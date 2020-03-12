忍不住狂吃！ 北投隱藏美食「山東燒雞」獨特醬汁配飯超涮嘴，海派份量食怪必衝

北投不只溫泉可以泡，還可以享用超「海派」山東美食！隱藏於北投永興路一段的「梅苑小館」，招牌的山東燒雞，是老闆曲潤芝的祖傳招牌菜，使用溫體雞腿肉，洗淨後先抹上一層蜂蜜燒炸後有淡淡的香甜味，再用八角、老薑與蔥段蒸煮後淋上甘甜的高湯，最後配上獨特研發的大蒜酸甜醬汁，底層鋪滿滿的小黃瓜增添爽口滋味，令人味蕾大開，讓附近老饕每次光顧時必點必吃！

位於台北北投的梅苑小館，至民國75年開業以來已經營業超過30年，是由老闆曲潤芝一手經營而成。身為餐廳主廚兼老闆，曲潤芝堅持「海派美食」，在物價不斷上漲中每次端出來的菜，都很阿莎力的大碗，也時常請客人吃各式小菜，老闆表示這樣才可以拉近彼此的距離，讓前來享受美食的客人，能吃得健康又開心。

蒜苗臘肉與泡菜炒豬肉。 圖／梅苑小館提供

除了招牌山東燒雞，用大白、薑末、辣椒粉與蒜泥醃製而成的泡菜與豬肉交疊的泡菜炒豬肉也是熟客必點。老闆的女兒Abby還特別推薦回鍋肉與蒼蠅頭等菜。主食另有蛋炒飯、炒麵、燴飯與水餃供選擇，推薦大家經過北投時，務必前來吃吃看這隱藏於巷弄間的「海派美食」，可致電預約喔～

梅苑小館

交通：捷運至北投站或新北投站，步行約5-10分鐘

地址： 112台北市北投區永興路一段30號

電話：（02）2895-0066

梅苑小館新推出的菜單。 圖／梅苑小館授權

延伸閱讀：

．台北掀起「麵革命」！必吃5間時尚新麵舖 特色用餐空間大升級

．4月啟用確定！全台最長「雙龍七彩吊橋」30樓高 門票100元勇者快挑戰