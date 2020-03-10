曾是麵線工廠！台北木柵的秘密咖啡廳 隱身鐵皮窄巷的美味
【整理：行遍天下】
被包圍在大廈間神秘小平房，原本是麵線場，尋找的過程就像一場幻境…
老闆Allen一邊調著酒一邊細數著關於木柵與這個曾是麵線工廠的種種，端上限量的「抹茶玫瑰提拉米蘇」選用京都丸久小山園抹茶，濃郁的茶香味卻一點都不苦，慕斯、蛋糕與抹茶醬交錯，時而濕潤時而濃稠。鐵盤上端來了剛沖好的摩卡咖啡，綿密的奶泡與一靠近鼻子就能聞到巧克力的香味，不至於搶走咖啡的酸苦又能留下剛剛好的甜。
景點介紹
自由之丘CCIP
地址：台北市文山區木柵路三段103巷8號1F
電話：02-2937-5585
時間：週日至四11:00∼21:00、週五至六11:00∼22:00
價位：抹茶玫瑰提拉米蘇180元、摩卡130元、布朗尼冰淇淋160元
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