好。

店內的餐點選擇不多，是以牛肉為主的麵食，當天很想吃帶骨牛肋排，打電話來問過要3月才會有。

如果不吃牛肉，可以選擇煎餃。冰花煎餃有八種，可以選擇雙拼，一次可以吃到二種口味的煎餃。

飯前先來一碗豆花吧！在自助區還有一點熱熱的豆花是店內免費供應的甜點，旁邊有糖水可以自己加，是綿密的古早味豆花，吃起來有說不上來的味道，後來就沒有再吃第二碗😅。

重肉族首選

我們點了一碗重肉族，肉量加倍、麵加量，可以選擇皮帶麵或拉麵，皮帶麵很粗、很寬、約3-4條，可惜太軟一夾就斷了，雖然來用餐前看過麵家二眷的評價，麵條都有過軟的問題，點餐的時候還是忘記要求要硬一點。

重肉族的肉真的很多，是切得比較薄的牛腱，每一塊會相連在一起，用筷子夾起會是一整串，味道算不錯，湯頭是偏辣的牛肉湯，中規中矩，當天沒看到酸菜或牛油可以加。

冰花圓盤煎餃

冰花煎餃送上桌的時，蠻厲害的樣子，底層脆脆的冰花，過一下會軟掉，水餃皮有咬勁，肉餡飽滿，我們選了高山豚煎餃、四季都鮮蝦二種，送上桌時是分不出你我，要放到嘴裡才會知道。

蝦子的存在感很低，吃第一顆的時有咬到蝦子，肉餡蠻鮮的，偶爾可以吃到整隻的蝦子，雖然是二種各半，從外觀無法分辨。

高山豚煎餃也不錯，肉餡飽滿，不沾醬就很好吃。

我們二個人點了一碗牛肉麵、一份冰花圓盤煎餃，就飽到不行，整體而言，麵家二眷肉量十足、價格也不貴，還是有不少可以改善的空間，下次有機會再來試試看帶骨牛肋排吧！

麵家二眷 - 永和店

地址：新北市永和區仁愛路60號

營業時間：11:30-20:00(週四休)

電話：02-89212127

更多分店：永和、竹北、台中、嘉義、斗六、台南、高雄、屏東

文章來源：MARUKO與美食有個約會 FB：MARUKO與美食有個約會

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豆花 牛肉麵 拉麵 古早味 水餃 大台北美食

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