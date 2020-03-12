在台北追花季！陽明山「10大秘境景點」不藏私 準備攻佔IG版面

陽明山位於台北，不論你是本地人還是來台北郊遊的旅客，說到踏青一定會優先想到「陽明山」，不管要踏青還是賞花都適合！以大屯火山群為主的火山地型景觀是陽明山的一大特色，四季都有不同的植物可以欣賞，還有好吃的山產料理、溫泉旅館，更少不了情侶們愛去的景觀餐廳，在昏暗的露天包廂裡欣賞整個台北市夜景，真的超療癒；本期小編不藏私分享10大陽明山景點，每個都超好拍！一起來看看，攻佔IG人氣版面不是夢！

陽明山花季

陽明山賞花

陽明山賞花。 圖／陽明山花季官方粉絲團

2020陽明山花季來啦！其實從2019年底陽明山上的櫻花就陸續開始綻放了，到了2、3月花季的時候更是各品種百花齊放，包括八重櫻、昭和櫻、吉野櫻和大島櫻等。今年以「櫻你而在」為主題，搭配舉辦園遊會、舞蹈比賽、書畫展和櫻花探險王等活動，熱鬧滾滾，到了晚上還可以觀賞夜櫻！大家要把握賞櫻最佳時機，趕快安排時間上山欣賞美麗的櫻花吧～～

花季資訊

花季資訊。 圖／陽明山花季官方粉絲團

日期：2020/2/15～3/22

地點：陽明公園、前山公園

交通：

➢大眾運輸

1.捷運劍潭站─出站後轉乘紅5至終點站下車

2.捷運台北車站─出站後轉乘260至終點站下車

3.捷運北投站─出站後轉乘小9至陽明山公園服務中心下車

4.休閒公車（除108路外，其餘於例假日行駛）─108、108區、109、111、128、129

5.一般公車（每日行駛）─230、260、260區、260花鐘線、303、小36、681、紅5、小8、小9、小15、小25、小26

➢自行開車

1.由士林行駛仰德大道即可直抵陽明山國家公園。

2.由北投行駛陽投公路續行上山即可直抵達陽明山國家公園。

※花季期間採取交通管制，於週末及國定例假日實施交通管制，上山管制點為「仰德大道與至誠路口」及「至善路2段1巷口」，管制時間自上午七點至下午四點；下山管制點「陽明路與中橫街口」及「格致路與凱旋路口」，管制時間為下午兩點至六點，除此之外陽明山公園周邊地區則分區實施每日管制以及例假日管制。

陽明山景點─擎天崗

相當著名的草原景觀，適合踏青健行

擎天崗。 圖／Pixabay

講到陽明山景點，擎天崗絕對是必去的景點之一！擎天崗是火山熔岩形成的階地，位於七星山麓，這裡有因為東北季風影響而生成的草原景觀，吸引許多人來這裡踏青拍照，白天還可以看到附近農家水牛放牧，想運動的話還可以到附近的魚路古道、絹絲瀑布步道及石梯嶺步道走走，健行有益身體健康囉！

小編偷偷說☛每年11月底是芒花的季節，有興趣的朋友們可以去追追芒花唷！

陽明山景點─夢幻湖

鳥類生態豐富的陽明山景點

夢幻湖。 圖／Wikimedia

夢幻湖是著名的台北陽明山景點，夢幻湖是一個封閉性的沼澤湖，形成源自5600年前，周圍陸域鳥類資源極為豐富，竹雞、大灣嘴、紅嘴黑鵯、巨嘴鴨、繡眼畫眉、紅山頭、紅鳩等，皆是此地常見的鳥類，冬季還可以看到紅隼過境，是愛鳥人士的最佳賞鳥地點。

交通：士林→仰德大道→山仔后→菁山路→菁山路101巷→冷水坑1號(收費)、2號停車場或夢幻湖停車場

陽明山景點─二子坪步道

適合賞蝶、賞鳥、登山、健行、賞景、觀察植物

二子坪步道。 圖／Wikimedia

二子坪遊憩區位於陽明山國家公園西側，為大屯主峰與二子山之間的火山凹地，這個步道全長大約1.8公里，加上本區介於亞熱帶與暖溫帶之間，氣候溫和、林相複雜、植物種類繁多，有許多台灣品種的林木，如紅楠、黑松、楓香等等，草本植物與水生植物也相當多，很適合賞蝶、賞鳥、登山、健行、賞景、觀察植物的陽明山景點，不妨假日攜家帶眷一同前往吧！

交通：士林→仰德大道→陽金公路→101甲縣道(百拉卡公路)→大屯山鞍部停車場→二子坪1號停車場或2號停車場

陽明山景點─大梯田花卉生態農園

IG超洗板的陽明山繡球花景點

大梯田花卉生態農園。 圖／IG, samyuan_tw

前陣子小編的IG簡直被大梯田花卉生態農園大洗版哪！每到繡球花的旺季（大約是5月中旬），這裡總是人山人海，這裡以均為一畝畝梯田的形態打造，上下兩畝梯田的高度差，讓花田顯得立體又有層次感，由於交通便利、鄰近竹子湖海芋大道，也因此是相當熱門的陽明山景點，許多人特地來這裡爭相拍照呢！

小編好康報☛每年3～5月是海芋的季節，緊接著5~7月繡球花

門票：入園要收100元，可以全額折抵，可抵咖啡，花茶等

交通：北投捷運站搭乘小9公車，或石牌捷運站搭乘小8公車，海芋大道竹子湖站下車。下車後，公車站牌對面即有大梯田指標（橋旁邊），步行進入約5分鐘可達。

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陽明山景點─竹子湖

每年3～5月是海芋的季節

竹子湖。 圖／Flickr

竹子湖位於台北市北投區北部山區陽金公路竹子湖站西側，是一個位在大屯山、七星山與小觀音山之間的湖田里谷地，海拔高約600公尺，涵蓋在陽明山國家公園裡，是很重要的陽明山景點。竹子湖海芋季每年總是吸引許多人潮，約在每年的3月或4月舉辦，每年都會有不同的主題活動，讓大家來這裡可以充分體驗竹子湖的美麗。

交通：由士林仰德大道一路直行接陽金公路，經竹子湖派出所，即可到達竹子湖。

陽明山景點─大屯自然公園

暖溫帶闊葉林和火山錐體最具特色

大屯自然公園。 圖／Wikimedia

大屯自然公園位於大屯山的西北方山腰，海拔高度約800公尺，以植生復舊所形成之自然公園，暖溫帶闊葉林和火山錐體最具特色。園區內有豐富的植物和昆蟲，大屯遊客服務站更有以陽明山早期人文活動藍染產業介紹為主題館，是台北陽明山景點中特別富有教育意義的，適合假日帶小小孩來這裡體驗一下。

交通：淡水→101縣道→巴拉卡公路→大屯自然公園

陽明山景點─The top 屋頂上

超人氣浪漫夜景餐廳

The top 屋頂上。 圖／IG, 55mm.1219

這間屋頂上可是相當熱門的陽明山景點，是有名的景觀餐廳，這裡以峇里島的南島為主題，餐廳內部分成好幾個座位區，每個座位區的分部及高度不太一樣，多數在室外，雖然燈光較為昏暗，但是搭配美麗的市景燈火，在夜空下用餐也顯得格外浪漫。

訂位電話：(02)2862-2255

營業時間：週一～週五：17:00~03:00 、週六～週日：12:00~03:00

地址：台北市士林區凱旋路61巷4弄33號(文化大學體育館下方50公尺處)

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陽明山景點─好樣秘境

許多新人指名來這裡取景拍婚紗

好樣秘境。 圖／IG, shuotingwang

好樣秘境咖啡廳是內行人才會知道的，小編超推薦！好吃又好拍，整棟建築以白色玻璃為主，是相當夢幻的陽明山景點，不僅受到女生歡迎成為熱門打卡景點，也有許多新人來這裡取景拍婚紗，陽光自然灑落的光線，搭配講究的食材與餐點，是超夢幻的下午茶首選！

訂位電話：(02)2862-6488

營業時間：11:00–21:00

地址：台北市士林區菁山路136-1號

陽明山景點─19號咖啡館

異國情調的咖啡館

19號咖啡館。 圖／IG, viva102442

19號咖啡館就在好樣秘境旁邊，是盛名已久台北陽明山景點，這裡的景色也相當美麗，種植了許多綠色植披，黃色與白色色調香肩的建築充滿異國情調，內部以各種歐洲家飾打造，在這裡輕鬆的享用甜點、聊天休息，感覺就像身在異國一樣。

訂位電話：(02)2861-9088

營業時間：11:00–20:00

地址：台北市士林區菁山路131巷19號

陽明山景點─花卉試驗中心

人潮較少的陽明山私房景點

花卉試驗中心。 圖／IG, zhaoxianwu3214

花卉試驗中心是最佳私房陽明山景點，交通方便，而且不用上山下海，這裡人潮並不多，有一種閒適輕鬆的感覺，來這裡可以盡情的拍照，園內除茶花外，還有櫻花、杜鵑、蕨類等可賞，每年一二月是這裡的花季，花一個小時左右就可以逛完，有機會大家不妨來看看唷！

營業時間：08:00–17:00

地址：台北市士林區仰德大道四段175巷32號

陽明山十大景點有你喜歡的景點嗎？即使在台北這麼忙碌繁華的城市，陽明山景點也有能讓人瞬間遠離都市喧囂的魔力，非常讓人放鬆！偷偷說，小編最喜歡在花季的時候去陽明山，不只超級好拍照，看到滿片花海相信你一定還會想再來陽明山！趕快把喜歡的陽明山景點筆記下來吧～週末有空不妨就去踏青郊遊，把上班上課一週的煩躁感通通丟掉，充滿電繼續加油！

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